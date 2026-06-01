創立55周年を迎える留学支援会社である株式会社留学ジャーナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役：横山健一）は、2026年6月1日から9月30日の期間限定で「GoGoキャンペーン第2弾」を実施いたします。 長期語学留学プログラムへのお申込みをいただいた方を対象に、55,000円の割引特典をご用意いたしました。

長期語学留学の意義

https://www.ryugaku.co.jp/rjcolumn/55thgogo-campaign2/

「語学留学の有効性について」「帰国後のキャリア形成への影響」「国際情勢の不確実性」など、様々なご質問やご不安の声をお聞きすることは少なくありません。 しかしながら、留学には「唯一の正解」は存在いたしません。多様な目的、個性的な経験、そして異なる学習成果が、100人の留学生の数だけ存在しています。語学力のみならず、自律的思考力、行動力、および多様な価値観との接触経験は、今後のキャリアにおいて確実に活かせる重要な資産となります。 語学学校の授業料および滞在費が年々上昇傾向にある現在、「今」という時期が最適なタイミングであると考えます。2026年度中のご出発をはじめ、2027年度以降のご計画も承っております。 当社は、過去55年間にわたり多くの留学生をサポートしてまいりました。留学カウンセラーは全員が長期留学経験者です。各自の経験と最新情報を基に、実現可能で成果に直結する、質の高い留学プランをご提案させていただきます。

キャンペーン概要

2026年6月1日（月）から9月30日（水）までの期間に、当社で9週間以上の長期語学留学プログラムにお申し込みいただいた方に対し、留学費用から55,000円をお割引いたします。

■キャンペーン対象

以下の条件を満たす方が対象です。 キャンペーン対象期間：2026年6月1日（月）から9月30日（水）までに9週間以上の長期語学留学プログラムにお申し込みの方 対象の留学先：当社が紹介する約200校の私立語学学校 対象国：アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイルランド、マルタ、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア（アジアの学校は対象外）

■キャンペーン特典

留学前から帰国後まで、実用的でお役立ていただける当社オリジナルデザインのクリアファイルとトラベルポーチをプレゼントいたします。

※語学学校の割引（https://www.ryugaku.co.jp/discount/）と併用できます。それ以外の割引と併用はできません ※ワーキングホリデープログラムの場合、9週間以上語学学校に通う場合に適用されます ※法人向けなど一部対象外のプログラムがあります。お問合せください ※お申し込み後の変更や取消しにつきましては、当社、留学プログラム定型約款で定める、「Ⅲ．長期語学留学 プログラム個別約款、第4条（変更手数料）及び第5条（申込み後の取消しと返金）に基づき、手数料又は取消料を申し受けます

行ってよかった！にする5つのポイント

留学の成功は「現地に着いたら何とかなる」という単純な実行では実現いたしません。しかし、ご本人の意識をわずかに変えるだけで、得られる成果は大きく変わります。以下は、長年にわたり多くの留学生をサポートしてきた経験から、成果を実現されている方に共通する「5つのポイント」です。

① 目的を“なんとなく”で終わらせない

「英語を話せるようになりたい」でも十分ですが、そこからもう一歩踏み込んでみましょう。 - どのくらい話せるようになりたいのか - 何のために必要なのか 目的が明確になるほど、授業の受け方や日常生活など、日々の行動の質が向上し、結果につながりやすくなります。

② 日本人コミュニティに偏りすぎない環境を選ぶ

安心できる環境は大切ですが、日本語ばかりの環境では、成果が出にくいのも事実です。 - 国籍バランスの良い学校 - 多国籍のクラス編成 - 現地の人と交流できる機会が多い環境 これらを選ぶことで、自然と英語を使う時間が増えます。 敢えて少し不便な環境が、意外と大きな成長のきっかけになります。

③ インプットだけで終わらせず、アウトプットを増やす

授業を受けるだけでは語学力は伸びません。 - 授業外で積極的に会話をする - 間違いを恐れず発言する - 日常生活で英語を使う場面を増やす など、「実際に話した量」がそのまま成果に直結いたします。

④ “現地での過ごし方”で差が付く

同じ期間留学しても、過ごし方によって得られるものは大きく変わります。 - アルバイトやボランティア活動 - 現地イベントへの参加 - 異文化交流 など、教室の外にこそ学びのチャンスが広がっています。 積極的に動く人ほど、帰国後の成長がはっきり見えてきます。

⑤ 帰国後まで見据えて計画する

留学の成功は、「留学中」だけで決まるわけではありません。 - 帰国後にどう活かすか - キャリアや進学にどうつなげるか - 身につけたスキルをどう証明するか など、 出口まで考えておくことで、留学の価値は何倍にも広がります。 留学は大きな挑戦ですが、ちょっとした意識の違いが成果を大きく左右します。 これから留学を考えている方は、参考にしてみてください。

留学ジャーナルは、これからも留学を志す皆さまの夢の実現と可能性の発見をサポートし続けます。

【キャンペーンに関するお問合せ】 株式会社留学ジャーナル 公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/ フリーコール：0120-890-987