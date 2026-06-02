デジタル体験プラットフォーム市場は人工知能とオムニチャネル革新により2030年まで年平均成長率13％で成長する見込み
人工知能を活用したパーソナライゼーション、クラウド導入、つながりのある顧客体験が、世界中の企業におけるデジタル体験変革を加速
企業は、デジタル上のやり取りがブランドとの関係構築の中心となる中、顧客とのつながり方を急速に変化させています。組織は、コンテンツ管理、顧客データ、分析、自動化、人工知能を組み合わせた高度なプラットフォームへ投資し、複数のチャネル全体で一貫した体験を提供しています。個別化されたコミュニケーション、より迅速なデジタル変革、統合された顧客行動プロセスへの注目の高まりが、さまざまな業界におけるデジタル体験技術の重要性を高めています。
顧客体験技術への企業投資が市場拡大を促進
デジタル体験プラットフォーム市場は、企業全体で高度なデジタルエンゲージメントソリューションの導入が拡大していることに支えられ、2030年までに260億ドルを超えると予測されています。
親市場とされるデジタル技術市場は2030年までに約4兆8,110億ドルに達すると見込まれており、デジタル体験プラットフォームは市場全体の約1％を占めると予測されています。
さらに、2030年までに13兆7,880億ドル規模になると予測される情報技術業界全体の中で、デジタル体験プラットフォーム市場は約0.2％の割合を占めると推定されています。顧客体験変革、自動化、クラウド型技術への投資拡大が市場発展を後押ししています。
クラウド導入と高度な顧客エンゲージメント技術が北米市場を強化
北米は2030年までに最大地域市場となり、市場規模は90億ドルに達すると予測されています。同地域は2025年の50億ドルから、年平均成長率13％で成長すると見込まれています。
この成長は、企業による技術投資の増加、大手ソフトウェア企業の存在、クラウド型顧客エンゲージメントソリューションの普及によって支えられています。米国やカナダの企業では、人工知能、分析、自動化技術を導入し、より個別化された一貫性のあるデジタル体験の提供を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351030/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351030/images/bodyimage2】
デジタル商取引と人工知能革新が米国市場の成長を促進
米国は2030年までに最大の国別市場となり、市場規模は80億ドルに達すると予測されています。市場は2025年の40億ドルから年平均成長率14％で拡大すると見込まれています。
米国市場の成長は、顧客体験改善への投資増加、デジタル商取引環境の拡大、高度なマーケティング技術の導入によって支えられています。企業は顧客エンゲージメント、ブランドへの信頼、デジタル成果を向上させるため、データ活用型戦略と顧客行動管理技術を重視しています。
統合型プラットフォームが顧客体験管理の中心へ
構成要素別では、市場はプラットフォームとサービスに分類されます。プラットフォーム分野は2030年まで最大分野となり、市場全体の69％を占め、180億ドル規模に達すると予測されています。
プラットフォーム需要の拡大を支える主な要素：
● 統合型顧客体験管理システム
● 人工知能による個別化技術
● リアルタイム分析と顧客インサイト
● クラウド型コンテンツおよび商取引ソリューション
● 統合されたオムニチャネル対応基盤
企業はこれらの技術を活用し、顧客とのやり取りを改善し、デジタル運用を効率化し、ウェブサイトやモバイルアプリなど複数の接点で一貫した体験を提供しています。
企業は、デジタル上のやり取りがブランドとの関係構築の中心となる中、顧客とのつながり方を急速に変化させています。組織は、コンテンツ管理、顧客データ、分析、自動化、人工知能を組み合わせた高度なプラットフォームへ投資し、複数のチャネル全体で一貫した体験を提供しています。個別化されたコミュニケーション、より迅速なデジタル変革、統合された顧客行動プロセスへの注目の高まりが、さまざまな業界におけるデジタル体験技術の重要性を高めています。
顧客体験技術への企業投資が市場拡大を促進
デジタル体験プラットフォーム市場は、企業全体で高度なデジタルエンゲージメントソリューションの導入が拡大していることに支えられ、2030年までに260億ドルを超えると予測されています。
親市場とされるデジタル技術市場は2030年までに約4兆8,110億ドルに達すると見込まれており、デジタル体験プラットフォームは市場全体の約1％を占めると予測されています。
さらに、2030年までに13兆7,880億ドル規模になると予測される情報技術業界全体の中で、デジタル体験プラットフォーム市場は約0.2％の割合を占めると推定されています。顧客体験変革、自動化、クラウド型技術への投資拡大が市場発展を後押ししています。
クラウド導入と高度な顧客エンゲージメント技術が北米市場を強化
北米は2030年までに最大地域市場となり、市場規模は90億ドルに達すると予測されています。同地域は2025年の50億ドルから、年平均成長率13％で成長すると見込まれています。
この成長は、企業による技術投資の増加、大手ソフトウェア企業の存在、クラウド型顧客エンゲージメントソリューションの普及によって支えられています。米国やカナダの企業では、人工知能、分析、自動化技術を導入し、より個別化された一貫性のあるデジタル体験の提供を進めています。
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デジタル商取引と人工知能革新が米国市場の成長を促進
米国は2030年までに最大の国別市場となり、市場規模は80億ドルに達すると予測されています。市場は2025年の40億ドルから年平均成長率14％で拡大すると見込まれています。
米国市場の成長は、顧客体験改善への投資増加、デジタル商取引環境の拡大、高度なマーケティング技術の導入によって支えられています。企業は顧客エンゲージメント、ブランドへの信頼、デジタル成果を向上させるため、データ活用型戦略と顧客行動管理技術を重視しています。
統合型プラットフォームが顧客体験管理の中心へ
構成要素別では、市場はプラットフォームとサービスに分類されます。プラットフォーム分野は2030年まで最大分野となり、市場全体の69％を占め、180億ドル規模に達すると予測されています。
プラットフォーム需要の拡大を支える主な要素：
● 統合型顧客体験管理システム
● 人工知能による個別化技術
● リアルタイム分析と顧客インサイト
● クラウド型コンテンツおよび商取引ソリューション
● 統合されたオムニチャネル対応基盤
企業はこれらの技術を活用し、顧客とのやり取りを改善し、デジタル運用を効率化し、ウェブサイトやモバイルアプリなど複数の接点で一貫した体験を提供しています。