ASUSのゲーミングブランドRepublic of Gamers、Computex 2026のプレスイベントで「ROG Edition 20」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUS（ASUSTeK Computer Inc.）がCOMPUTEX 2026のプレスイベントにて、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から「ROG Edition 20」を発表したことをお知らせいたします。

本コレクションは、ROGのブランド誕生20周年を記念するものとして、ハードウェア、システム、周辺機器、体験を含む幅広い領域で、次世代ゲーミングの最新提案とブランドの20周年を記念するものです。ROG Edition 20は、これまでの歩みを祝うだけにとどまらず、極限のパフォーマンス、統一されたデザイン、そして世界中のゲーマーとともに、またゲーマーのために創り続けるという新たなコミットメントによって定義される、ROGの新章の始まりを示すものです。

主なポイント

- ROG 20周年の節目に「ROG Edition 20」コレクションを公開し、記念ラインアップを一堂に揃え、“究極のゲーミング体験”を再定義しました。- 20年にわたる「Dare to Innovate」の精神のもと、ROGはマザーボード1製品から、世界中のゲーマーに支持されるブランドへと成長しました。- ROG Edition 20は、圧倒的な性能とAIによる進化、そして製品横断でつながる体験を軸に、新たなフェーズへ踏み出します。

ROGは、ゲーミング分野を代表するブランドとして、この20年にわたりゲーミングハードウェアの可能性を押し広げ、その常識を塗り替えてきました。イノベーションは何よりもゲーマーのためにあるべきだという創設以来の信念と「Dare to Innovate」の製品のもと、自作PC、オーバークロック、eスポーツ、そしてゲーミングを取り巻く製品・体験の領域に至るまで、既成概念に挑み続け、現代のゲーミングを特徴づける「パフォーマンスの限界に挑み続ける文化」を形づくってきました。

ASUS会長のJonney Shih（ジョニー・シー）氏コメント

「“Dare”（挑戦の旅）の歩みは、反骨の精神――現状に甘んじることを拒む姿勢から始まりました。私たちはただプレイするのではなく、勝つためにプレイする。しかし、勝利は決して私たちの到達点ではありません。勝つたびに私たちはさらに前へ進み、性能の枠を超えて美学を再構築し、エコシステム全体を再定義してきました。20年を経た今、私たちはゲームを変えただけではありません。その周囲にある世界そのものを変革してきたのです。」

ROGの歩みを語るうえで欠かせないのが、コミュニティとの協力を原点とする姿勢です。ROGは社内ラボだけで生まれたブランドではありません。ゲーミング性能を塗り替えようとするオーバークロッカーや、情熱ある業界パートナーとの協業によって、その世界観が形になりました。

20周年の節目を越え、次の10年へ進むROGは、より深い製品連携、冷却・電源技術の進化、システム全体で没入感を高めるデザイン、AIによる新たな革新を軸に、さらなる挑戦を続けます。ROG Edition 20と新設の「ROG Lab」により、ROGはゲーマーが世界を楽しむだけでなく、自ら創り出すことにも寄り添っていきます。

ROG Edition 20 - 挑戦と革新の20周年を記念して

ROGの20周年を記念する「ROG Edition 20(https://rog.asus.com/articles/gaming/innovate-perform-dominate-celebrate-20-years-of-gaming-with-the-rog-edition-20-lineup-of-pc-components-and-gear/)」では、特別なカラーバリエーションと最先端のイノベーションを備えた、限定製品の特別セレクションを展開します。ここで採用されたデザインは、見た目の差別化にとどまらず、ROGが受け継いできた価値観そのものを表現しています。力強さと精密さを象徴する「ROG Black」、情熱の系譜を示す「ROG Red」、未来への視座を表現する「Crystal Lens」、そして上質なクラフトマンシップと勝利の祝福を象徴する「Radiant Gold」へ――そのすべてが一体となり、ROGのレガシーを形にしています。

こだわり派のためのPCパーツ

「ROG Edition 20」のPCパーツは、PC自作ユーザーやハイエンド構成を追求するビルダーのために開発されました。強力かつ安定した電源設計、進化した冷却機構、周年記念のデザインを兼ね備え、最高峰のゲーミングPC構成を支える基盤となります。

ROG Edition 20 日本国内発売に関して

「ROG Edition 20」の日本国内発売予定の製品は、現時点では以下を予定しておりますが、ラインナップおよび製品名に関しては変更となる可能性もございます。

発売日および発売価格は確定次第、順次、改めてご案内いたします。

- マザーボード：ROG Crosshair X870E Edition 20- グラフィックスカード：ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20- 電源：ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20- PCケース：ROG GR20 Edition 20- AIOクーラー：ROG Ryujin Edition 20- ゲーミングモニター：ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20- ゲーミングルーター：ROG Rapture GT-BE98 Edition 20- ゲーミングキーボード：ROG Azoth Extreme Edition 20- キーキャップ：ROG Keycap Mystery Box Edition 20- ゲーミングマウス：ROG Harpe II Extreme Edition 20- ゲーミングチェア：ROG Destrier Edition 20- Mini PC：ROG NUC 16 Edition 20

※本プレスリリースは、グローバル発表に基づき情報を集約・作成したものです。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP