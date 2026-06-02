災害リスクにおける人工知能（AI）市場、2035年までに4兆8650億米ドル到達｜AI予測分析と危機管理高度化を追い風にCAGR 21.3％成長

災害リスクにおける人工知能（AI）市場、2035年までに4兆8650億米ドル到達｜AI予測分析と危機管理高度化を追い風にCAGR 21.3％成長