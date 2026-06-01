【大阪府茨木市】SKE48の松本慈子さんがダムパークいばきたPRアンバサダーに就任

茨木市

茨木市は、ダムパークいばきたおよび市北部地域「いばきた」の魅力を市内外に広く発信するため、いばきた出身で日頃から本市の魅力発信に取り組んでいただいているSKE48のキャプテン松本慈子さんを、ダムパークいばきたPRアンバサダーに任命しました。

今後松本慈子さんには、ダムパークいばきたのホームページやリーフレットへの出演のほかに、PR動画やイベントへの出演とさまざまな場面で活躍いただく予定です。

SKE48 松本慈子さんコメント

現在は茨木市から飛び出して名古屋を中心に活動していますが、12 年越しにダムパークいばきたPRアンバサダーとして地元に貢献できることを嬉しく思います。ダムパークいばきたの魅力を全国にお届けできるように頑張ります。

茨木市長 福岡洋一コメント

いばきた出身の松本慈子さんに、ダムパークいばきたPRアンバサダーへの就任をご快諾いただけたことに感謝申しあげます。早速、吊り橋のすべてのアクティビティに挑戦いただけたことは心強い限りです。PRアンバサダーとして、ダムパークの魅力を広く発信いただけることを期待しております。

就任式（令和8年5月29日「ダムパークいばきた」で撮影）

今後の直近のイベントとしては、令和8年7月18日（土曜日）に京セラドーム大阪で、 オリックス・バファローズ対日本ハムファイターズのセレモニアルピッチに出演いただく予定となっております。