バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場、2035年380億3000万米ドル規模へ拡大、CAGR 14.27％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場は、2025年の100億2000万米ドルから2035年には380億3000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）14.27％という高成長が期待されています。この市場拡大の背景には、ゲノム解析、マルチオミクス、タンパク質構造解析、精密医療といったライフサイエンス分野におけるデータ爆発があります。従来の解析手法では処理しきれない膨大な生物学的データを高速かつ高精度で分析するために、機械学習（ML）、深層学習（DL）、自然言語処理（NLP）、ニューラルネットワークを統合したAIベースのバイオインフォマティクスプラットフォームへの需要が急速に高まっています。特に製薬企業やバイオテクノロジー企業では、創薬候補の特定、バイオマーカー探索、疾患メカニズムの解析においてAIの活用が競争優位性を左右する重要要素となっており、研究開発戦略そのものが大きく変化しています。
AI創薬プラットフォームの進化が製薬業界の研究開発モデルを変革
近年、製薬業界では新薬開発コストの上昇と開発期間の長期化が深刻な課題となっており、AIを活用したバイオインフォマティクス技術がその解決策として注目されています。AIは膨大なゲノム情報や化合物データから疾患関連ターゲットを特定し、候補化合物の有効性や安全性を予測することで、従来数年を要していた初期探索工程を大幅に短縮しています。特にディープラーニングを用いたタンパク質構造予測技術の進化は、創薬研究のスピードを劇的に向上させており、次世代創薬プラットフォーム市場の競争を激化させています。また、AIを統合したクラウド型バイオインフォマティクス環境は、研究機関や製薬企業がリアルタイムでデータ共有・解析を行える体制を実現しており、グローバル共同研究の加速にも寄与しています。こうした流れは、AI創薬、ゲノム医療、個別化医療市場の成長を同時に押し上げる重要な原動力となっています。
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マルチオミクス解析と精密医療の普及が市場価値を押し上げる
バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場の特徴は、単なるデータ解析市場ではなく、精密医療を支える中核インフラへと進化している点にあります。ゲノミクス、プロテオミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミクスなど、多層的な生体情報を統合するマルチオミクス解析では、従来型の分析システムでは処理が困難な複雑性が存在します。そこでAIが重要な役割を果たしており、患者ごとの遺伝的特徴を基にした個別化治療の実現を支援しています。特にがん領域では、AIによるゲノム変異解析や治療反応予測が臨床現場で活用され始めており、バイオマーカー探索市場やプレシジョン・メディシン市場への波及効果も顕著です。さらに、単一細胞解析や空間オミクスなどの次世代技術が急速に普及していることから、高度なAI解析エンジンを搭載したバイオインフォマティクスソフトウェアへの需要は今後さらに高まる見通しです。
バイオテクノロジー投資の拡大がAIバイオインフォマティクス市場を加速
世界各国でバイオテクノロジー分野への投資が急増していることも、市場成長を支える大きな要因となっています。政府主導のゲノム研究プロジェクト、大学・研究機関への研究助成金、ベンチャーキャピタルによるバイオスタートアップ投資の活発化により、AIを活用したバイオインフォマティクス技術への資金流入が拡大しています。特に創薬AIスタートアップやクラウド型解析プラットフォーム企業は、大規模な研究開発投資を背景に急成長しており、ライフサイエンス分野における新たな市場競争を形成しています。また、製薬企業は研究効率の向上だけでなく、臨床試験データ解析、患者層別化、リアルワールドデータ解析などにもAIを積極導入しており、バイオインフォマティクス市場の用途領域は急速に拡大しています。これにより、AI搭載型ソフトウェア、API、解析ツールキット、カスタムAIモデルなど、多様なソリューション市場が形成されています。
AI創薬プラットフォームの進化が製薬業界の研究開発モデルを変革
近年、製薬業界では新薬開発コストの上昇と開発期間の長期化が深刻な課題となっており、AIを活用したバイオインフォマティクス技術がその解決策として注目されています。AIは膨大なゲノム情報や化合物データから疾患関連ターゲットを特定し、候補化合物の有効性や安全性を予測することで、従来数年を要していた初期探索工程を大幅に短縮しています。特にディープラーニングを用いたタンパク質構造予測技術の進化は、創薬研究のスピードを劇的に向上させており、次世代創薬プラットフォーム市場の競争を激化させています。また、AIを統合したクラウド型バイオインフォマティクス環境は、研究機関や製薬企業がリアルタイムでデータ共有・解析を行える体制を実現しており、グローバル共同研究の加速にも寄与しています。こうした流れは、AI創薬、ゲノム医療、個別化医療市場の成長を同時に押し上げる重要な原動力となっています。
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マルチオミクス解析と精密医療の普及が市場価値を押し上げる
バイオインフォマティクスにおける人工知能（AI）市場の特徴は、単なるデータ解析市場ではなく、精密医療を支える中核インフラへと進化している点にあります。ゲノミクス、プロテオミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミクスなど、多層的な生体情報を統合するマルチオミクス解析では、従来型の分析システムでは処理が困難な複雑性が存在します。そこでAIが重要な役割を果たしており、患者ごとの遺伝的特徴を基にした個別化治療の実現を支援しています。特にがん領域では、AIによるゲノム変異解析や治療反応予測が臨床現場で活用され始めており、バイオマーカー探索市場やプレシジョン・メディシン市場への波及効果も顕著です。さらに、単一細胞解析や空間オミクスなどの次世代技術が急速に普及していることから、高度なAI解析エンジンを搭載したバイオインフォマティクスソフトウェアへの需要は今後さらに高まる見通しです。
バイオテクノロジー投資の拡大がAIバイオインフォマティクス市場を加速
世界各国でバイオテクノロジー分野への投資が急増していることも、市場成長を支える大きな要因となっています。政府主導のゲノム研究プロジェクト、大学・研究機関への研究助成金、ベンチャーキャピタルによるバイオスタートアップ投資の活発化により、AIを活用したバイオインフォマティクス技術への資金流入が拡大しています。特に創薬AIスタートアップやクラウド型解析プラットフォーム企業は、大規模な研究開発投資を背景に急成長しており、ライフサイエンス分野における新たな市場競争を形成しています。また、製薬企業は研究効率の向上だけでなく、臨床試験データ解析、患者層別化、リアルワールドデータ解析などにもAIを積極導入しており、バイオインフォマティクス市場の用途領域は急速に拡大しています。これにより、AI搭載型ソフトウェア、API、解析ツールキット、カスタムAIモデルなど、多様なソリューション市場が形成されています。