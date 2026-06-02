日本の自転車市場、2034年までに45億2830万米ドル規模に到達へ -- 電動自転車の普及拡大と都市型モビリティへの移行が、年平均成長率（CAGR）1.28%の着実な成長を牽引
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351016/images/bodyimage1】
日本の自転車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自転車市場：タイプ別、技術別、価格別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自転車市場は2025年に40億3970万米ドルに達し、2034年には45億2830万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.28%となる見込みである。
日本の自転車市場は、環境意識、都市交通ニーズ、健康意識、そしてサイクリングに対する深い文化的親和性という、他に類を見ない要素が融合した基盤の上に成り立っています。持続可能性への取り組みに加え、慢性的な都市部の交通渋滞や健康志向の高まりが、あらゆる自転車セグメントにおいて安定した需要を支え続けています。中でも電動アシスト自転車セグメントは、バッテリー寿命、モーター効率、コネクティビティ機能といった技術革新によって、価値成長の主軸として台頭しており、高齢者層への浸透を深めるとともに、企業や家庭における荷物運搬といった新たな用途にも拡大しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bicycle-market/requestsample
主要な市場推進要因
環境意識の高まりと都市交通需要日本は長年にわたり環境の持続可能性に強いこだわりを持ち続けており、国民も政策立案者も低排出ガス型の交通手段を積極的に推進してきた。直接排出ガスゼロでエネルギー効率に優れた自転車は、日本の脱炭素化目標にまさに合致する。都市部では慢性的な交通渋滞と駐車スペースの不足が問題となっているが、自転車はコンパクトで狭い場所でも容易に操作でき、駐輪も容易なため、都市生活を送る通勤者にとって実用的な解決策となる。自動車に比べて明らかに優れている点から、人口密度の高い地域に住む労働者や学生の間でも、自転車の魅力はますます高まっている。
健康、ウェルネス、そしてレクリエーションとしてのサイクリングのトレンド健康的な生活への国民的な意識の高まりが、あらゆる年齢層における自転車需要を持続的に生み出している。サイクリングは健康維持に優れた方法として広く認識されており、この認識が特に健康志向の人々の間で自転車需要を押し上げている。加えて、日本の美しい景観と風光明媚なルートは、自転車観光の人気スポットとなっており、世界中から訪れる人々が自転車で田園地帯や都市部を巡っている。このように、健康維持のためのツールとしての役割と観光促進の要素という二つの側面が、高品質なロードバイク、マウンテンバイク、ハイブリッドバイクへの需要を常に堅調に維持している。
政府支援と技術革新日本は今後5年間で自転車道を30％増加させるという公約に取り組んでおり、自転車を日常の交通手段としてより実用的に活用するとともに、国の排出削減目標の達成にも貢献しようとしている。同時に、世界トップクラスの日本の自転車メーカーは、先進的な軽量フレーム、精密なギアシステム、次世代の電動駆動ユニットなど、技術の限界を押し広げ続けており、パフォーマンス重視のライダーからカジュアルなライダーまで幅広い層を魅了し、市場の活況を維持している。
特別価格で完全版レポートを入手できます。https://www.imarcgroup.com/checkout?id=28549&method=3605
日本の自転車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自転車市場：タイプ別、技術別、価格別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自転車市場は2025年に40億3970万米ドルに達し、2034年には45億2830万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.28%となる見込みである。
日本の自転車市場は、環境意識、都市交通ニーズ、健康意識、そしてサイクリングに対する深い文化的親和性という、他に類を見ない要素が融合した基盤の上に成り立っています。持続可能性への取り組みに加え、慢性的な都市部の交通渋滞や健康志向の高まりが、あらゆる自転車セグメントにおいて安定した需要を支え続けています。中でも電動アシスト自転車セグメントは、バッテリー寿命、モーター効率、コネクティビティ機能といった技術革新によって、価値成長の主軸として台頭しており、高齢者層への浸透を深めるとともに、企業や家庭における荷物運搬といった新たな用途にも拡大しています。
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主要な市場推進要因
環境意識の高まりと都市交通需要日本は長年にわたり環境の持続可能性に強いこだわりを持ち続けており、国民も政策立案者も低排出ガス型の交通手段を積極的に推進してきた。直接排出ガスゼロでエネルギー効率に優れた自転車は、日本の脱炭素化目標にまさに合致する。都市部では慢性的な交通渋滞と駐車スペースの不足が問題となっているが、自転車はコンパクトで狭い場所でも容易に操作でき、駐輪も容易なため、都市生活を送る通勤者にとって実用的な解決策となる。自動車に比べて明らかに優れている点から、人口密度の高い地域に住む労働者や学生の間でも、自転車の魅力はますます高まっている。
健康、ウェルネス、そしてレクリエーションとしてのサイクリングのトレンド健康的な生活への国民的な意識の高まりが、あらゆる年齢層における自転車需要を持続的に生み出している。サイクリングは健康維持に優れた方法として広く認識されており、この認識が特に健康志向の人々の間で自転車需要を押し上げている。加えて、日本の美しい景観と風光明媚なルートは、自転車観光の人気スポットとなっており、世界中から訪れる人々が自転車で田園地帯や都市部を巡っている。このように、健康維持のためのツールとしての役割と観光促進の要素という二つの側面が、高品質なロードバイク、マウンテンバイク、ハイブリッドバイクへの需要を常に堅調に維持している。
政府支援と技術革新日本は今後5年間で自転車道を30％増加させるという公約に取り組んでおり、自転車を日常の交通手段としてより実用的に活用するとともに、国の排出削減目標の達成にも貢献しようとしている。同時に、世界トップクラスの日本の自転車メーカーは、先進的な軽量フレーム、精密なギアシステム、次世代の電動駆動ユニットなど、技術の限界を押し広げ続けており、パフォーマンス重視のライダーからカジュアルなライダーまで幅広い層を魅了し、市場の活況を維持している。
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