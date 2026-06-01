キッズエンジニア2026開催（取材のご案内）

公益社団法人自動車技術会

公益社団法人 自動車技術会は、文部科学省が提唱する「子供の体験活動推進宣言」に賛同し、2026年7月24日（金）～25日（土）の2日間にわたりパシフィコ横浜にて、キッズエンジニア2026を開催します。



キッズエンジニアは2008年より開催している小学生を対象とした学習イベントです。今年で18回目の開催となる本イベントは、横浜と名古屋近郊で交互に開催しており、横浜での開催は9回目となります。なお、今年は子どもゆめ基金（独立行政法人 国立青少年教育振興機構）の助成を受けて開催する初めての回となります。



本イベントで提供する教育プログラムは、企業や大学で活躍している現役のエンジニアや大学・専門学校教員が講師となってじっくりと学べる「教室型プログラム」20種と、気軽に体験できる「展示型プログラム」12種の2タイプを用意しています（⇒詳細はリーフレットhttps://www.jsae.or.jp/files_publish/news/2740/Leaflet2026.pdf ）



原則として事前申込が必要な教室型プログラムの申込期間は、6月1日（月）午前10時から6月30日（火）正午までとなりますが、本年は当日参加を受け入れるプログラムもありますので、ぜひ奮ってご来場ください。



本イベントでは、自動車関連企業や団体が様々な教育プログラムを企画・提供し、子どもたちに自動車・モビリティを中心とした様々な科学技術に触れ、モノづくり体験をする機会を提供しています。本会は、このイベントを体験した子どもたちが科学や技術に興味を持ち、将来の日本を支える技術者になってくれることを願い、本イベントを企画・運営しています。

トピックス

■前回の横浜開催時（2024年）と比較して当日参加可能な展示型プログラムが約2倍になりました。

■以下、新規プログラムを計14種実施します。

スケジュール（7/24、7/25共通）

- B：道づくりのひみつ（NIPPO）- C：ダンロップからの挑戦状 ゴムのナゾトキ タイヤレシピ（DUNLOP（住友ゴム工業））- D：機構をきこう（日本大学）- E：ITS Connectがつなぐやさしい安全運転を体感しよう（ITS Connect推進協議会）- F：＜24日のみ＞ベアリング組み立て体験（自動車技術会 協力：日本精工）- G：＜25日のみ＞作って楽しい！知って楽しい！科学を使って工作しよう（東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST）- I：もっと知りたい！バイオエタノール（アメリカ穀物バイオプロダクツ協会）- J：めざせ！ミニカー職人（ダイハツ工業）- K：火花が出ない不思議な溶接体験（東京工業高等専門学校）- 10：水質分析エンジニアに挑戦！（東京工業高等専門学校）- 11：君だけの『宝物』を作ろう！（日南）- 15：ミニカーを親子タッグで組み立ててみよう！ 自分たちの工夫で勝利をつかめ！！（トヨタ自動車）- 18：タイヤが無くても走るクルマを作ろう（スズキ）- 19：砂型鋳造×みがき×塗装職人になろう！（マツダ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/41897/table/114_1_74b7046287568c207271a05f92858650.jpg?v=202606020951 ]- 取材をご希望の方は、取材申請フォームにて事前の登録をお願い致します。https://www.jsae.or.jp/enquete/kidse-press2026/- プレスルームは、パシフィコ横浜のDM1に設置します。場所は「会場マップ／プレスルームについて」にてご確認ください。https://www.jsae.or.jp/files_publish/news/2740/press_room.pdf- 会場に入るためには、「プレス用入場パス」が必要です。プレスルームにてお渡ししますので、取材前には必ずプレスルームにお立ち寄りください。

報道関係者の問合せ先

(公社) 自動車技術会 担当：鹿目（かのめ） 中野

TEL: 03-3262-8219 / FAX: 03-3261-2204 / E-mail: press@jsae.or.jp

資料・関連リンク

キッズエンジニア 公式ページ >>https://www.jsae.or.jp/kidse/

自動車技術会 ホームページ >>https://www.jsae.or.jp/

キッズエンジニア2026 リーフレット >>https://www.jsae.or.jp/files_publish/news/2740/Leaflet2026_1.pdf