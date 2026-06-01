第63回ギャラクシー賞贈賞式でアンジェリーナ1/3がDJパーソナリティ賞受賞！TBSラジオ『Angie Radio!!︎～夢は口に出せば叶う!～』

株式会社ＴＢＳラジオ

6月1日（月）、第63回ギャラクシー賞（放送批評懇談会主催）贈賞式が都内で行われ、TBSラジオ『Angie Radio!!︎～夢は口に出せば叶う!～』パーソナリティのアンジェリーナ1/3が、ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞しました。

また、TBSラジオ『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』がラジオ部門「奨励賞」を受賞しました。

＜アンジェリーナ1/3 贈賞式スピーチ全文＞

私は神田伯山さんに憧れて、ファンとして、そして兄として、すごく伯山さんの背中を追いながらラジオをやっていたのですが、今これだけラジオでお話させてもらっているということは、同業者です。なので同業者として、もう憧れとかではなく、伯山さんに負けないぞ！いや、伯山に勝つぞ！という気持ちで、今ラジオと向き合っています。

ラジオをやっていると、私の場合、自然と汗をかくんですね。で、声をものすごく張り上げたりもするので、すごく、さらにさらに汗をかくんですよ。なんですけど、大事なのは、その汗をかくことだけではなくて、ハートで汗をかくことだと思っています。ハートで汗をかくことがラジオでは大切だなと。

そしてリスナーさんというのは本当に怖いなと、身勝手だなと思う時もあるんです。でも、それで良いんです。だって、法律に「アンジーラジオを聴け。SCHOOL OF LOCK!を聴け。」とは書かれていないからです。自由で良いんです。でもそんなリスナーさん達に納得してもらう、説得するには、ハート・トゥ・ハート。心を潤すことが大切だと思っているので、これからもそんな想いを大切に届けていきたいと思っています。

そして私は「夢は口に出せば叶う！」をモットーにラジオ番組を届けています。なんですが、もう一つ裏テーマがありまして、それは「NGS」です。「難題があったって、がむしゃらに、進んでいくぜ」という気持ちがあります。

「夢は口に出せば叶う！」。口に出して全て叶うとは思っていません。だからこそ、努力してしっかりと一歩一歩その景色を大切にしながら、夢を叶えていきたいと思っています。

今日初めてアンジーに会って、アンジーを見た人も沢山いると思いますが、よかったらここにいる全員で「NGS！」と言ってもらっても良いですか？

みなさまでご唱和お願いします！

「N・G・S！！」

ありがとうございましたー！

そしてスピーチの直後、TBSラジオ『問わず語りの神田伯山』パーソナリティの神田伯山さんのサプライズムービーが放映されました！

TBSラジオパーソナリティでは過去に、第36回の小島慶子さん、第40回の伊集院光さん、第44回の久米宏さん、第46回のライムスター宇多丸さん、第53回の荻上チキさん、第57回の爆笑問題、第60回の安住紳一郎アナウンサーが同賞を受賞しています。

なお、今週6月7日（日）正午～放送のTBSラジオ『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!』では「ドキュメント、ギャラクシー賞贈賞式！」と銘打って、贈賞式に出席するアンジーに番組スタッフが密着。

舞台に上がってトロフィーをもらったり、スピーチしたり、晴れの舞台で緊張しまくっているアンジーと式典の模様をライブ感いっぱいにお送りいたします。お楽しみに！

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TBSラジオ『Angie Radio!!︎～夢は口に出せば叶う!～』

放送日時：毎週日曜 12:00～12:55

出演者：アンジェリーナ1/3

番組HP : https://www.tbsradio.jp/kanau/ (https://www.tbsradio.jp/kanau/)

番組X : https://x.com/angradio(https://x.com/angradio)

ハッシュタグ：#アンジーラジオ

番組メールアドレス：kanau@tbs.co.jp