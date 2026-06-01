【北海道イエロースターズ】新パフォーマーグループ発足

株式会社北海道イエロースターズ

2026-27シーズンよりバレーボール国内最高峰「SVリーグ」の舞台で戦う北海道イエロースターズは、ホームゲーム会場を「誰もが楽しめるエンターテインメント空間」へとさらに進化させるため、新たな公式パフォーマーグループを発足いたします。本日6月1日（月）より、第1期メンバーのオーディション募集を開始いたしました。

■ パフォーマーグループ発足の背景

SVリーグへの参入に伴い、来季のホームゲーム来場者数は5万人以上を見込んでおります。最高峰の戦いを繰り広げるコート上の選手たちとともに、この大規模なアリーナ全体を熱気で包み込み、足を運ぶすべての皆さまに「楽しい」「また来たい」と感じていただける空間を目指す新たな挑戦です。 これまで会場を彩ってきた「イエスタガールズ」とともに、チームを力強く後押しする新たなエンターテインメントの要として活動してまいります。

■ オーディション募集概要

・キャッチコピー：君のダンスで、熱狂を。

・応募期間：2026年6月1日（月）～6月21日（日）

・応募条件：18歳～27歳の女性、かつダンス経験者 （本チームのパフォーマンスコンセプトおよび公式衣装の仕様により、女性の方を募集対象とさせていただいております）

・活動内容：ホームゲーム出演、地域イベント出演、各種プロモーション・SNSでのPR活動など

・求める人物像：ダンス経験を活かし、「表現することが好き」「スポーツエンターテインメントに携わりたい」「北海道を盛り上げたい」という熱い想いをお持ちの方。

■ 応募方法 下記の専用応募フォームより必要事項をご入力の上、ご応募ください。

【応募フォームURL】https://forms.gle/8nGWTCoYXQGJYJ6D7

■ 第2次審査について

書類審査（1次）を通過した候補者が集まり、実技および面談による選考を行います。

・日程：2026年6月28日（日）

・場所：札幌市内某所 ・審査内容：対面でのダンス審査（当日振り落としによる実技）、および面談

※2次審査の集合時間や詳細な会場につきましては、1次審査を通過された方へ個別にご連絡いたします。