【21LIVE】ランキング上位で豪華報酬をプレゼント！6月7日（日）より『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』 開催

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月7日（日）より『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼どんなギフトかは当日までのお楽しみ♪／
限定ギフトで配信を盛り上げて、豪華報酬を目指そう！
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21LIVEでは、6月7日（日）から6月13日（土）までの期間、 『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。

期間中、「New」タブ内の対象ギフトを受け取ることで自動エントリーとなり、獲得したギフト数に応じてランキングが決定します。

ランキング上位21名には、総額30万GOLDをプレゼント！さらに、21位にランクインした方には特別報酬もご用意しています。

6月のNewギフトは、6月7日（日）0時より公開予定。
ぜひこの機会に、上位入賞を目指して配信を楽しみましょう！

▼注目のプライズ▼
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月7日（日）～6月13日（土）
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※本イベントへの参加は自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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