









東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）は、2026年8月22日（土）に高校生を対象とした「第3回東京情報大学杯 eスポーツ大会」を開催します。

本大会は2024年7月に千葉市及びインテル株式会社と締結した「デジタル活用の推進に関する協定」に基づき実施するものです。

□第３回東京情報大学杯eスポーツ大会概要

開催日 : 2026年8月22日(土)

場 所 : 東京情報大学 1号館1階eスポーツスタジオ

ゲームタイトル：フォートナイト

参加要件 : 高校生であること

参加費：無料

後 援 : 千葉市、インテル株式会社

□タイムスケジュール（予定）

10:30-12:20 大会参加者練習時間(参加自由)

12:30-13:00 出席者確認・参加者と大会ルールを協議のうえ決定する

13:00-15:00 eスポーツ大会 (大会ルール等によって時間が変動)

15:00-15:30 表彰式 (大会時間によって開始時間が変動)

□東京情報大学におけるeスポーツへの取り組み

千葉市及びインテル株式会社と締結した「デジタル活用の推進に関する協定」に基づく事業として、毎年夏に東京情報大学eスポーツ大会を開催するほか、eスポーツのデータ分析や戦略思考、チームコミュニケーションなどを育む教育的価値に着目し、特別講義「eスポーツとSTEAM教育」を実施しています。

研究面においては、ｅスポーツが高齢者の認知機能や生活の質の向上に与える効果の研究を推進するとともに、地域住民の方々と本学学生の交流を促進する事業として「eスポーツ道場」を実施しています。

■関連リンク

第3回東京情報大学杯eスポーツ大会