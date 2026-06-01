電子錠・Chatlock、「子どもの帰宅時の鍵管理・玄関防犯」を見直すきっかけづくりを提案

チャットロック株式会社

電子錠・Chatlock、国際子どもの日にあわせ「子どもの帰宅時の鍵管理・玄関防犯」を見直すきっかけづくりを提案スマートロックブランド「Chatlock」は、2026年6月1日にあわせ、楽天市場公式ショップにて期間限定キャンペーンを開始いたしました。

本キャンペーンは、子どもの帰宅・外出時の鍵管理や、家族の玄関防犯について考えるきっかけづくりを目的として実施するものです。工事不要で設置できるスマートロック「Chatlock」を、楽天市場公式ショップ限定の特別価格で提供いたします。

共働き家庭の増加とともに高まる「鍵管理」への関心

近年、共働き世帯の増加や、子どもが一人で帰宅する機会の増加を背景に、家庭における鍵管理や玄関防犯への関心が高まっています。子どもの留守番時の鍵管理や見守り対策として、スマートロックへの関心も高まっています。

一方で、家庭では以下のような鍵に関する悩みが生じることがあります。

鍵の持ち忘れ

鍵の紛失

家族間での鍵の受け渡し

外出後の施錠確認

子どもの帰宅時の不安

Chatlockは、工事不要で設置できるスマートロックとして、こうした家庭の鍵管理をサポートし、より安心で便利な暮らしを提案しています。

子どもが学校や習い事から帰宅する時間帯は、保護者にとっても気になる時間のひとつです。

Chatlockでは、スマートフォンや暗証番号による解錠、家族間での鍵共有などを通じて、日々の鍵管理に関する不安の軽減をサポートします。

今回のキャンペーンを通じて、子どものいる家庭が玄関まわりの防犯や鍵管理について改めて考えるきっかけとなることを目指しています。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 楽天市場公式ショップ限定キャンペーン

実施期間：2026年6月1日～2026年6月11日

対象商品：

Chatlock H10（後付けスマートロック）

Chatlock T10（颜認証・指紋認証対応スマートロック）

その他対象商品

特典内容：対象商品を期間限定特別価格で販売

販売場所：Chatlock 楽天市場公式ショップ

楽天市場公式ページ：https://www.rakuten.co.jp/chatlock/(https://www.rakuten.co.jp/chatlock/)

対象ユーザー：

子どものいる家庭

共働き家庭

賃貸住宅にお住まいの方

玄関の防犯対策を検討している方

※詳細は楽天市場公式ショップの商品ページをご確認ください。

工事不要で導入しやすいスマートロック「Chatlock」

Chatlockは、既存の玄関ドアに後付けで設置できる工事不要タイプのスマートロックです。

既存の鍵を活用しながら、スマートフォンや暗証番号などによる解錠に対応し、家族間での鍵共有や日常の施錠管理をよりスムーズにします。

賃貸住宅でも導入しやすい設計のため、子どものいる家庭だけでなく、一人暮らし、共働き家庭、小規模オフィス、店舗、民泊・宿泊施設など、さまざまなシーンで活用されています。

楽天市場公式ショップ限定で期間限定キャンペーンを実施

今回のキャンペーンは、楽天市場公式ショップ限定で実施いたします。

子どもの帰宅時の鍵管理、家族間での鍵の受け渡し、外出時の施錠確認などに課題を感じている方にとって、スマートロック導入を検討しやすい機会となります。

Chatlockは今後も、家族の安心と便利な暮らしを支える鍵管理ソリューションの提供に取り組んでまいります。

よくある質問

Q. スマートロックは子どもでも使えますか？

A. Chatlockはスマートフォンや暗証番号などで解錠できるため、鍵の持ち歩きが不要な運用も可能です。

Q. 賃貸住宅でも設置できますか？

A. Chatlockは工事不要で後付け設置できるモデルを展開しており、賃貸住宅でも導入しやすい設計です。

Q. 外出先から施錠確認はできますか？

A. モデルによってはスマートフォンから施錠状態の確認が可能です。

Chatlockについて

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅・店舗・小規模オフィス・民泊・宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせた製品・サービスを展開しています。工事不要で賃貸・既存施設にも導入できる点が特長で、入退室管理・遠隔施錠確認・利用者ごとの暗証番号管理などの機能を通じ、施設運営者の「安心」と「便利」をサポートします。

会社概要

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP：https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

X（Twitter）：https://x.com/chatlock2018

TikTok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=615697986322479