株式会社エンファム.(東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎)は、人生100年時代の50～60代を対象とした紹介・審査制の会員コミュニティ「bjb SALON ─ 大人の社交場 ─」の第1期メンバー(30名限定)の募集を、公式サイトにて開始しました。

あわせて、2026年6月6日(土)・7日(日)に玉川高島屋S.C.で開催する「bjbCOLLECTION 2026 Jun.」会場内に申込ブースを設置し、現地での入会審査お申し込み受付も実施します。

同サービスは、つちやかおりさん、堀江淳さん、杉浦幸さん、嶋大輔さんら80～90年代を彩った著名人を囲む少人数ディナーや、著名人と回るゴルフコンペ、ホテルラウンジでの会員交流会など、日常では得られない体験を通じて、人生経験を重ねた大人同士が新しいつながりを育むコミュニティです。

「bjb SALON ─ 大人の社交場 ─」の第1回目の交流会のゲストは、石田純一さんを予定しております。









■ 大人の社交場が今必要な理由





bjb SALON





人生100年時代、60歳・65歳で現役を退いたあとに広がる時間は、かつてないほど長くなっています。少子高齢化が進む日本で、人生後半をどう生きるかは、もはや個人だけの問題ではありません。年齢を重ねた世代が生き生きと活動し続けることが、次の世代の負担を軽くし、子どもたちの未来を支える力になっていく。そんな思いから、子育て支援に向き合い続けてきた当社は、これからを楽しむ大人のための「bjb SALON」を始動させます。

紆余曲折を経て人生後半を迎えた人には、その人にしか語れない人生論があります。芸能人もそうでない人も、肩書きを脇に置いて悩みや希望を語り合う。リアルな交流を大切にしてきたbjb世代(80～90年代に青春を過ごした現在の50～60代)にとって、それは同世代だからこそ通じ合えるプライスレスな時間です。bjb SALONが目指すのは、そんな"大人の社交場"です。









■ 入会審査お申し込み受付会場 「bjbCOLLECTION 2026 Jun.」

会期 ： 2026年6月6日(土) 10：30～19：00

2026年6月7日(日) 10：30～17：00

会場 ： アレーナホール・サロン(玉川高島屋S.C.西館1F)

アクセス： 東急田園都市線・東急大井町線 二子玉川駅 西口より徒歩3～4分

入場料 ： 無料(要事前お申し込み)

公式URL ： https://bjbcollection.com/





会場のメインステージには、bjb世代と同じ時代を駆け抜けてきた豪華な顔ぶれが集結。それぞれの人生経験を振り返りながら、"これから"をどう楽しむかを語り合うトークセッションやステージを、開催します。

※日程やスケジュール詳細は公式サイト( https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202605 )よりご確認ください。









■ 「bjbCOLLECTION 2026 Jun.」主な登壇者

● 野々村真さん × 久保田篤さん：スペシャルトークショー開催

今回はなんと「笑っていいとも！」で野々村さんと一緒に初代いいとも青年隊を務めた久保田篤さんと、スペシャルトークショーを開催します。





野々村真





久保田篤





● 嘉門タツオさん：トーク＆ライブショー開催

替え唄・歌ネタのレジェンド、嘉門さんの楽しいトーク＆ライブで元気をもらいましょう。





嘉門タツオ





● 嶋大輔さん：トークショー＆ライブ開催

当時のツッパリスタイルのお話や、ライブではヒット曲「男の勲章」を歌ってくださるかも。





嶋大輔





● 杉浦幸さん：トークショー開催

当時のドラマ撮影のお話やプロ雀士としての活動など、年を重ねるごとにますますチャーミングになっていく杉浦さんのお話は必見です。





杉浦幸





■ bjb SALON サービス概要

サービス名 ： bjb SALON ─ 大人の社交場 ─

公式サイト ： https://bjbcollection.com/bjbsalon/

コンセプト ： 人生後半を、もっと面白く。憧れのあの人と、

特別な時間をともにする大人のための会員制コミュニティ。

対象 ： 原則45歳以上 / 第1期30名限定

月会費 ： 11,000円(税込)

入会方法 ： 紹介制・審査制(公式サイト、会場にて入会審査お申し込み)

※職業や肩書きではなく、人柄や価値観を重視

参加予定著名人： つちやかおりさん、堀江淳さん、杉浦幸さん、嶋大輔さん ほか





つちやかおり





石田純一





堀江淳





【コンテンツと参加価格 ※目安となるため変動の可能性あります】

コンテンツ ：プレミアムディナー(著名人と少人数会食)

会員価格 ：40,000円～50,000円

ビジター価格：70,000円～80,000円





コンテンツ ：交流ゴルフ参加費(著名人同伴の少人数コンペ)

※プレイ費用は別途発生いたします

会員価格 ：30,000円～

ビジター価格：50,000円～





コンテンツ ：会員交流会(ホテルラウンジでのお食事など)

会員価格 ：20,000円～

ビジター価格：参加不可





コンテンツ ：会員限定オンライントークセッション

会員価格 ：視聴可

ビジター価格：視聴不可





会員の皆様にはbjbCOLLECTION関連イベントのバックヤード優先案内、各種イベントの優待料金など、bjbブランド全体にまたがる特典も提供します。









■ 代表コメント

株式会社エンファム. 代表取締役 森 光太郎

「人生100年をどう生きるか？」これは私自身の大きなテーマであり、50代・60代の多くの方が抱える課題でもあります。現役を退いた世代が社会保障だけに頼る未来では、子どもたちの明日は明るくなりません。子育てに関わってきた企業だからこそ、私たち自身が"人生100年時代"を現役でイキイキと楽しむこと。それが次の世代と日本の未来を支える力になると考えています。bjbCOLLECTIONを通じて確信したのは、時代をつくってきたバブル世代には、これからの新しい時代をつくる力がまだ十分にあるということ。「bjb SALON」を起点に、過去を懐かしむのではなく"これから"を楽しむ、新しい大人の社交文化を日本から育ててまいります。









■ 株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開しています。国内最大級の子育てイベント「リトル・ママフェスタ( https://event.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202604 )」、世界展開中の「Kawaiimama Festival( https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202604 )」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbCOLLECTION」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール( https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202604 )」の運営をしています。





株式会社エンファム.

代表取締役 ： 森 光太郎

東京本社 ： 〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社 ： 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス： 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス： 〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立 ： 2001年12月25日

URL ： https://enfam.jp/