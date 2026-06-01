高崎音楽祭委員会は、「第37回高崎音楽祭」を2026年9月26日（土）から10月12日（月・祝）までの17日間、高崎芸術劇場（群馬県高崎市）で開催します。 高崎音楽祭は、1990年の開始以来、クラシック、ジャズ、ポップス、伝統音楽、ワールドミュージックなど、多彩な音楽を通じて「音楽のある街 高崎」を形にしてきました。群馬交響楽団、高崎芸術劇場、市民の音楽活動、そして多彩なアーティストとの出会いを結びながら、世代とジャンルを越えて音楽を届ける都市型音楽祭として歩みを重ねています。 今回、第1弾として、大劇場、スタジオシアター、音楽ホールで開催する13公演を発表します。追加公演は順次発表します。

オーケストラと市民をつなぐ、無料招待公演で開幕

音楽祭のオープニングを飾るのは、群馬交響楽団による無料公募招待公演「高崎音楽祭オープニング演奏会」（9月26日・大劇場）です。 高崎を本拠地とする群馬交響楽団の演奏を、幅広い世代に届ける機会として開催します。 また、10月3日（土）には、本市出身の作曲家・吉田ゐさおによる「0歳から親子で楽しむ初めてのオーケストラ 高崎こどもコンサート」を大劇場で開催します。小野あつこ、谷本賢一郎をゲストに迎え、子どもたちが初めてオーケストラの音色に触れる機会を届けます。

角野隼斗×ヘルシンキ・フィル。世界的な音楽家が高崎に集結

国内外で注目を集めるピアニスト・角野隼斗が10月9日（金）、大劇場で、ユッカ＝ペッカ・サラステ指揮、ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団と共演します。世界的な指揮者、オーケストラ、ソリストが一堂に会する、今回の音楽祭を代表するクラシック公演です。 音楽ホールでは、楽器の響きやアンサンブルをじっくりと味わえる公演を開催します。 日本を代表するクラシックギタリスト・荘村清志による武満徹没後30年企画公演（10月10日）では、スペシャルゲストとしてフルート奏者・山形由美が出演します。 また、チェリストのヨハネス・モーザーとピアニストの菊池洋子によるデュオ・リサイタル（10月11日）、群馬交響楽団のトップ奏者、伊藤文乃と長瀬夏嵐によるデュオ・リサイタル vol.2（10月2日）、高崎音楽祭でデビューした男女混声ユニット「シャローネシンガーズ」（10月3日）の公演も予定しています。

ポップス、歌謡、ジャズ、エレクトロニック。個性豊かなライブ公演

スタジオシアターでは、シシド・カフカ、Chage、山口智充が出演する特別企画「シシド・カフカ Presents 高崎ゴールデンナイトショー」（10月9日）を開催します。 このほか、高崎音楽祭初登場となるチャラン・ポ・ランタン（9月26日）、エレクトロニックとロックを横断する独自のサウンドで注目を集める4人組バンド・TESTSET（9月27日）、菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール（10月6日）、UA（10月12日）も登場します。 また、大劇場では、10月12日（月・祝）に「前川清コンサート2026 My Story」を開催します。ポップス、歌謡、ジャズ、エレクトロニックなど、ジャンルにとらわれない個性豊かな公演が並びます。

ここまでご紹介した公演の開催日一覧です。 【大劇場】 9月26日(土) [無料招待公演] 群馬交響楽団 高崎音楽祭オープニング演奏会 10月3日(土) 0歳から親子で楽しむ初めてのオーケストラ 高崎こどもコンサート 10月9日(金) ユッカ＝ペッカ・サラステ指揮 ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団 with 角野隼斗 10月12日(月・祝) 前川清コンサート2026 My Story 【スタジオシアター】 9月26日(土) チャラン・ポ・ランタン わがままリサイタルin高崎 9月27日(日) TESTSET LIVE 10月6日(火) 菊地成孔とペペ･トルメント･アスカラール 10月9日(金) シシド・カフカ Presents 高崎ゴールデンナイトショー 10月12日(月・祝) UA 【音楽ホール】 10月2日(金) 伊藤文乃×長瀬夏嵐 デュオ・リサイタルvol.2 10月3日(土) シャローネシンガーズ ～世代を超える珠玉の名曲コンサート 10月10日(土) ギタリスト・荘村清志 武満徹没後３０年企画 スペシャルゲスト 山形由美（フルート） 10月11日(日) ヨハネス・モーザー＆菊池洋子 デュオ・リサイタル ＊一部公演を除き、未就学児は入場できません

チケット情報

■インターネット（高崎芸術劇場メンバーズ）、ファミリーマート、ローソンチケット 2026年6月18日(木) 午前10時発売 ■電話（高崎芸術劇場チケットセンター） 2026年6月19日(金) 午前10時 ■窓口（高崎芸術劇場チケットセンター、高崎市プレイガイド） 2026年6月20日(土) 午前10時※ ※19日に完売した場合は窓口での販売はありません

会場について

【会場について】 高崎芸術劇場 〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1 TEL 027-321-7300（代表） FAX 027-321-7305 ＊高崎芸術劇場に専用駐車場はありません

お問い合わせ

【問い合わせ】 高崎音楽祭委員会事務局 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 ラジオ高崎内 TEL 027-322-9195 FAX 027-322-8000 https://www.takasakiongakusai.jp/