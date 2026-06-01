ATTACHMENT / VEIN、ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定POP-UP STORE を開催。
株式会社WEAVA
https://prtimes.jp/a/?f=d20942-329-32ba515e40a1b24a27f659179b05bbce.pdf
このたび、ATTACHMENT / VEIN は、ジェイアール名古屋タカシマヤ7F にて期間限定の
POP-UP STORE を開催いたします。
本POP-UP STORE では、ATTACHMENT / VEIN両ブランドの最新コレクションを展開。
名古屋エリアでのお取り扱いは、本POP-UP STORE のみとなり、実際に商品を手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。
春夏シーズンのスタイリングを提案する期間限定ショップとして、その魅力を存分にご体感いただけます。
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
■POP-UP STORE概要
2026年6月3日～2026年6月9日
ジェイアール名古屋タカシマヤ7F
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
052-566-8145
本件に関するお問い合わせ先
株式会社WEAVA / ATTACHMENT 松永 E-mail: y.matsunaga@weava.co.jp
公式サイト : ATTACHMENT(https://attachment-official.com/) / VEIN(https://www.vein-official.com/)
公式Instagram : @attachment_official(https://www.instagram.com/attachment_official/) / @vein.ig(https://www.instagram.com/vein.ig/)
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