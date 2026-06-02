災害リスクにおける人工知能（AI）市場、2035年までに4兆8650億米ドル到達｜AI予測分析と危機管理高度化を追い風にCAGR 21.3％成長
災害リスクにおける人工知能（AI）市場は、2025年の7,050億米ドルから2035年には4兆8,650億米ドルへと拡大し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）21.3％という力強い成長が見込まれています。近年、異常気象、洪水、山火事、地震、インフラ障害などの災害リスクが世界的に増加する中、従来の事後対応型防災から、事前予測と被害軽減を重視する「予測型防災」への転換が加速しています。その中心に位置するのがAI技術です。機械学習やコンピュータビジョン、ビッグデータ解析を活用することで、膨大な環境データをリアルタイムで分析し、災害発生の兆候を早期に検知できるようになりました。これにより、防災機関や自治体はより迅速な意思決定が可能となり、人命や資産への被害を最小限に抑える新たな防災モデルの構築が進んでいます。
衛星データとIoTセンサーの爆発的増加がAI活用の新時代を創出
災害リスク管理分野におけるAI需要を大きく押し上げている要因の一つが、リアルタイムデータの急増です。近年、地球観測衛星、ドローン、IoTセンサー、スマートシティインフラ、気象観測システムなどから生成されるデータ量は飛躍的に増加しています。しかし、これら膨大な情報を人間だけで処理することは困難であり、AIによる高度な分析技術が不可欠となっています。AIは複数のデータソースを統合し、異常パターンや危険兆候を瞬時に特定することで、洪水予測や土砂災害監視、森林火災検知などを高精度で実現します。さらに、SNSやモバイルデータを活用した被災状況のリアルタイム把握も可能となり、緊急対応の迅速化と資源配分の最適化を支援しています。データ駆動型防災への移行は今後さらに進み、AIソリューション市場の拡大を強力に後押しすると予測されています。
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早期警報システムの高度化が社会的価値と経済的価値を同時に創出
AI技術が災害リスク管理にもたらす最大の価値の一つは、早期警報システムの高度化です。従来の災害予測は過去データや単一要因に依存するケースが多く、予測精度に限界がありました。しかし、AIは気象情報、地形データ、水位データ、人口分布など多様な要素を統合的に分析し、災害発生確率や影響範囲を高精度で予測することが可能です。これにより、自治体や防災機関は避難勧告や救援計画をより適切なタイミングで実施できるようになります。企業にとっても、サプライチェーンリスク管理や事業継続計画（BCP）の強化に活用できるため、AI防災技術への投資は単なるコストではなく競争力向上のための重要な経営戦略となりつつあります。社会全体のレジリエンス向上と経済損失削減の両立を実現できる点が、この市場の大きな魅力となっています。
主要企業のリスト：
● IBM Corporation
● Microsoft Corporation
● Google LLC
● Amazon Web Services, Inc.
● Intel Corporation
● NVIDIA Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● SAP SE
● Oracle Corporation
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Palantir Technologies Inc.
● ESRI
● Hitachi, Ltd.
● Accenture PLC
● NEC Corporation
● Fujitsu Limited
● Honeywell International Inc.
● Siemens AG
衛星データとIoTセンサーの爆発的増加がAI活用の新時代を創出
災害リスク管理分野におけるAI需要を大きく押し上げている要因の一つが、リアルタイムデータの急増です。近年、地球観測衛星、ドローン、IoTセンサー、スマートシティインフラ、気象観測システムなどから生成されるデータ量は飛躍的に増加しています。しかし、これら膨大な情報を人間だけで処理することは困難であり、AIによる高度な分析技術が不可欠となっています。AIは複数のデータソースを統合し、異常パターンや危険兆候を瞬時に特定することで、洪水予測や土砂災害監視、森林火災検知などを高精度で実現します。さらに、SNSやモバイルデータを活用した被災状況のリアルタイム把握も可能となり、緊急対応の迅速化と資源配分の最適化を支援しています。データ駆動型防災への移行は今後さらに進み、AIソリューション市場の拡大を強力に後押しすると予測されています。
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早期警報システムの高度化が社会的価値と経済的価値を同時に創出
AI技術が災害リスク管理にもたらす最大の価値の一つは、早期警報システムの高度化です。従来の災害予測は過去データや単一要因に依存するケースが多く、予測精度に限界がありました。しかし、AIは気象情報、地形データ、水位データ、人口分布など多様な要素を統合的に分析し、災害発生確率や影響範囲を高精度で予測することが可能です。これにより、自治体や防災機関は避難勧告や救援計画をより適切なタイミングで実施できるようになります。企業にとっても、サプライチェーンリスク管理や事業継続計画（BCP）の強化に活用できるため、AI防災技術への投資は単なるコストではなく競争力向上のための重要な経営戦略となりつつあります。社会全体のレジリエンス向上と経済損失削減の両立を実現できる点が、この市場の大きな魅力となっています。
主要企業のリスト：
● IBM Corporation
● Microsoft Corporation
● Google LLC
● Amazon Web Services, Inc.
● Intel Corporation
● NVIDIA Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● SAP SE
● Oracle Corporation
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Palantir Technologies Inc.
● ESRI
● Hitachi, Ltd.
● Accenture PLC
● NEC Corporation
● Fujitsu Limited
● Honeywell International Inc.
● Siemens AG