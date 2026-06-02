辛子明太子を中心に扱う株式会社かねすえ本舗(所在地：福岡県北九州市小倉北区中井4丁目4-27、代表取締役：松本 勝広)は、楽天市場・WESTERモール・ふるさと納税などEC展開を強化し、“北九州の味”を全国へ届ける取り組みを進めています。創業50年以上受け継がれてきた味を守りながら、若い世代への認知拡大や新たな販路開拓にも注力し、“全国の食卓”へ次世代へ向けた新たな挑戦を進めています。





グランプリ受賞商品





■ “北九州の味”を、もっと多くの人へ届けたい

背景にあるのは、「本当に美味しい明太子を、これから先の世代にも残していきたい」という想いです。

近年、食生活の変化や“明太子離れ”、地域食品メーカーの後継者不足など、明太子業界を取り巻く環境は大きく変化しています。

そうした中、かねすえ本舗では、「ただ昔ながらの味を守るだけではなく、時代に合わせて届け方も変えていかなければならない」と考え、ECやオンライン販売を強化してきました。









■ 楽天市場・WESTERモール・ふるさと納税へ展開

現在は、「かねすえ本舗 楽天市場店」をはじめ、WESTERモール、ふるさと納税などを通じて、全国のお客様へ商品を届けています。

これまで地元のお客様を中心に親しまれてきた味を、県外の方や若い世代にも知ってもらいたい――。そんな想いから、新たな販路づくりに力を入れています。

特に楽天市場では、贈答用だけではなく、自宅用や訳あり商品なども展開し、“もっと気軽に明太子を楽しんでほしい”という想いを形にしています。

また、WESTERモールを通じては、これまで接点の少なかった新しい層との出会いも増えており、“北九州の味”が少しずつ全国へ広がり始めています。

ふるさと納税でも、「初めて食べたけど美味しかった」「贈り物で知った」という声が増えており、地域の味を全国へ届ける新たなきっかけにもなっています。





辛子明太子





■ “守るだけではなく、未来へ残す”

かねすえ本舗の味の原点となっているのは、50年以上前に祖母が作り上げた調味液です。

辛さだけではなく、旨味やコク、ご飯と合わせた時のバランスまで考え抜かれたその味は、今もなお多くのお客様に親しまれています。

その調味液の“ベース”は、50年以上経った今でも変えていません。

気温や原料の状態によって、今も日々細かな味の調整を重ねながら、“かねすえ本舗らしい味”を守り続けています。

大量生産や効率化が進む食品業界。その一方で同店では、漬け込みや味の調整、粒感の見極めなど、今も職人の感覚や手仕事を大切にしたものづくりを続けています。

時代に合わせて変わること。

そして、絶対に変えてはいけないもの。

その両方と向き合いながら、“北九州の味”を未来へ残していくための挑戦を続けています。





昭和50年代作業風景





作業風景





■ 家族でつなぐ、次の世代へのバトン

現在は、息子・娘達も共に製造や販売、商品づくりに携わりながら、日々現場に立っています。

受け継がれてきた味と想いを絶やさないために、“守る覚悟”を持って向き合いながら、次の世代へつなぐ役割を担っています。

また、創業当初から大切にしてきたのは、「お客様に喜んでもらいたい」という想いです。

北九州という土地には、昔から“人と人との距離が近い温かさ”があります。

「いつもの明太子お願いね」と声をかけてくださる常連のお客様。

親子三世代で通ってくださるご家庭。

そんな地域とのつながりが、今のかねすえ本舗を支えています。





接客風景





■ 地域と未来を支える取り組み

また近年では、地域スポーツ支援にも力を入れており、バレーボールチームやサッカークラブユースチームへのスポンサー活動を通じて、子どもたちや若い世代の育成も応援しています。

“食”を通じて地域を支えるだけではなく、未来を担う子どもたちの成長や挑戦も支えていきたい――。そんな想いを胸に、地域に根差した活動を続けています。

さらに、長年にわたり中央卸売市場への安定した出荷と水産流通業務に尽力し、地域の食生活や食文化の発展に貢献。全国水産加工たべもの展では「からし明太子箱入」が優秀賞を受賞するなど、その品質と取り組みが高く評価されています。

近年では、楽天市場やふるさと納税を通じて全国からの注文も増加。さらに、同社の「大吟醸辛口420g」は、食の専門家による審査制度「ジャパンフードセレクション」にてグランプリを受賞するなど、“北九州の味”として品質面でも高い評価を受けています。





スポンサー支援バレーボールチーム





■ “北九州の味”を、これからも全国へ

今後は、これまで大切にしてきた味と想いを軸にしながら、より多くの世代へ“かねすえ本舗の明太子”を届けていくことを目指しています。

また、ただ商品を販売するだけではなく、「大切な人に贈りたくなる明太子」「食卓で会話が生まれる明太子」を目指し、人の温かさや想いまで伝わるブランドであり続けたいと願っています。

祖父母から始まった味づくりのバトンを、時代を越えてつないでいくために。

かねすえ本舗はこれからも、“北九州の味”と人の温かさを全国へ届けていきます。





接客風景





辛子明太子