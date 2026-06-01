【精神科医監修】16タイプ「自己肯定感診断」配信開始！あなたの“自分の愛し方”は何タイプ？紀田基邦1st写真集『Love Yourself』プロジェクト発のオリジナル診断コンテンツ

THE BEAUTE CLINIC

「THE BEAUTE CLINIC」(ザ・ボーテクリニック/所在地:東京都渋谷区)院長であり、“ヒアルロン酸の 魔術師”としても知られる美容外科医・紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』の発売をきっかけに、写真集プロジェクトチームは、本日2026年6月1日(月)19時より、オリジナル診断コンテンツ「自己肯定感診断」をローンチすることをお知らせします。

ローンチ背景

本診断コンテンツは、2026年7月17日(金)より発売される、紀田基邦1st写真集『Love Yourself』のタイトルに込められた「自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい」という紀田基邦の想いをもとに、写真集プロジェクトチームが企画制作を行いました。他人と比較してしまったり、自分の弱点ばかりが気になって自信をなくしてしまったり、落ち込んだ気持ちからなかなか立ち直れなかったり。そのような悩みを抱えたことがある人に向けて、まずは自分の性格傾向や心が満たされるポイントを知ることで、自分自身を少しずつ理解し、自己否定ではなく自己愛へと向かう一歩を後押ししたいという想いから、この度、オリジナル診断コンテンツの制作に至りました。そして本診断は、“メンタルドクターSidow先生”として知られ、「メンタルドクタークリニック」院長を務める、精神科医の紫藤佑介先生に診断を監修していただきました。キャッチーな16タイプ診断として楽しめるだけでなく、心や自己肯定感に関する専門的な視点を取り入れ、自分を知り、自分を受け入れる一歩につながるような内容を目指しました。なお、自己肯定感に関する意識調査も現在実施しており、調査結果は今月中に発表予定となっています。

診断概要

診断結果には、「ぴえんぴえんアイドル」「愛されナルシスト」「チー牛エリート」「こじらせ顔面国宝」など、思わず誰かに共有したくなる、あだ名風のキャッチーな名前が付いた16タイプのキャラクターが登場します。

また、キャラクターイラストは、本診断コンテンツのために描き下ろしたオリジナルデザインです。

キャッチーなタイプ名と個性豊かなビジュアルにより、自分の診断結果を思わず共有したくなるだけでなく、「友人はどのタイプに当てはまるのか」「恋人に試してもらったらどんな結果になるのか」「気になる人との相性はどうなるのか」など、周囲の人ともシェアしながら、気軽に楽しめる内容となっています。

なお本診断は、他の診断コンテンツとの差別化を図るために、単に性格タイプを分類するだけでなく「どんな時に自己肯定感が上がりやすいのか」「どんな場面で自信を失いやすいのか」といった心の動きに着目しています。

診断結果では、自己肯定感を軸に、基本性格や恋愛・仕事・人間関係での傾向に加え、心が満たされる瞬間、落ち込みやすい場面、自分を取り戻すための向き合い方などを紹介。

自分の心の動きを知ることで、日常の中で考え方を少し変えたり、無理をしすぎない選択をしたりと、悩みを抱え込まないためのヒントを見つけることができます。

16タイプの診断キャラクター

■4つの診断軸

本診断は、性格を単純に分類するだけではなく、自分が安心できるタイミングや、元気を取り戻しやすい方法を知ることで、日常の中で自分とより向き合いやすくなるヒントを届ける設計となっています。

本診断では、自己肯定感に関わるタイプを以下のように分類しています。

軸 01｜心が元気になるきっかけ

日常生活の中で、どんな時に心が前向きになりやすいのかを見る軸です。

「人とのつながりによって元気が出やすいタイプ」と、「物事が進んだ・できたという実感によって元気が出やすいタイプ」の2パターンに分けています。

▶︎People｜人とつながれると元気になる ／ Goal｜できた・進んだで元気になる

軸 02｜安心できるよりどころ

日常生活の中で、どんな時に安心感を得やすいのかを見る軸です。

「まわりに受け入れてもらうことで安心しやすいタイプ」と、「自分の中で納得できることで安心しやすいタイプ」の2パターンに分けています。

▶︎Others｜まわりがOKで安心 ／ Myself｜自分の中でOKなら安心

軸 03｜自信のスイッチ

日常生活の中で、どんな時に自信が高まりやすいのかを見る軸です。

「外見や見た目がしっくりくることで自信につながりやすいタイプ」と、「心身のコンディションが整うことで自信つながりやすいタイプ」の2パターンに分けています。

▶︎Looks｜見た目が決まると自信が持てる ／ Health｜心身が整うと自信が持てる

軸 04｜回復する方法

落ち込んだ時や気持ちが揺れた時に、どのようにすると気持ちを立て直せるのかを見る軸です。

「いったん休んで気持ちを整えることで回復しやすいタイプ」と、「行動することで気持ちが回復しやすいタイプ」の2パターンに分けています。

▶︎Reset｜休息することで回復 ／ Action｜行動することで回復

気になるあの人との「相性診断」も可能！

本診断では、自分の診断結果だけでなく「ペアトレカを作る」機能から、友人・家族・恋人・気になる人や、推しのタイプがわかれば、相手との相性も確認することができます。

自分と相手の診断タイプを選択し、それぞれの名前を入力すると、2人の相性結果がオリジナルカードとして生成される仕様です。診断結果には、このペア同士でいると起こりやすい事柄や、相性スコア、2人がうまくいくためのコツなどが表示され、相手との相性を楽しく深掘りすることができます。

2人の相性をカード化できる「ペアトレカ」機能も

作成した「ペアトレカ」は画像として保存できるほか、SNSでシェアすることも可能です。

トレーディングカードを思わせるようなデザインで、診断結果を見て終わりにするだけでなく、思わず誰かに共有したくなるような仕様となっています。

自分ひとりで見るだけでなく、誰かと見せ合ったり相性を比べたりしながら楽しめるのも、このコンテンツの魅力のひとつです。

「自己肯定感診断」利用方法

１. 診断ページにアクセスし、「診断をはじめる」をクリック

２. 全20問の質問に対して、それぞれ自分の考え方に近い選択肢を選ぶ

３. 全16タイプの中から、自分に近しいキャラクターと診断結果が表示されます

∟診断結果は「結果をシェアする」ボタンから、SNSなどで共有することができます

４.「ペアトレカを作る」から、相性診断の結果をもとにしたオリジナルカード「ペアトレカ」を作成できます。トップページからも作成できるため、診断後も様々な組み合わせで楽しむことができます

５.「ペア相性ランキング」では、キャラクターを選択すると、そのキャラクターと相性がいいキャラクターをランキング形式で見ることができます。診断後でもトップページからいつでも確認することができます

紫藤 佑介先生（メンタルドクターSidow先生）監修コメント／プロフィール

診断ページURL :https://type.love-yourself.jp/

紫藤 佑介（しどう ゆうすけ）

メンタルドクタークリニック院長。

高校時代に同級生を自殺で亡くした経験から精神科医を志し、10年を超える精神科医歴の中で、これまで延べ10,000人以上を診察。

精神疾患に対する偏見や誤解をなくし、早期受診の重要性を広めるためにSNS発信にも力を入れており、SNS総フォロワー数は15万人を超える。*

また、著書も4冊出版しており、「メンタルドクターSidow」としてメンタルヘルスの大切さを伝え続けている。

・公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/mental.dr.clinic/

TikTok https://www.tiktok.com/@dr_sidow

YouTube https://youtube.com/@sidow8767

X https://x.com/sidow_mendoc

*2026年5月時点、各SNSの合計フォロワー数

＜コメント＞

今回監修を担当するにあたり、「自己肯定感」を単なる性格診断としてではなく、“自分自身との向き合い方”を知るきっかけになるよう意識しました。

人はつい他人と比較し、自分の欠点ばかりに目が向いてしまうことがあります。

しかし、自己肯定感は「常に自信満々でいること」ではなく、自分の弱さや不完全さも含めて理解していく過程の中で育まれていくものです。

本診断が、自分の心の特徴や回復パターンを知り、自分を少しだけ優しく扱えるきっかけになれば嬉しく思います。

紀田基邦コメント／プロフィール

紀田 基邦（きだ もとくに）

THE BEAUTE CLINIC院長。

ヒアルロン酸注入を軸に、患者さま一人ひとりの骨格や表情筋の動きまで見極めながら、お顔全体のバランスを整える「カスタマイズヒアル」を得意とする。

SNS発信にも力を入れており、Instagramフォロワー数は美容外科医の中で日本一* を誇る。美容医療の正しい知識発信に加え、「自分を愛することが美しさの本質」という思想のもと、多くの支持を集めている。また、オンラインサロン「KIDALAB」も運営している。

・公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/dr.kida/

TikTok https://www.tiktok.com/@dr_kida

YouTube https://youtube.com/channel/UCGZSzW70qBDmbtTk_2fJITQ?si=wqcHlTHWDk4j8HJ9

X https://x.com/Dr_Kida_

*2026年5月時点、国内美容外科医のInstagramフォロワー数を自社調査により比較

＜コメント＞

写真集『Love Yourself ～自分を愛して～』には、「自分自身を大切にし、好きになることが美しさの本質である」というメッセージを込めています。今回、その想いをより身近に感じていただけるよう、写真集プロジェクトチームとともにオリジナルの診断コンテンツを制作しました。

診断は単なるエンターテインメントではなく、自分の考え方や価値観、魅力を改めて知るきっかけになるものだと思っています。僕自身も、自分と向き合うことを通じて少しずつ前を向けるようになりました。

診断結果を楽しみながら、自分らしさや新たな一面を発見し、今まで気づかなかった自分の魅力を見つけていただけたら嬉しいです。

この診断コンテンツや写真集が、皆さまにとって自分自身をもっと好きになるきっかけになれば幸いです。

診断で“自分の愛し方”を知ったあとは

今回のメインプロジェクトである、紀田基邦1st写真集『Love Yourself』は、紀田自身が大切にしてきた「自分を愛すること」を大きなテーマにした一冊となっています。

かつて自分を好きになれなかった紀田が、自分自身と向き合う中で少しずつ前向きに変化してきたように、本診断もまた、体験した人が自分を知り、自分を愛するヒントを見つけるきっかけになってほしいという思いから生まれました。

紀田基邦の魅力と思いを存分に詰め込んだ本作は、予約開始初日時点で楽天ブックスランキング第1位を記録し、現在好評予約受付中となっています。

※楽天ブックス「写真集・タレント部門」日別ランキング 第1位（2026年5月18日付）

■写真集概要

紀田 基邦 1st写真集『Love Yourself』

著者：紀田 基邦

定価：3,850円（税込）

発売日：2026年7月17日（金）

体裁：96ページ／B5判

出版社：主婦と生活社

※本写真集は全国の書店・ネット書店等で販売予定です。お取り扱い状況につきましては、お近くの書店または各販売サイトにてご確認ください。

※発売日は地域・店舗により異なる場合がございます。予めご了承ください。

■写真集発売記念イベント概要

・東京開催

日時：2026年7月17日(金)13:00～

会場：六本木 蔦屋書店 2階SHARE LOUNGE内イベントスペース

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～6月30日(火)23:59

イベントページ：https://eventmanager-plus.jp/get/d440f6839f45b281208034d11ba779ea94f66b86d03177043745b13573a95013

・大阪開催

日時：2026年7月18日(土)12:00～

会場：梅田 蔦屋書店 SHARE LOUNGE＜スカイエリア＞

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～7月5日(日)23:59

イベントページ：https://eventmanager-plus.jp/get/f5bde4ec5f9d6046a10658500340ac26f2dda2b73f4e9c2a2791d3ddac06a9ff

※先着での受付となるため、お申込み期間内に関わらず、予定枚数に達し次第販売を終了させていただきます。予めご了承ください。

※イベント参加方法・注意事項等の詳細は、各イベントページをご確認ください。

※通常販売分には、イベント参加特典は含まれません。

通常販売

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/439116759X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18537184/

ほか、全国の書店・ネット書店、各ECサイトにて予約購入受付中

■THE BEAUTE CLINIC

所在地：〒150-0031東京都渋谷区桜丘町3番地4号渋谷サクラステージSAKURAテラス402

代表者：院長 紀田 基邦

診療科目：美容外科、美容皮膚科

休診日：不定休

診療時間：10:00～19:00（完全予約制） ※当院の施術は自由診療です

設立：2025年7月

公式サイト https://thebeauteclinic.jp/

オンラインサロン「KIDALAB」 https://lounge.dmm.com/detail/8843/

公式Instagram https://www.instagram.com/the_beauteclinic/