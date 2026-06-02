上場企業経営者が成長企業を直接メンタリング――NBC主催「第24回スタートアップ・メンタリング・プログラム」出場企業5社が決定！
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2026年6月17日（水）に開催する「第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）予選大会(1)」に出場する5社を決定いたしました。
本プログラムは、成長志向の企業が、現役の上場企業経営者やベンチャー支援者の前で事業戦略を発表し、実践的なフィードバックや事業成長につながるネットワークを得られるピッチイベントです。
今回は、防災DX、ヘルスケアテック、音楽IP、不動産テックなど、多様な分野で成長を目指す企業が出場。厳正な審査を経て、以下5社が選出されました。
《出場企業》
■株式会社Zene 代表取締役 井上 昌洋 氏
■あっと株式会社 代表取締役 武野 團 氏
■株式会社DRL CEO 伏島 和雄 氏
■株式会社SAKIGAKE JAPAN 代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏
■GCT JAPAN株式会社 代表取締役 岡川 統士 氏
本大会は、2027年3月開催予定の決勝大会につながる2026年度最初の予選大会として開催されます。
当日は各社が7分間のピッチを行い、現役の上場企業経営者から事業成長に向けた実践的なアドバイスを受けます。
これまでもSMPからは、資金調達や業務提携、新規顧客獲得などにつながった事例が多数生まれており、今回も新たな成長企業との出会いと飛躍の機会となることが期待されています。
上位2社には2026年度決勝大会（2027年3月開催予定）への出場権が授与されます。
※予選大会はリアル開催のみとなります。オンライン配信はございません。
会員も非会員も観覧可能です（無料）。ぜひ会場にて、次代を担う成長企業の挑戦をご覧ください。
《観覧申込》
▼参加登録フォーム
https://share-na2.hsforms.com/1hl-uYz3TTaOKvcCWY7vStgnn04j
《イベント概要》
◆イベント名:第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（2026年度予選大会(1)）
◆日時:2026年6月17日（水）18:00～20:00
◆場所:オルクドールサロンAOYAMA
◆住所:〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-34 12階
◆参加費:無料
《審査員・メンター》
〈モデレーター 兼 審査員・メンター〉
有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
〈審査員・メンター（予定）〉
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
河野 貴輝 氏（株式会社TKP 代表取締役社長／NBC副会長）
冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
山粼 大輔 氏（株式会社レントラックス 代表取締役社長／NBC理事）
金谷 智浩 氏（株式会社ヴィス 代表取締役社長）
〈特別コメンテーター〉
那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
《協賛》 ※2025年度
野村證券／東海東京証券／岡三証券／香川証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
《備考》
・登壇企業の様子はNBC公式HP、Facebook、YouTube、会報誌等に掲載される場合があります（ピッチ内容の詳細は非掲載）。
・内容・スケジュールは変更となる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351047/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
本プログラムは、成長志向の企業が、現役の上場企業経営者やベンチャー支援者の前で事業戦略を発表し、実践的なフィードバックや事業成長につながるネットワークを得られるピッチイベントです。
今回は、防災DX、ヘルスケアテック、音楽IP、不動産テックなど、多様な分野で成長を目指す企業が出場。厳正な審査を経て、以下5社が選出されました。
■株式会社Zene 代表取締役 井上 昌洋 氏
■あっと株式会社 代表取締役 武野 團 氏
■株式会社DRL CEO 伏島 和雄 氏
■株式会社SAKIGAKE JAPAN 代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏
■GCT JAPAN株式会社 代表取締役 岡川 統士 氏
本大会は、2027年3月開催予定の決勝大会につながる2026年度最初の予選大会として開催されます。
当日は各社が7分間のピッチを行い、現役の上場企業経営者から事業成長に向けた実践的なアドバイスを受けます。
これまでもSMPからは、資金調達や業務提携、新規顧客獲得などにつながった事例が多数生まれており、今回も新たな成長企業との出会いと飛躍の機会となることが期待されています。
上位2社には2026年度決勝大会（2027年3月開催予定）への出場権が授与されます。
※予選大会はリアル開催のみとなります。オンライン配信はございません。
会員も非会員も観覧可能です（無料）。ぜひ会場にて、次代を担う成長企業の挑戦をご覧ください。
《観覧申込》
▼参加登録フォーム
https://share-na2.hsforms.com/1hl-uYz3TTaOKvcCWY7vStgnn04j
《イベント概要》
◆イベント名:第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（2026年度予選大会(1)）
◆日時:2026年6月17日（水）18:00～20:00
◆場所:オルクドールサロンAOYAMA
◆住所:〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-34 12階
◆参加費:無料
《審査員・メンター》
〈モデレーター 兼 審査員・メンター〉
有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
〈審査員・メンター（予定）〉
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
河野 貴輝 氏（株式会社TKP 代表取締役社長／NBC副会長）
冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
山粼 大輔 氏（株式会社レントラックス 代表取締役社長／NBC理事）
金谷 智浩 氏（株式会社ヴィス 代表取締役社長）
〈特別コメンテーター〉
那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
《協賛》 ※2025年度
野村證券／東海東京証券／岡三証券／香川証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
《備考》
・登壇企業の様子はNBC公式HP、Facebook、YouTube、会報誌等に掲載される場合があります（ピッチ内容の詳細は非掲載）。
・内容・スケジュールは変更となる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351047/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
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