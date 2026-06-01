限定デザインミニバッグやステッカーがもらえる！ マイメロディ&クロミ×ザボディショップ コラボレーションキャンペーン 6月4日(木)開始

ザボディショップジャパン株式会社

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、2026年6月4日(木)より株式会社サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」を起用したコラボレーションを展開。マイメロディ＆クロミが“森の妖精”になったキュートなオリジナルデザインパッケージ製品発売の他、限定デザインのミニバッグやステッカーなどがもらえるキャンペーン企画や、渋谷店でのウィンドウディスプレイ、マイメロディ＆クロミのオリジナルデザインARでコラボ製品が当たるSNS投稿キャンペーンも開催いたします。キャンペーン期間は6月4日(木)から8月31日(月)です。

■限定デザインステッカーがもらえるサスティナブルキャンペーン

マイメロディ＆クロミが“森の妖精”になったオリジナルデザインに込めたブランドメッセージ「豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらす」ためのサスティナブルなアクションを促すキャンペーンです。

※ステッカーはご用意した数がなくなり次第終了いたします。

１．リフィルボトル＆ポンプご購入でステッカー2枚プレゼント

リフィルボトルセット(ボトル＆ポンプ) 715円(税込)ステッカーは全6種類から2種類をお選びいただけます。

２．コラボ製品ご購入＆エコバッグご持参でステッカー1枚プレゼント

※店舗限定

6月：選べるデザイン7月：選べるデザイン

■コラボ製品購入者限定プレゼント

第1弾：6月4日(木)～

シールになるバッグチャーム

コラボ製品とショッパーをご購入の方にプレゼント

※ご用意した数がなくなり次第終了いたします。

限定デザインミニバッグ

コラボ製品を含む8,800円(税込)以上（公式オンラインストアの場合9,900円）のご購入でプレゼント

※ご用意した数がなくなり次第終了いたします。

第2弾：7月16日(木)～

再生アルミ スプーン＆スパチュラ

（マイメロディ&クロミデザイン）

コラボ製品を含む6,600円(税込)以上（公式オンラインストアの場合9,900円）のご購入でプレゼント

※ご用意した数がなくなり次第終了いたします。

■ザボディショップ渋谷店限定ウィンドウディスプレイ

キャンペーン期間中の6月4日(木)から8月31日(月)、渋谷店のウィンドウがマイメロディ＆クロミ コラボレーション仕様に。この機会にぜひご来店ください。

ザボディショップ渋谷店

https://www.the-body-shop.co.jp/shop/store/o41/

■限定デザインARでコラボ製品が当たるSNS投稿キャンペーン

マイメロディ＆クロミ 限定デザインARを使ったInstagram・X同時開催SNSキャンペーンを開催いたします。

応募期間：6月4日(木)10:00～8月18日(火) 23:59

応募方法：

1.マイメロディ＆クロミ 限定デザインAR（https://lampchat.io/-wu6grctans）で撮影

2.ザボディショップ公式Instagramアカウント「@thebodyshopjp(https://www.instagram.com/thebodyshopjp/)」または、Xアカウント「@TheBodyShopJP(https://x.com/TheBodyShopJP)」をフォロー

3.撮影した画像をハッシュタグ「#ザボディショップコラボ」をつけてInstagramまたはXに投稿

賞品：ミニボディケアギフト PG

Instagramで5名様、Xで5名様、計10名様にプレゼント

※InstagramとX、両方のアカウントからご応募いただけます。

※当選された場合のみ、上記アカウントからDMで当選通知をお送りします。

※ご当選はおひとり様1回までとなります。

※アカウントが非公開設定の場合は応募対象外となります。

■コラボ製品一覧

シャワージェル ST／PG／MO(香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ) 250mL 1,980円(税込)

ボディヨーグルト ST／PG／MO(香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ) 200mL 2,970円(税込)

ミニボディケアギフト PG／ST／MO(香り：ピンクグレープフルーツ／ストロベリー／モリンガ) 2,255円(税込)

シャワージェル 60mL／ボディバター 50mL

※シャワージェル 60mLとボディバター 50mLはギフトセットのみでの販売となり、単品での販売はございません。

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d19887-217-94fe4ae3b96af98ec741237c9458521a.pdf