『だって、私はフリーダム！　魔工士フェイ、古代文明に挑みます』、月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」でコミカライズ連載開始！創刊10周年を記念した特別インタビュー＆プレゼントキャンペーンも！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）が発行する月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」やライコミで、『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』の連載がスタート！

原作は、GCN文庫の人気作『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』！

コミックライド10周年を迎え、長年にわたり執筆いただいている先生方に特別インタビューを行う企画では、『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～』滝乃大祐先生への特別インタビューが掲載！

本誌とライコミでしか聞けない特別なお話をぜひお楽しみください！

フェイ＝リオンハート。１７歳。今日も機関銃をぶっ放す！

『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』

漫画：吉川英朗 原作：羊太郎 キャラクター原案：安曇アキタケ

ライコミ連載ページ：https://comicride.jp/episodes/9004a39d020f7(https://comicride.jp/episodes/9004a39d020f7)

▼あらすじ

「ぶっちゃけ、剣より銃の方が強いですよね？」

剣の名家に生まれし天才少女は、武者修行を経て古代技術に傾倒――

自作の機関銃にフェイズソードと名付け剣士と言い張るトリガーハッピーガールと成り下がっていた!?

家を勘当、めでたく元剣の天才少女と相成った彼女だが、

「だったら、このまま古代技術を極めてみるかぁ！！」

秘されし古代技術を解き明かすため、ダンジョンを猪突猛進最短距離で突き進む！

ダンジョンに鳴り響くは銃声と爆音、そして仲間たちの怒号と悲鳴。

フェイ＝リオンハート。１７歳。

今日も機関銃をぶっ放す！

原作・GCN文庫、好評発売中！

GCN文庫

『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』

小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ

作品ページ：https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=643(https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=643)

作品公式SNS：https://x.com/datefuri

月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」

コミックライド 6月号（2026年6月1日発売）

配信サイト

ライコミ(https://comicride.jp/episodes/158bcb57ea4ce)

Amazon Kindle(https://amzn.asia/d/02ceDvT6)

BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/deb5b7acab-eb84-4f92-883b-5b08ff177e44/)

DMMブックス(https://book.dmm.com/product/659384/latest/?dmmref=detail_Series&i3_ref=series&i3_ord=1)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rk/3fe4234d4e5c3ea09ec673786fd25810/?l-id=item-c-seriesitem)

ほか各電子書店にて好評発売中

創刊10周年を記念した豪華企画も開催中！

特設サイト：https://release.comicride.jp/comics/special/10th/

滝乃大祐先生への特別インタビューが掲載！

『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～】滝乃大祐先生への特別インタビューが掲載！

※コミックライド(6月号掲載)、ライコミ(6月30日公開)に掲載

コミックライド 創刊10周年 プレゼント企画第1弾！

創刊10周年記念 プレゼント企画第1弾

編集部が選ぶライド作品の名場面の「複製原画20枚セット」を抽選で10名様にプレゼント！

応募方法は下記のツイートをチェック！

▼https://x.com/ComicRIDE/status/2061256250940363014

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy

コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

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