viviON、バーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City』を始動。「あおぎり高校」らが参画し、所属の枠を越えた共創の「街」が誕生

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、インターネット上で活動を行うあらゆるクリエイターが所属やジャンルの枠を越えて自由に交わり、新たなエンターテインメントを共創するためのバーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City（Vtuber High School City）』を創設し、2026年6月1日（月）より始動いたします。

あわせて、弊社が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」のほか、viviON傘下のプロダクション「Vebop Production」と「娯楽」が、コミュニティの世界観に合わせて『VHS City』へ参画いたします。また、個人勢VTuberの「従井ノラ」さんが、パートナークリエイターとして、本コミュニティに参加することが決定したことをお知らせいたします。

2026年6月1日（月）より、『VHS City』で生まれるコンテンツの魅力を届ける公式チャンネル『VHS Cityの日常』をYouTubeにて開設いたします。

■ バーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City』とは

『VHS City』は、「バーチャルを、日常に。」をコンセプトに掲げ、インターネット上にひとつの「街」という世界観を構築するバーチャルクリエイターコミュニティです。

これまで独立した世界観のもとで活動していたプロダクションやクリエイターが、ひとつの「街」の住人として交わることで、所属やグループの枠を越えたコラボレーションや、予測不能なエンターテインメントが生まれる場所を目指します。

viviONは、VTuberグループ「あおぎり高校」の運営を通じて培ってきたクリエイター育成のノウハウとコンテンツ制作の基盤を活かし、クリエイターが創作を楽しみながら続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。『VHS City』は、その思想を「街」という形に拡張し、クリエイターにとっての自由な共創の場を提供する取り組みです。

公式が一方的にコンテンツを主導するのではなく、住人であるクリエイター自身が「街」のなかで自由に企画し、交わり、発信できる――そんな環境をviviONは運営として支えてまいります。

『VHS City』公式サイト：https://vhs-city.com/

■ VHS City参画プロダクションとリブランディング

『VHS City』の始動にあわせ、viviONが運営する以下のプロダクションが住人として参画いたします。参画に伴い、コミュニティの世界観に合わせた新名称へのリブランディングを実施いたします。

■「Vebop Project」から「ビバップ高校」へ。リブランディングの目的

今回のリブランディングは、「あおぎり高校」をはじめとする他のグループと同じ「高校」という枠組みを持つことで、視聴者の皆様により親しみを持っていただける存在になること、そしてタレント同士のコラボレーションや交流をより自然で活発なものにしていくことを目的としています。

今後、『VHS City』という巨大な共通世界観へ本格的に合流し、より深く世界観を共有してまいります。「ビバップ高校」の生徒として新たなステージに立つ彼女たちの、さらなる飛躍にご期待ください。

▼ 変更内容

新名称： ビバップ高校（旧名称：Vebop Project）

変更日： 2026年6月1日（月）

リブランディング動画：https://youtu.be/M41zD7rbJyo

※公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）等の各種アカウント名につきましても、順次新名称への移行を実施いたします。

■「娯楽」から「娯楽組」へ。リブランディングの目的

特定のコンテンツを軸に運営してきた「娯楽」は、リブランディングをすることで業界内での知名度向上、タレント同士の交流を活発化し次のステージへのステップアップを目指します。

『VHS City』に参画することで、コラボやロケ企画など活動の幅が広がる「娯楽組」のタレントの今後の成長を見守ってください。

▼ 変更内容

新名称： 娯楽組（旧名称：娯楽）

変更日： 2026年6月1日（月）

※公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）等の各種アカウント名につきましても、順次新名称への移行を実施いたします。

■さらに！ 従井ノラさんが「VHS City」に 参加決定！

個人勢として活躍するVTuber「従井ノラ」さんが、本コミュニティに参加することが決定いたしました。

パートナークリエイターとして、今後、viviONがこれまで培ってきたノウハウを活かして、ノラさんの個人活動を支援してまいります。これにより、企業・個人の垣根を超えて、インターネット上におけるあらゆる創作活動の発展を目指します。

▽従井ノラさんからのコメント

このたび、viviON様の「パートナークリエイター」プログラムに参加させていただくことになりました、従井ノラです！

「えっ、所属するの！？」と思われる方もいるかもしれませんが、そういうわけではありません。

従井ノラはこれまで通り、個人勢として活動していきます。野良のノラ、続行ですW

そのうえで、viviON様のサポートやノウハウをお借りしながら、今まで以上に面白いことや新しい挑戦をお届けできたらと思っています。

活動を続けていく中で、クリエイターが楽しく、そして応援してくださる皆さまも一緒に楽しめる環境を作っていくことは、とても大切だと感じています。今回の取り組みを通じて、従井ノラとしてもさらに活動の幅を広げ、より元気にインターネットを駆け回っていけるよう頑張ります！

これからも変わらず、従井ノラを応援していただけたら嬉しいです！

■ 6月1日始動｜街の熱量を届ける『VHS Cityの日常』

『VHS City』で生まれるさまざまなドラマや、住人たちの魅力を発信する情報拠点を、YouTubeおよびXにて開設いたします。

参画VTuberたちの見どころを集めた公式切り抜き動画をはじめ、ここでしか見られないオリジナルコンテンツの配信も予定しており、2026年6月2日（火）より投稿を開始いたします。

▼YouTubeチャンネル：『VHS Cityの日常』

https://www.youtube.com/@VtuberHighSchoolCity

▼公式Xアカウント：『VHS City観光協会』 @VHS_City

https://x.com/VHS_City

■ 今後の展望

『VHS City』は、今回の始動を第一歩として、住人となるクリエイターやプロダクションの広がりとともに、コミュニティとしての活動を段階的に拡充してまいります。viviONは今後も、「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会」の実現に向けて、クリエイターが"好き"を発信し、ユーザーがその"好き"に出会える接点づくりに取り組んでまいります。

■事業責任者コメントー「クリエイターのみなさんとともに」

『VHS City』は、所属やジャンルの異なるクリエイターたちが集い、垣根を越えて交わりながら、新しい“おもしろい”を生み出していく場所です。

viviONはこれまで、「あおぎり高校」の運営を通じて、クリエイター一人ひとりが自分らしく活動を続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。『VHS City』は、その取り組みの先にある、新たな挑戦です。

配信、音楽、ゲーム、映像、アートなど、ジャンルを問わず、『VHS City』の思想や世界観に共感いただけるクリエイターのみなさんとともに、この場所を育てていきたいと考えています。

これまで出会うことのなかった表現同士が交わることで、新たな化学反応が生まれ、そこから生み出されるコンテンツが、ユーザーのみなさんの日常を少しでも豊かにしていく--私たちは、そんな場を目指しています。

株式会社viviON タレントクリエイション事業部 ゼネラルマネージャー 生原 優介

【株式会社viviON】

viviON(ヴィヴィオン)は、電子コミックや音声などのデジタルコンテンツの配信をはじめ、VTuberプロダクションの運営、商品・グッズの企画・販売など、二次元コンテンツに関する多彩なエンターテインメント事業を展開しています。電子コミック配信サービス「comipo」や、二次元コンテンツとコラボした商品やオリジナルグッズを扱う「viviON BLUE」など、多様なプラットフォームを運営しています。

URL：https://vivion.jp/