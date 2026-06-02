パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE〈ルノートル〉」(運営：株式会社L.N.JAPON、代表取締役：中島 慎介)は、新商品「キッシュ・ロレーヌ」を2026年6月1日(月)よりルノートル全店舗にて発売いたしました。





キッシュ・ロレーヌ 6月1日発売





フランス・アルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統料理として親しまれてきた「キッシュ・ロレーヌ」。

麻布台ヒルズ店で提供しているアフタヌーンティーのサレとして、日本国内で製造をスタートした商品ですが、お客様からご好評をいただいたことを受け、より多くの方にお楽しみいただけるよう単品で商品化。

アフタヌーンティーで提供しているサイズよりも大きくし、食事としても満足感のある一品として、日本国内のルノートル全店舗で発売いたしました。

各店舗にて毎日焼き上げ、12時頃より販売しております。





卵の風味豊かなアパレイユに、ベーコンとチーズを合わせサクサクのパイ生地に





【商品概要】

■キッシュ・ロレーヌ

価格 ：756円(税込) ※店内飲食の場合、770円(税込)

発売日：2026年6月1日(月)





＜商品説明＞

フランスの伝統的なキッシュ・ロレーヌ。卵の風味豊かなアパレイユに、ベーコンとチーズを合わせサクサクのパイ生地で包みました。ルノートルの洗練された王道の味わいをお楽しみください。





各店舗で毎日焼き上げ、12時頃より販売





【販売店舗情報】

■ルノートル東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング1階

営業時間：11:00～21:00(日祝～20:00)

TEL ：03-6551-2850





ルノートル東京





■銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館地下2階

営業時間：10:00～20:00 ※営業時間は施設営業時間に準じます。

TEL ：03-3562-1111(大代表)





ルノートル銀座三越店





■麻布台ヒルズ店

東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階

営業時間：11:00～20:00(カフェL.O.18:00)

TEL ：03-5544-8215





ルノートル麻布台ヒルズ店





■西武池袋店

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階

営業時間：10:00～20:00 ※営業時間は施設営業時間に準じます。

TEL ：03-5904-8224





ルノートル西武池袋店





【LENOTRE〈ルノートル〉とは】

1957年にガストン・ルノートルによって創業された、フランスを代表するメゾン「LENOTRE〈ルノートル〉」。

「軽やかさ」を追求した革新的なフランス菓子で現代フランス菓子の礎を築き、創業以来、伝統と革新を融合した菓子づくりを受け継いでいます。

日本では、丸の内、銀座、麻布台、池袋の都内4店舗を展開。生菓子や焼菓子、ヴィエノワズリーなど、本場フランスの技術と美意識が息づく商品を取り揃えています。

日本の人間国宝に値するM.O.F.(フランス国家最優秀職人章)を授与されたシェフたちが素材を厳選し、世界中で愛される味わいを届けています。

公式サイト： https://www.lenotrejp.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/lenotrejp/









【会社概要】

社名 ： 株式会社L.N.JAPON

代表者 ： 代表取締役 中島 慎介

所在地 ： 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨一丁目6番12号 マグノリアビル3F

設立 ： 2019年5月

事業内容： フランス菓子を中心とした洋菓子の製造・販売、

店舗運営およびカフェ事業 他

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.lenotrejp.com/