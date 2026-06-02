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株式会社SHIFT、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」・対面会話解析AI「MiiTel RecPod」・業務アシスト生成AI「MiiTel Synapse Copilot」を導入
約2か月で議事録作成工数を約90%削減ー導入事例を公開
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田 武史）の提供するWeb会議解析AI「MiiTel Meetings」・対面会話解析AI「MiiTel RecPod」・業務アシスト生成AI「MiiTel Synapse Copilot」が、株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大）の特定営業部門に導入され、2025年8月末の導入から10月半ばの約２か月で議事録作成工数の約90%削減を実現しています。このたび導入事例を公開しました。
導入事例URL：https://miitel.com/jp/case/20260602/
Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、そして業務アシスト生成AI「MiiTel Synapse Copilot」がSHIFTの特定営業部門に導入され、生産性向上や営業品質向上に活用されています。
導入前に課題としていた「1つの商談の議事録作成に約30分かかる」「商談内容を組織的に共有・活用する仕組みが十分とはいえない」といった点を本導入によって解決し、議事録作成工数を約90％削減の成果を得ました。
SHIFTでは「MiiTel Meetings」「MiiTel RecPod」「MiiTel Synapse Copilot」の導入を機に、商談のベストプラクティスを可視化して部内で共有する取り組み、データに基づいてハイパフォーマーの商談を再現する取り組み、クロスセルの提案を増加させる取り組みを行いました。導入後は、ハイパフォーマーの商談をデータに基づいて分析し、ヒアリングと説明のバランスやクロージングの進め方などの特徴を抽出しています。その結果をロールプレイングや振り返りに活用し、ノウハウとして全体に展開しています。これにより、属人化を防ぎながら、チーム全体のスキル向上と商談品質の底上げを図っています。
引き続き、データを最大限に活用し、営業活動の質を高めながら、顧客への価値提供の幅を広げていく考えです。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、生成AIソリューション「MiiTel Synapse」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
導入事例URL
https://miitel.com/jp/case/20260602/
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田 武史）の提供するWeb会議解析AI「MiiTel Meetings」・対面会話解析AI「MiiTel RecPod」・業務アシスト生成AI「MiiTel Synapse Copilot」が、株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大）の特定営業部門に導入され、2025年8月末の導入から10月半ばの約２か月で議事録作成工数の約90%削減を実現しています。このたび導入事例を公開しました。
導入事例URL：https://miitel.com/jp/case/20260602/
Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、そして業務アシスト生成AI「MiiTel Synapse Copilot」がSHIFTの特定営業部門に導入され、生産性向上や営業品質向上に活用されています。
導入前に課題としていた「1つの商談の議事録作成に約30分かかる」「商談内容を組織的に共有・活用する仕組みが十分とはいえない」といった点を本導入によって解決し、議事録作成工数を約90％削減の成果を得ました。
SHIFTでは「MiiTel Meetings」「MiiTel RecPod」「MiiTel Synapse Copilot」の導入を機に、商談のベストプラクティスを可視化して部内で共有する取り組み、データに基づいてハイパフォーマーの商談を再現する取り組み、クロスセルの提案を増加させる取り組みを行いました。導入後は、ハイパフォーマーの商談をデータに基づいて分析し、ヒアリングと説明のバランスやクロージングの進め方などの特徴を抽出しています。その結果をロールプレイングや振り返りに活用し、ノウハウとして全体に展開しています。これにより、属人化を防ぎながら、チーム全体のスキル向上と商談品質の底上げを図っています。
引き続き、データを最大限に活用し、営業活動の質を高めながら、顧客への価値提供の幅を広げていく考えです。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、生成AIソリューション「MiiTel Synapse」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
導入事例URL
https://miitel.com/jp/case/20260602/