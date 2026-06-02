フランスの伝統料理をルノートルならではの洗練された味わいで 「キッシュ・ロレーヌ」を6月1日(月)より全店舗で発売
パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE〈ルノートル〉」(運営：株式会社L.N.JAPON、代表取締役：中島 慎介)は、新商品「キッシュ・ロレーヌ」を2026年6月1日(月)よりルノートル全店舗にて発売いたしました。
キッシュ・ロレーヌ 6月1日発売
フランス・アルザス＝ロレーヌ地方発祥の伝統料理として親しまれてきた「キッシュ・ロレーヌ」。
麻布台ヒルズ店で提供しているアフタヌーンティーのサレとして、日本国内で製造をスタートした商品ですが、お客様からご好評をいただいたことを受け、より多くの方にお楽しみいただけるよう単品で商品化。
アフタヌーンティーで提供しているサイズよりも大きくし、食事としても満足感のある一品として、日本国内のルノートル全店舗で発売いたしました。
各店舗にて毎日焼き上げ、12時頃より販売しております。
卵の風味豊かなアパレイユに、ベーコンとチーズを合わせサクサクのパイ生地に
【商品概要】
■キッシュ・ロレーヌ
価格 ：756円(税込) ※店内飲食の場合、770円(税込)
発売日：2026年6月1日(月)
＜商品説明＞
フランスの伝統的なキッシュ・ロレーヌ。卵の風味豊かなアパレイユに、ベーコンとチーズを合わせサクサクのパイ生地で包みました。ルノートルの洗練された王道の味わいをお楽しみください。
各店舗で毎日焼き上げ、12時頃より販売
【販売店舗情報】
■ルノートル東京
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング1階
営業時間：11:00～21:00(日祝～20:00)
TEL ：03-6551-2850
ルノートル東京
■銀座三越店
東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館地下2階
営業時間：10:00～20:00 ※営業時間は施設営業時間に準じます。
TEL ：03-3562-1111(大代表)
ルノートル銀座三越店
■麻布台ヒルズ店
東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階
営業時間：11:00～20:00(カフェL.O.18:00)
TEL ：03-5544-8215
ルノートル麻布台ヒルズ店
■西武池袋店
東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階
営業時間：10:00～20:00 ※営業時間は施設営業時間に準じます。
TEL ：03-5904-8224
ルノートル西武池袋店
【LENOTRE〈ルノートル〉とは】
1957年にガストン・ルノートルによって創業された、フランスを代表するメゾン「LENOTRE〈ルノートル〉」。
「軽やかさ」を追求した革新的なフランス菓子で現代フランス菓子の礎を築き、創業以来、伝統と革新を融合した菓子づくりを受け継いでいます。
日本では、丸の内、銀座、麻布台、池袋の都内4店舗を展開。生菓子や焼菓子、ヴィエノワズリーなど、本場フランスの技術と美意識が息づく商品を取り揃えています。
日本の人間国宝に値するM.O.F.(フランス国家最優秀職人章)を授与されたシェフたちが素材を厳選し、世界中で愛される味わいを届けています。
公式サイト： https://www.lenotrejp.com/
Instagram ： https://www.instagram.com/lenotrejp/
【会社概要】
社名 ： 株式会社L.N.JAPON
代表者 ： 代表取締役 中島 慎介
所在地 ： 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨一丁目6番12号 マグノリアビル3F
設立 ： 2019年5月
事業内容： フランス菓子を中心とした洋菓子の製造・販売、
店舗運営およびカフェ事業 他
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.lenotrejp.com/