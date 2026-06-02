「社会を笑顔で、ヘルシーに」を掲げる株式会社ビーヘルシー、メンバーと家族の健康を支える基盤として「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:古橋 智史、以下「当社」)は、「日本一泥臭いSNSマーケティング」を掲げ、企業やクリニックなどのSNS運用代行を中心とした事業を展開する株式会社ビーヘルシー(本社:東京都港区、代表取締役:柴田 章矢)に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

「社会を笑顔で、ヘルシーに」をミッションに掲げ、自社メンバーの健康にもこだわる同社において、「アンドエルワーク」は本人だけでなく配偶者・子どもまで対象とする健康支援基盤として位置づけられており、導入後は本人利用に加えて家族登録まで広がる形で運用されています。

導入の背景

株式会社ビーヘルシーは、2017年設立のSNSマーケティング会社です。「費用対成果 日本一のSNSプロフェッショナル集団」をビジョンに掲げ、YouTube、TikTok、InstagramなどのSNSマーケティングを通じて、企業やクリニックの集客・採用といった事業課題の解決を支援しています。組織は全員中途入社のプロフェッショナルで構成され、ベンチャーとしての成長スピードと、成果へのこだわりを両立する文化が特徴です。

リモート勤務と出社を組み合わせたハイブリッドな働き方であり、出社時のように顔色から不調に気づくことにハードルがある環境下で、メンバーがちょっとした体調変化に気軽に対処できる選択肢を整える必要性を感じていました。また、結婚するメンバーや家族が増えるメンバーが少しずつ出てきており、本人だけでなく大切な家族まで含めてサポートできる福利厚生を検討していました。

社名およびミッション「社会を笑顔で、ヘルシーに」に表れているとおり、同社は自社自身がヘルシーであることを起点に、クライアントの成果創出に向き合うことを大切にしています。こうした経営層の問題意識と、福利厚生を充実させたいという議論が重なるタイミングで、本人・パートナー・子どもまで一律に利用できる仕組みとオンライン診療による時間短縮を評価し、「アンドエルワーク」の導入に至りました。

導入の効果

導入後、対面説明会を起点に登録が進み、本人に加え配偶者・子どもの家族登録まで広がるかたちで、コンスタントな利用が続いています。

・対面説明会で登録が進んだ：人事からの社内アナウンスに加え、当社担当者がオフィスを訪問し対面で説明会を実施。その場で登録までを完了させる導線とし、導入から利用までがスムーズにつながった

・本人からパートナーなど家族の登録が広がる：本人利用に加え、配偶者・子どもの家族登録も進んでいる。東野様からは「『仕事ももちろん大事だけれど、その身の回りもちゃんと幸せになっていないといけない』という価値観が会社の中にあり、アンドエルワークが家族まで対象になっているからこそ、自然に広がっている」とのコメントをいただいている

・コンスタントな利用が続く：規模に対して家族登録まで含めた継続的な利用が見られている。担当者自身も定期通院をオンライン診療に切り替え、これまで病院・薬局までを含めトータルで約2時間かかっていた受診が、約5分の診療と自宅への薬配送で完結。この体験は社内にも共有された

今後については、「不調を感じたらアンドエルワークに相談する」という流れが社内の当たり前として根付き、メンバーが体調を大きく崩す前の早い段階で気軽に相談・受診できる選択肢としてより活用されていくことを、同社・当社双方で目指していきます。

株式会社ビーヘルシーの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社ビーヘルシー 人事部 部長の東野様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後の変化についてお話を伺いました。

「ヘルシー」をミッションに掲げるSNSマーケティング会社が、まず自分たち自身をヘルシーにするためにどのような健康支援基盤を選んだのか、リモート中心の働き方で家族まで含めた福利厚生をどう設計したのか、対面説明会＋その場登録という浸透設計の効果、人事部長自身が体験した「2時間が5分に」というオンライン診療の実感など、自社のミッションを内側から体現しようとする会社ならではのリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼「社会を笑顔で、ヘルシーに」を、まず自分たちから--SNSマーケのプロ集団 ビーヘルシーが選んだ、メンバーの健康への投資

https://www.and-l.com/work/case/behealthy

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社ビーヘルシーについて

「社会を笑顔で、ヘルシーに」をミッションに掲げる、2017年設立のSNSマーケティング会社です。「日本一泥臭いSNSマーケティング」を掲げ、SNSを起点に企業やクリニックの集客・採用といった事業課題の解決を支援しています。直近では、AIの台頭を踏まえ、SNS領域に加えLLMO(大規模言語モデル最適化)領域へも事業を拡張しています。

社名:株式会社ビーヘルシー

代表取締役:柴田 章矢

設立:2017年7月14日

所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4-8-5 Kant. co-office 507

会社HP:https://behealthy.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession