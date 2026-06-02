韓国ワーホリの生活費目安と現地お金事情｜口座開設までの1カ月を乗り切るTravel Wallet活用術
韓国が好き。いつか住んでみたい。旅行ではなく、暮らしてみたい。
そんな人にとって魅力的なのが、韓国ワーホリ。語学を学ぶ。現地で働く。好きな街で生活する。想像すると、やっぱりわくわくしますよね。
でも、気になるのはお金。
特に、「最初の1カ月、みんなどうやって生活をしているの？」という疑問は、多くのワーホリ生が直面する壁です。
生活費や家賃はいくら？カードは使える？銀行口座はすぐ作れる？
行きたい気持ちはあっても、お金のイメージがぼんやりしていると、一歩を踏み出せません。
この記事では、韓国ワーホリの生活費目安、現地のお金事情、出発前に準備したい決済手段をまとめます。
韓国ワーホリの生活費はいくら？費目別の目安
韓国ワーホリは旅行ではなく“生活”。宿泊費・食費・交通費だけでなく、家賃、保証金、通信費、日用品、仕事が決まるまでの予備費まで必要になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350830/images/bodyimage1】
初月は、SIM・生活用品・家賃・保証金などが重なります。毎月の生活費とは別に、立ち上げ費用を多めに見ておきましょう。
もうひとつ見落とせないのが円安です。円安ウォン高になると、同じ家賃・食費でも日本円の負担は増えます。
日本円で用意した生活費が想定より早く減るため、仕送りや予備費は余裕を持たせたいところです。
ワーホリ中のお金管理が複雑になる3つの理由
日本の口座でお金を貯めても、「渡航後すぐ」には使えない可能性があります。
1. 銀行口座を作るのに、入国後1カ月以上かかることも
韓国で暮らすなら、給与受取や家賃支払いのために現地口座が必要になります。
ただし、銀行口座の開設には外国人登録証や韓国の電話番号を求められることも。
外国人登録証の受け取り目安は、申請から約3～6週間。3～4月、9～10月など新学期シーズンは予約が混み合い、入国から口座開設まで1～2カ月かかることもあります。
その間も、家賃・食費・交通費は出ていきます。だからこそ、最初の数週間の支払い手段を先に用意しておく必要があるのです。
2. 日本で貯めたお金を韓国で使うには手間がある
ワーホリ用に数十万円を日本の銀行口座に入れていても、そのまま韓国の家賃や生活費には使えません。
韓国口座へ送金する、ウォン現金に両替する、日本発行カードで払うなど、韓国で使える形に変える必要があります。
だけど、入国直後は韓国口座がまだない。
銀行口座ができても、海外送金は送金手数料だけで2,500～7,000円程度※かかり、着金まで数営業日かかることも。
※三菱UFJ銀行｜外国送金
家賃や保証金の支払い前に慌てないためにも、まとまったお金の置き場所と使い方は先に決めておきたいところです。
3. 生活費をすべて現金で持つのも現実的ではない
現地口座をすぐ作れない。送金にも手数料と時間がかかる。
そう聞くと、「それなら生活費を全部ウォン現金で持って行けばいいのでは？」と思うかもしれません。
でも、韓国の生活費をすべて現金で回すのは現実的ではありません。
大金を現金で管理するのは防犯面で不安があり、さらに韓国はキャッシュレス決済がかなり進んでいます。
コンビニやスーパーではカード決済が一般的で、現金払いできないキャッシュレスのみの店舗も増えています。
つまり、現金だけで過ごそうとすると、支払いで使いづらい場面も多いのです。
そんな人にとって魅力的なのが、韓国ワーホリ。語学を学ぶ。現地で働く。好きな街で生活する。想像すると、やっぱりわくわくしますよね。
でも、気になるのはお金。
特に、「最初の1カ月、みんなどうやって生活をしているの？」という疑問は、多くのワーホリ生が直面する壁です。
生活費や家賃はいくら？カードは使える？銀行口座はすぐ作れる？
行きたい気持ちはあっても、お金のイメージがぼんやりしていると、一歩を踏み出せません。
この記事では、韓国ワーホリの生活費目安、現地のお金事情、出発前に準備したい決済手段をまとめます。
韓国ワーホリの生活費はいくら？費目別の目安
韓国ワーホリは旅行ではなく“生活”。宿泊費・食費・交通費だけでなく、家賃、保証金、通信費、日用品、仕事が決まるまでの予備費まで必要になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350830/images/bodyimage1】
初月は、SIM・生活用品・家賃・保証金などが重なります。毎月の生活費とは別に、立ち上げ費用を多めに見ておきましょう。
もうひとつ見落とせないのが円安です。円安ウォン高になると、同じ家賃・食費でも日本円の負担は増えます。
日本円で用意した生活費が想定より早く減るため、仕送りや予備費は余裕を持たせたいところです。
ワーホリ中のお金管理が複雑になる3つの理由
日本の口座でお金を貯めても、「渡航後すぐ」には使えない可能性があります。
1. 銀行口座を作るのに、入国後1カ月以上かかることも
韓国で暮らすなら、給与受取や家賃支払いのために現地口座が必要になります。
ただし、銀行口座の開設には外国人登録証や韓国の電話番号を求められることも。
外国人登録証の受け取り目安は、申請から約3～6週間。3～4月、9～10月など新学期シーズンは予約が混み合い、入国から口座開設まで1～2カ月かかることもあります。
その間も、家賃・食費・交通費は出ていきます。だからこそ、最初の数週間の支払い手段を先に用意しておく必要があるのです。
2. 日本で貯めたお金を韓国で使うには手間がある
ワーホリ用に数十万円を日本の銀行口座に入れていても、そのまま韓国の家賃や生活費には使えません。
韓国口座へ送金する、ウォン現金に両替する、日本発行カードで払うなど、韓国で使える形に変える必要があります。
だけど、入国直後は韓国口座がまだない。
銀行口座ができても、海外送金は送金手数料だけで2,500～7,000円程度※かかり、着金まで数営業日かかることも。
※三菱UFJ銀行｜外国送金
家賃や保証金の支払い前に慌てないためにも、まとまったお金の置き場所と使い方は先に決めておきたいところです。
3. 生活費をすべて現金で持つのも現実的ではない
現地口座をすぐ作れない。送金にも手数料と時間がかかる。
そう聞くと、「それなら生活費を全部ウォン現金で持って行けばいいのでは？」と思うかもしれません。
でも、韓国の生活費をすべて現金で回すのは現実的ではありません。
大金を現金で管理するのは防犯面で不安があり、さらに韓国はキャッシュレス決済がかなり進んでいます。
コンビニやスーパーではカード決済が一般的で、現金払いできないキャッシュレスのみの店舗も増えています。
つまり、現金だけで過ごそうとすると、支払いで使いづらい場面も多いのです。