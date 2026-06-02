Drake International、「Drake Force for Good Day」を立ち上げ、明日の労働力育成に向けたグローバルな取り組みを開始





創立75周年を迎えたグローバルな人材マネジメントおよびワークフォース・アドバイザリー企業は、AI時代を勝ち抜く組織は、最も速く自動化する組織ではなく、最も優れた人材を育成する組織であると宣言している

トロント、2026年6月1日 /PRNewswire/ -- 14カ国以上で事業を展開し、128カ国にパートナーネットワークを持つグローバルな人材管理と人材アドバイザリーのパートナーであるDrake Internationalは、機会格差が最も大きい地域社会で人材パイプラインを構築するための恒久的な年次コミットメントである「 Drake Force for Good Day」の立ち上げを発表しました。毎年6月1日に祝われる「Drake Force for Good Day」は、Drakeの創立75周年を記念するとともに、今後75年に向けた決意表明の場でもあります。すなわち、単にテクノロジーに投資するのではなく、人材に投資する組織に仕事の未来あるのです。

「仕事の未来は、単に速く自動化する組織が勝ち取るのではなく、より優れた人材を育成する組織が勝ち取るのです。Drake Force for Good Dayは、その信念に対する我々の恒久的かつ構造的なコミットメントといえます。」



Drake Internationalの最高経営責任者（CEO）であるKaren Meredith

人工知能は、制度が適応するよりも早く、世界の労働市場を再構築しています。エントリーレベルのキャリアパスは狭まっています。若者の失業率は市場全体で上昇しています。組織は、深刻な人材不足に直面しながら人員を削減し、AIの効率化に投資する一方で、AIを実際に有用なものにする制度的知識や人間の判断力を失いつつあります。Drakeの返答は言葉遊びではありません。それは構造的なものです。

第1回Drake Force for Good Dayは、1951年にDrakeが設立されたカナダでの2つの投資によって支えられています。Drakeは、トロントを拠点とする社会的企業で、厳しい経済状況にある成績優秀な若者のための就労準備に特化したThe Whiteboard Collectiveを買収し、University of Manitobaに100万ドルの投資とともに長期的なコミットメントを行い、教育という贈り物で学生に力を与えています。これらの投資は、The Whiteboard CollectiveおよびAsper School of BusinessのDrake Centerと共同開発した学生向けキャリアパスを通じて、教育と就職を直接結びつけるものです。これらは、Drakeが世界中で支援している他の地域にも導入しようとしている再現可能なモデルとなっています。

The Whiteboard Collective買収の背景には、具体的なビジネスチャンスがあります。体系的なプログラムの開始時点で、就職への自信を持っている「支援を特に必要とする若者」はわずか34％に過ぎません。しかし、1対1の支援による介入を6週間以内に受けると、この数字は68％に上昇します。能力が障壁となるのではありません。問題はアクセスなのです。支援された若者は、Drakeのグローバルな顧客ネットワークを通じて雇用者のパイプラインに入り、従来の採用では常に見過ごされていた、やる気があり、評価され、即戦力となる候補者を企業に供給します。

「これは慈善事業ではありません。これが私たちのビジネスモデルなのです。私たちが今育成している人材は、クライアントが必要とする労働力となります。それは目的とパフォーマンスのトレードオフではありません。これが戦略なのです。」



Drake Internationalの最高経営責任者（CEO）であるKaren Meredith

Drake Force for Good Dayは、Drakeの商業的成功を社会的使命と恒久的に結びつける運営モデルである「パーパスのための利益（Profit for Purpose）」によって実現されています。Drake Force for Good Dayは1日限りのキャンペーンではありません。毎年6月1日に、地域社会を向上させ、投資を深め、新たなパートナーをこの活動に招くために戻ってきます。継続を前提に設計されています。なぜならその課題が消えることはないからです。2025年、Drake Internationalは300万ドル以上の洪水復興バッグをGood360 Australiaに寄付し、その後、クイーンズランド州の大洪水で被災した家族を支援するため、Inala Community Houseを含むいくつかの慈善団体を通じて配布されました。これは、事業を展開する地域社会の強化に対する同社の継続的なコミットメントの一例にすぎません。

Drakeは1951年以来、メインフレームから商用インターネット、モバイル、オートメーション、そして現在のAIに至るまで、あらゆる主要な技術的破壊を乗り越えてきました。そこから得られる教訓は毎回同じです。最も力強く乗り越えた組織は、最も速く自動化した組織ではありません。彼らは人材育成大して最も戦略的に投資していました。Force for Good Dayは、今後75年間、世界的なインフラストラクチャーを構築するためのドレイクのコミットメントです。

Bill Pollockは、「善行（doing good）」と「成功（doing well）」は同じ志であるという信念のもとにDrakeを築き上げました。Drake Force for Good Dayは、75年の歴史を持つ企業が次の75年に向けての意思を表明するものです。」



Drake Internationalの最高経営責任者（CEO）であるKaren Meredith

Drake Internationalについて

Drake Internationalは、14カ国以上で事業を展開し、128以上のパートナー・ネットワークを持つ、グローバルな人材マネジメントおよび人材アドバイザリー・パートナーです。1951年にウィニペグで設立されたDrakeは、ワークフォース・ソリューションズ（フレキシブルな人材派遣、正社員採用、オンサイトサービス）、認定、アセスメント、トレーニング、健康＆ウェルビーイング、人事アドバイザリー、Drake Venturesを通じて、企業の人材ライフサイクル全般をサポートしています。www.drakeinternational.com

Drake Force for Good Dayについて

Drake Force for Good Dayは、Drake Internationalが毎年6月1日に開催する「目的と行動のグローバル・デー」です。Drakeの創設75周年記念の年に制定されたDrake Force for Good Dayは、地域社会にインパクトを与えるための年次の中核事業であり、機会格差が最も大きい地域社会で人材パイプラインを構築するための恒久的な取り組みです。

The Whiteboard Collectiveについて

The Whiteboard Collectiveは、トロントを拠点とするカナダの社会的企業で、厳しい経済状況にある成績優秀な若者の公平な雇用と就業準備支援を専門としています。Drake Internationalファミリーの一員として運営されるThe Whiteboard Collectiveは、雇用の制度的障壁に直面している若者たちに、有意義で持続可能なキャリアを提供します。

University of Manitobaについて

University of Manitobaはカナダを代表する研究大学であり、その使命は地域社会と世界に前向きな変化を生み出すことです。Asper School of Businessと Drake Centerを擁するUniversity of Manitobaは、Drake International と提携し、教育を直接雇用の道につなげようとしています。www.umanitoba.ca

メディアのお問い合わせ先：Louanne Buckley｜louanne.buckley@drakeintl.com

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2990902/Drake_International_Drake_International_Launches_Drake_Force_for.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com