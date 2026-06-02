日本の自転車市場、2034年までに45億2830万米ドル規模に到達へ -- 電動自転車の普及拡大と都市型モビリティへの移行が、年平均成長率（CAGR）1.28%の着実な成長を牽引

日本の自転車市場、2034年までに45億2830万米ドル規模に到達へ -- 電動自転車の普及拡大と都市型モビリティへの移行が、年平均成長率（CAGR）1.28%の着実な成長を牽引