世界初、トリプルモード搭載QD-OLEDゲーミングモニター 「MPG OLED 322URDX36」31.5インチ・4K・360Hzが COMPUTEX 2026で登場

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIはCOMPUTEX 2026において、最新のQD-OLEDラインアップを披露します。本展示の目玉となるのは、新たな外観デザインを採用した「MPG OLED 322URDX36」です。業界をリードする4K・360Hz対応QD-OLEDパネルを搭載し、さらに新機能「トリプルモード」を初採用。OLEDゲーミングモニターにおける新たなマイルストーンを打ち立てます。

MPG OLED 322URDX36は、世界初の革新的な「トリプルモード」構成を採用した、31.5インチ・4K・360Hzゲーミングモニターです。本技術により、4K 360Hz、2K 520Hz、フルHD 680Hzの各モードを、ユーザーの好みや用途に応じて自由に切り替えることが可能です。これにより、さまざまなゲームジャンルに求められるパフォーマンス要件に柔軟に対応します。このモニターは、 第5世代QD-OLED パネル、 5層タンデム構造、RGBストライプ構造は文字や境界に発生する色のフリンジ(にじみ)を最小限に抑え、映像の明瞭さを確保します。表面には ダークアーマー・フィルムを採用し、従来製品と比べ黒レベルを40%向上させ、耐傷性を2.5倍に高めます。さらに、 ユニフォーム・ルミナンス をサポートし、 HDR の輝度カーブのカスタマイズが可能となり、すべてのゲーム環境で正確かつ一貫したビジュアルを確保します。

高度なゲーミング環境に向けて設計された「MPG OLED 322URDX36」は、最大1,500nitsのピークHDR輝度を実現し、VESA DisplayHDR True Black 600およびClearMR 18000の認証を取得しています。また、高精度な人物検知を活用したAI Care Sensorを搭載し、ユーザーのプライバシーを損なうことなく、リアルタイムでOLEDパネルを保護します。 入出力端子は、フル帯域対応のDisplayPort 2.1a（UHBR20）に加え、最大98Wの電力供給に対応したUSB Type-Cポートを装備し、デスク周りをすっきりと保つことが可能です。さらに、専用のGaming Intelligenceアプリにより、映像プロファイルやモニター設定を簡単にカスタマイズできます。

COMPUTEX 2026の期間中、MSIブースにてMPG OLED 322URDX36の機能や新たな外観デザインについて、直接ご確認いただけます。

MSI COMPUTEX 2026 出展概要

期間: 2026年6月2日～2026年6月5日

会場: 台北南港展覧館 第1ホール

出展場所: J0605a (1F) / L0118 (4F)

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