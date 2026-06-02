最新成果をBIO International Convention 2026で発表します

株式会社Gel Coat Biomaterials

株式会社Gel Coat Biomaterials（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 伸）は、2026年6月22日（月）から25日（木）に米国・サンディエゴで開催される世界最大級のバイオテクノロジー展示会「BIO International Convention 2026」において、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が主宰する「ジャパン・パビリオン」への出展が決定したことをお知らせいたします。

「BIO International Convention」は、世界各国の製薬企業、バイオテック企業、研究機関、投資家などが集結する、バイオテクノロジー・ライフサイエンス分野を代表する国際的なビジネスマッチングイベントです。

東京大学発スタートアップである当社は、界面制御・表面改質技術を基盤とし、独自開発した「生体適合性アメーバハイドロゲル技術」を活用した次世代バイオマテリアルの研究開発を推進しています。

当社はバイオ領域において、長年にわたって解決が困難であった重大課題の解決に取り組んでいます。今回の展示会において最新の成果を発表いたします。本展示会では、当社技術の特徴や最新の研究成果を紹介するとともに、海外製薬企業、バイオテック企業、研究機関との共同研究や実証実験に向けたグローバルパートナーシップの構築を目指します。

開催地であるサンディエゴは、世界有数のライフサイエンス・バイオテック集積地として知られており、多数の研究機関やバイオ関連企業が拠点を構えています。

当社は本出展を通じて、最先端バイオマテリアル技術の国際展開をさらに加速してまいります。

会期中は、ジャパン・パビリオン内の当社ブースにて、技術紹介およびアライアンスに関するご相談を承ります。

ご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■イベント概要

展示会名：BIO International Convention 2026

会期：2026年6月22日（月）～6月25日（木）

開催地：米国・カリフォルニア州サンディエゴ（San Diego Convention Center）

出展エリア：ジャパン・パビリオン（JETRO主宰）内

イベント公式サイト

BIO International Convention 2026 (https://convention.bio.org/)

■ 株式会社Gel Coat Biomaterialsについて

当社は、東京大学発のスタートアップとして、独自のバイオマテリアル技術および表面機能化技術「Gel Coat(TM)」の研究開発を推進しています。「生体適合性アメーバハイドロゲルにより生体物質を安定化する技術」をはじめ、持続可能な社会の実現と産業課題の解決に向けた革新的なソリューションを提供しています。

《会社概要》

設立： 2024年1月16日

代表取締役/共同創業者： 吉田伸

共同創業者：東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 高井まどか教授

E-mail： info@gelcoatbio.com

webサイト(https://www.gelcoatbio.com/)