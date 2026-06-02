バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場、2035年380億3000万米ドル規模へ拡大、CAGR 14.27％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場、2035年380億3000万米ドル規模へ拡大、CAGR 14.27％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース