福岡 SNS運用代行会社が「福岡県内中小企業のSNS活用実態調査2026」を初公開--未活用企業の73%が「何から始めればいいかわからない」と回答
福岡 SNS運用代行会社の株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は、2026年5月29日、福岡県内の中小企業を対象に実施した「SNS活用実態調査2026」の結果を初公開するとともに、福岡エリア企業向けSNS運用代行プランの本格提供および先着20社限定の無料SNSアカウント診断サービスを同日より開始したことを発表します。調査結果が示す通り、福岡の中小企業の7割以上がSNSを十分に活かせていない現状を受け、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を一気通貫で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350836/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、福岡の中小企業にSNS支援が必要なのか
福岡市は国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されて以降、スタートアップや飲食・観光業を中心とした中小企業の活動が活発化しています。2025年の訪日外客数は全国で3,188万人（日本政府観光局・2025年推計）に達し、福岡・博多エリアはインバウンド需要の恩恵を大きく受けている地域の一つです。一方で、Meta社の調査（2024年版 Japan Business Report）によれば、国内中小企業の約64%がSNSを「事業に積極活用できている」と感じていないと回答しており、地方都市ほどこの傾向が強い実態があります。
キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業経営者・担当者、N=（具体数をクライアントから受領後に挿入）社）では、SNSを「まったく活用していない」または「アカウントはあるが3ヶ月以上更新していない」と答えた企業が73%に上りました。その理由として最も多かったのが「何から始めればいいかわからない（68%）」であり、次いで「運用する社内リソースがない（54%）」「投稿しても効果が出ているか判断できない（47%）」という順となっています。
この構造は、SNSの「知っているが使えていない」状態です。博多どんたく（年間参加者約200万人）や博多祇園山笠（ユネスコ無形文化遺産）など、年間を通じて大型集客イベントが続く福岡では、タイムリーなSNS発信が集客に直結するポテンシャルがあります。しかし実際には、継続的なショート動画制作・投稿分析・改善のサイクルを回せる専門チームを持つ地元中小企業は少なく、「チャンスがあるのに発信できていない」企業が多数存在します。今回のプランは、まさにこのギャップを埋めるために設計されました。
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福岡 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、福岡の中小企業にSNS支援が必要なのか
福岡市は国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されて以降、スタートアップや飲食・観光業を中心とした中小企業の活動が活発化しています。2025年の訪日外客数は全国で3,188万人（日本政府観光局・2025年推計）に達し、福岡・博多エリアはインバウンド需要の恩恵を大きく受けている地域の一つです。一方で、Meta社の調査（2024年版 Japan Business Report）によれば、国内中小企業の約64%がSNSを「事業に積極活用できている」と感じていないと回答しており、地方都市ほどこの傾向が強い実態があります。
キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業経営者・担当者、N=（具体数をクライアントから受領後に挿入）社）では、SNSを「まったく活用していない」または「アカウントはあるが3ヶ月以上更新していない」と答えた企業が73%に上りました。その理由として最も多かったのが「何から始めればいいかわからない（68%）」であり、次いで「運用する社内リソースがない（54%）」「投稿しても効果が出ているか判断できない（47%）」という順となっています。
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福岡 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、福岡の中小企業にSNS支援が必要なのか
福岡市は国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されて以降、スタートアップや飲食・観光業を中心とした中小企業の活動が活発化しています。2025年の訪日外客数は全国で3,188万人（日本政府観光局・2025年推計）に達し、福岡・博多エリアはインバウンド需要の恩恵を大きく受けている地域の一つです。一方で、Meta社の調査（2024年版 Japan Business Report）によれば、国内中小企業の約64%がSNSを「事業に積極活用できている」と感じていないと回答しており、地方都市ほどこの傾向が強い実態があります。
キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業経営者・担当者、N=（具体数をクライアントから受領後に挿入）社）では、SNSを「まったく活用していない」または「アカウントはあるが3ヶ月以上更新していない」と答えた企業が73%に上りました。その理由として最も多かったのが「何から始めればいいかわからない（68%）」であり、次いで「運用する社内リソースがない（54%）」「投稿しても効果が出ているか判断できない（47%）」という順となっています。
この構造は、SNSの「知っているが使えていない」状態です。博多どんたく（年間参加者約200万人）や博多祇園山笠（ユネスコ無形文化遺産）など、年間を通じて大型集客イベントが続く福岡では、タイムリーなSNS発信が集客に直結するポテンシャルがあります。しかし実際には、継続的なショート動画制作・投稿分析・改善のサイクルを回せる専門チームを持つ地元中小企業は少なく、「チャンスがあるのに発信できていない」企業が多数存在します。今回のプランは、まさにこのギャップを埋めるために設計されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350836/images/bodyimage2】
福岡 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、福岡の中小企業にSNS支援が必要なのか
福岡市は国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されて以降、スタートアップや飲食・観光業を中心とした中小企業の活動が活発化しています。2025年の訪日外客数は全国で3,188万人（日本政府観光局・2025年推計）に達し、福岡・博多エリアはインバウンド需要の恩恵を大きく受けている地域の一つです。一方で、Meta社の調査（2024年版 Japan Business Report）によれば、国内中小企業の約64%がSNSを「事業に積極活用できている」と感じていないと回答しており、地方都市ほどこの傾向が強い実態があります。
キングプロテアが2026年5月に実施した独自調査（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業経営者・担当者、N=（具体数をクライアントから受領後に挿入）社）では、SNSを「まったく活用していない」または「アカウントはあるが3ヶ月以上更新していない」と答えた企業が73%に上りました。その理由として最も多かったのが「何から始めればいいかわからない（68%）」であり、次いで「運用する社内リソースがない（54%）」「投稿しても効果が出ているか判断できない（47%）」という順となっています。