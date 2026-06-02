住信SBIネット銀行、「円定期預金１年もの 夏の特別金利キャンペーン」実施のお知らせ





対象期間



2025年６月３日（水）〜 2026年８月30日（日）お預入れ手続き完了分まで



キャンペーンの対象となるお客さま

住信SBIネット銀行に口座をお持ちの個人のお客さまで、対象期間中に「円定期預金１年もの」にお預入れいただいたかた※法人のお客さまは本キャンペーン対象外となります。