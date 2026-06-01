地域と人が交わり続ける仕組みをつくる。佐賀県鹿島市に新会社「株式会社ARIAKEエリアブランディング」を設立

株式会社イノベーションパートナーズ

株式会社ARIAKEエリアブランディング（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：本田晋一郎）は、佐賀県鹿島・有明海エリアを拠点に、観光・飲食・宿泊・地域コミュニティ・企業誘致などを一体で推進する地域特化型事業会社として設立いたしました。

本会社は、株式会社イノベーションパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：本田晋一郎）が佐賀県内で取り組んできた“伴走型・実装型”の地域創生事業を背景に誕生した新会社です。

地域の外から支援するのではなく、地域の中に入り込み、地域で人を採用し、育て、事業を生み出していく「地域インサイド企業」として、鹿島・有明海エリアに新たな経済循環と関係人口を創出してまいります。

■設立背景

株式会社イノベーションパートナーズはこれまで、地域に拠点を置きながら、観光・関係人口・企業誘致・ブランディングを一体で推進する“伴走型・実装型”の地域創生に取り組んできました。

佐賀県嬉野市では、老舗旅館「和多屋別荘」と連携し、日本初となる温泉旅館内サテライトオフィスを設置。旅館を“泊まる場所”から、“働く・集う・つながる場所”へ再定義し、ワーケーション推進や企業誘致、地域雇用創出などを実践してきました。

その後、活動は佐賀県内各地へ広がり、地域ブランディングや観光プロモーション、関係人口施策、企業誘致支援などを展開。こうした活動を通じて、“外から支援する”だけではなく、“地域の中で事業を行い、地域と共に成長する“存在”の必要性を感じてまいりました。

そこで今回、鹿島・有明海エリアに特化して地域創生事業を再設計・実装する地域事業会社として、「株式会社ARIAKEエリアブランディング」を設立。本会社では、観光・飲食・宿泊・コミュニティ形成・企業誘致・エリア開発などを横断的に展開し、人と地域が継続的につながる仕組みと、地域に持続的な経済循環を生み出してまいります。

■事業内容

01｜エリア開発事業

肥前鹿島駅エリアに関する事業をはじめ、鹿島・太良エリアの価値向上を目的とした開発・企画運営事業を展開。

駅ナカ飲食・物販・観光機能の運営をはじめ、公共空間や観光スポットの利活用、公民連携による地域ブランディングを推進し、“地域に人を送り出す玄関口”としてのまちづくりを行います。

主な事業内容

- 飲食・物販・観光機能運営- 地域ブランディング・観光プロモーション- 行政・地域事業者・団体との連携事業

02｜コミュニティ事業（飲食・宿泊・体験）

飲食・宿泊・地域体験を通じて、人と地域がつながるコミュニティを形成する事業。

「BAR にかい（7月開業予定）」「HOTEL JUJIRO STAY（11月開業予定）」を拠点に、鹿島ならではのスナック文化や食文化を活かしたナイトエコツーリズムを展開し、“観光以上・移住未満”の新しい地域との関わり方を創出します。

主な事業内容

- BAR にかい／HOTEL JUJIRO STAY の運営- 地域産品・オリジナル商品の企画開発・販売- 観光客向けコンシェルジュ・情報発信事業

03｜企業誘致・ビジネスマッチング事業

地域企業・自治体・金融機関・外部企業をつなぎ、新たな事業や雇用を創出する事業。

企業誘致や人材育成、地域課題解決型のマッチングを通じて、鹿島・有明海エリアにおける産業活性化と関係人口の創出を推進します。

主な事業内容

■今後の展望

- 企業誘致・進出支援- 地域企業とのビジネスマッチング- 人材育成・地域人材のキャリア支援

今後は、肥前鹿島駅新駅舎プロジェクトをはじめ、地域事業者・自治体・観光団体・金融機関など、多様なプレイヤーと連携しながら、地域全体の回遊性向上と滞在価値向上を目指してまいります。

私たちが目指しているのは、“観光地をつくること”ではありません。

地域の日常や文化、人との関係性そのものを価値として編集し、「人と地域が関係性を育み続ける地域」をつくることです。鹿島・有明海エリアには、酒蔵文化、農漁業、食文化など、数字では測れない地域の魅力が数多く存在しています。一方で、それらはまだ点在しており、地域全体としての回遊や滞在、経済循環には大きな可能性が残されています。

だからこそ私たちは、飲食・宿泊・体験・交流・企業連携を分断せず、“地域との関係性を育てる仕組み”として一体的に設計していきます。

観光客を増やすだけではなく、

地域に通う人、

地域に挑戦する人、

地域で働く人、

地域で新しい事業を始める人を増やしていく。

そして、地域の中で人材が育ち、新たな挑戦が生まれ、地域内で経済と関係性が循環していく状態をつくることが、私たちの目指す「地域創生の最終系」です。

■メンバー紹介／メッセージ

代表取締役社長 本田 晋一郎

代表取締役社長 本田 晋一郎

愛知県出身。慶應義塾大学理工学部数理科学科統計専攻卒業。大学在学中よりテレビ制作に携わり、2003年にWOWOWへ入社。コンテンツプロモーションやイベント企画を担当した後、広告・プロモーション会社を設立。マイクロソフトやYahoo!など大手企業の広告戦略・プロモーション制作を手掛ける。

2016年より地方創生事業に参画し、地域ブランディング、観光振興、企業誘致、関係人口創出などをテーマに全国各地の自治体や地域事業者を支援。2018年に株式会社イノベーションパートナーズを設立し、「コト・モノ・ヒトにイノベーションを起こす架け橋となる」を理念に、地域に入り込みながら事業づくりを行う実装型の地域創生に取り組んでいる。

佐賀県では、老舗温泉旅館「和多屋別荘」と連携した日本初の温泉旅館内サテライトオフィス事業をはじめ、企業誘致、ワーケーション推進、関係人口創出事業を展開。現在は鹿島・太良エリアにおいて、スローツーリズムを軸とした地域づくりや肥前鹿島駅新駅舎プロジェクトの総合プロデュースを担い、観光・地域産業・コミュニティをつなぐ持続可能な地域モデルの構築を推進している。

2023年には関係人口増加施策の取り組みが評価され地方創生大臣賞を受賞。2025年4月には総務省地域力創造アドバイザーに就任。

取締役／プロデューサー 古賀 明香

取締役／プロデューサー 古賀 明香

熊本県出身。販売・広報・営業など幅広い実務経験を経て、地域創生の分野へ。イノベーションパートナーズの礎である嬉野支社の立ち上げから携わり支社長、執行役員を経て、現在は佐賀県を拠点に、観光振興、地域ブランディング、関係人口創出、企業誘致支援などに携わる。これまで、嬉野市でのウェルビーイング事業の企画・推進や、鹿島・太良エリアにおけるスローツーリズム推進、肥前鹿島駅新駅舎プロジェクトなど、地域資源を活かした持続可能な地域づくりを実践してきた。

現在は「人と地域をつなぎ、新たな価値と挑戦を生み出す」をテーマに、地域事業者や自治体、企業との共創による地域プロジェクトを推進。地域に根差した事業づくりを通じて、交流人口・関係人口の創出と地域経済の活性化に取り組んでいる。

■株式会社ARIAKEエリアブランディング 会社概要

代表者：代表取締役 本田 晋一郎

所在地：佐賀県鹿島市高津原3974 JUJIRO THE RETRO内

設 立：2026年5月30日

事業内容：エリア開発事業、コミュニティ事業、企業誘致・ビジネスマッチング事業等

企業URL：https://ariake-branding.travel