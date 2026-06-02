【JAF栃木】世代を超えて夢中になれる 親子で作って走らせる「ミニ四駆教室」を6月27日（土）JAF会員向けに初開催

一般社団法人 日本自動車連盟親子で楽しくミニ四駆を作って走らせよう♪（写真はキットを組み立て、塗装したものです）

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）栃木支部（支部長・守川 真介）は、2026年6月27日（土）に、小学生とその保護者を対象とした「ミニ四駆教室」を開催します。親子で組み立てから走行まで体験できる本イベントは、楽しみながらものづくりの魅力を学べる内容です。

お申込みはこちら :https://jafnavi.jp/jyyk/pa/detail.php?event_id=0900000048

子どもから大人まで夢中になれる

当日は、参加者全員が新品のミニ四駆キットを使い、スタッフのサポートのもとで組み立てを行います。完成後は、特設コースで走行体験も実施。速さだけでなく、組み立ての正確性や工夫を楽しむことができます。 親子で組み立てから走行まで体験することで、実際のクルマやミニ四駆が動く仕組みへの興味を育むこと、親子で協力して達成する喜びを感じてもらうことを目的としています。

また体験の合間には、一緒に参加される保護者に「飲酒状態の疑似体験」を実施し、飲酒運転の危険性の認識や注意喚起を行います。

タミヤ ミニ四駆 1/32 TRFワークスJr.（写真はキットを組み立て、塗装したものです）

●ミニ四駆とは？

初代ミニ四駆は1982年に誕生し、現在までたくさんのモデルが販売されました。1990年代にはアニメや漫画の影響で多くの子どもが夢中に。最近では技術の進化により、もっと高速で安定して走らせることが可能なモデルや、街中で見かける乗用車モデルなども登場しています。カスタムや交換部品も充実しており、親子で楽しめる趣味として人気です。

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/area/2026/05/kanto/tochigi/events/jaftochigi-event?utm_campaign=09prtimes&utm_source=2026-004&utm_medium=referral

●開催概要

日時：2026年6月27日（土） 9:30～12:00

会場：JAF栃木支部（住所：宇都宮市今宮2-4-6栃木県自動車会館内）

対象：JAF会員とそのご家族（親子1組3名まで）※1組にお子さま1名まで

定員：15組（応募多数の場合は抽選）

抽選結果は6月15日（月）にお申し込み時にご入力いただいたメールアドレスへ返信します。

参加費：1組2,000円（ミニ四駆キット・講習代・イベント保険を含む）

ミニ四駆キットについて キットはイベント当日の受付時に抽選で決定します。

申込期間：2026年6月14日23:59まで

お問い合わせ：JAF栃木支部 TEL：028-659-3231（平日9:00～17:00）