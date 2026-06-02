仙台 SNS運用代行ならキングプロテアが今おすすめ--TikTok・Instagram累計1,500本超の実績を持つ札幌発チームが仙台エリアの事業者にも対応開始
～～～動画制作から投稿管理・分析まで一気通貫。仙台の店舗ビジネスが「伝わらない」を売上に変える新選択肢が登場～～～
仙台 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より仙台エリアの事業者への対応を正式に開始しました。TikTok・Instagramを起点に累計1,500本以上の動画を制作してきた同社が、仙台の店舗ビジネス・中小企業の「SNSで伝わらない」という課題を解決するために乗り出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350848/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用代行の現状課題--なぜ「続かない・伸びない」が起きるのか
仙台を含む地方中小企業のSNS活用は、近年急速に注目度が高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、「運用を開始したが成果が出ずに3ヶ月以内に停止した」という企業が全体の60%超に達するとされています。その最大の原因は「継続的なコンテンツ制作リソースの不足」です。撮影・編集・投稿・分析というサイクルを社内で完結させようとすると、担当者一人あたり週10～15時間の工数が発生すると言われており、本業を抱える中小企業にとって現実的ではありません。
仙台エリアでも同様の声は多く聞かれます。「TikTokを始めたいが何から手をつければいいかわからない」「投稿してみたが再生数が一桁で止まってしまった」「外注先を探したが、地元に専門性のある会社が見当たらない」--こうした実情を受け、株式会社キングプロテアは仙台の事業者に向けたSNS運用代行サービスの提供を決定しました。同社がこれまで札幌を拠点に蓄積してきた「業種別の勝ちパターン」「伸びるフォーマット」「避けるべき型」というナレッジは、地域を問わず店舗ビジネスに横展開できる強みとなっています。
SNS運用が定着しない背景には「ツールの問題」ではなく「運用体制の問題」があります。単発でバズを狙うだけでなく、月10本以上のショート動画を継続的に制作・投稿し、インサイトデータをもとにPDCAを回す仕組みがあって初めて、フォロワー増加から来店・購買への導線が生まれます。キングプロテアはこのサイクルを内製チームで完結させるため、クライアント側の工数を最小限に抑えながら成果を追求する「丸投げ型」の運用体制を確立しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350848/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行をキングプロテアに依頼するべき5つの理由--実績・体制・価格を一挙公開
仙台の事業者がキングプロテアを選ぶ理由を、実績・体制・価格の観点から具体的に説明します。
理由1：累計1,500本超の動画制作実績と26アカウント同時運用で蓄積されたナレッジ
同社はこれまでにTikTok・Instagram・YouTubeショートを中心に累計1,500本以上の縦型ショート動画を制作してきました。現在も26アカウントを並行運用しており、業種・規模・ターゲット層の異なるクライアントへの対応を通じて「業種別の勝ちフォーマット」を実戦データとして蓄積しています。飲食・美容・医療・整体・宿泊・法人など多様な業種での運用経験があるため、新規アカウントの立ち上がりが早いのが特徴です。
理由2：TikTokで大型バズを複数創出した実績チームが担当
株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、実際にバズを起こしてきたクリエイターチームが仙台の案件にも対応します。Z世代中心のチームがTikTokのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているため、流行の変化にも素早く対応できます。
仙台 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より仙台エリアの事業者への対応を正式に開始しました。TikTok・Instagramを起点に累計1,500本以上の動画を制作してきた同社が、仙台の店舗ビジネス・中小企業の「SNSで伝わらない」という課題を解決するために乗り出します。
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仙台 SNS運用代行の現状課題--なぜ「続かない・伸びない」が起きるのか
仙台を含む地方中小企業のSNS活用は、近年急速に注目度が高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、「運用を開始したが成果が出ずに3ヶ月以内に停止した」という企業が全体の60%超に達するとされています。その最大の原因は「継続的なコンテンツ制作リソースの不足」です。撮影・編集・投稿・分析というサイクルを社内で完結させようとすると、担当者一人あたり週10～15時間の工数が発生すると言われており、本業を抱える中小企業にとって現実的ではありません。
仙台エリアでも同様の声は多く聞かれます。「TikTokを始めたいが何から手をつければいいかわからない」「投稿してみたが再生数が一桁で止まってしまった」「外注先を探したが、地元に専門性のある会社が見当たらない」--こうした実情を受け、株式会社キングプロテアは仙台の事業者に向けたSNS運用代行サービスの提供を決定しました。同社がこれまで札幌を拠点に蓄積してきた「業種別の勝ちパターン」「伸びるフォーマット」「避けるべき型」というナレッジは、地域を問わず店舗ビジネスに横展開できる強みとなっています。
SNS運用が定着しない背景には「ツールの問題」ではなく「運用体制の問題」があります。単発でバズを狙うだけでなく、月10本以上のショート動画を継続的に制作・投稿し、インサイトデータをもとにPDCAを回す仕組みがあって初めて、フォロワー増加から来店・購買への導線が生まれます。キングプロテアはこのサイクルを内製チームで完結させるため、クライアント側の工数を最小限に抑えながら成果を追求する「丸投げ型」の運用体制を確立しています。
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仙台 SNS運用代行をキングプロテアに依頼するべき5つの理由--実績・体制・価格を一挙公開
仙台の事業者がキングプロテアを選ぶ理由を、実績・体制・価格の観点から具体的に説明します。
理由1：累計1,500本超の動画制作実績と26アカウント同時運用で蓄積されたナレッジ
同社はこれまでにTikTok・Instagram・YouTubeショートを中心に累計1,500本以上の縦型ショート動画を制作してきました。現在も26アカウントを並行運用しており、業種・規模・ターゲット層の異なるクライアントへの対応を通じて「業種別の勝ちフォーマット」を実戦データとして蓄積しています。飲食・美容・医療・整体・宿泊・法人など多様な業種での運用経験があるため、新規アカウントの立ち上がりが早いのが特徴です。
理由2：TikTokで大型バズを複数創出した実績チームが担当
株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、実際にバズを起こしてきたクリエイターチームが仙台の案件にも対応します。Z世代中心のチームがTikTokのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているため、流行の変化にも素早く対応できます。