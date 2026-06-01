暗号資産ダッシュボード不具合に関するお詫び

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が提供する暗号資産ダッシュボード（https://ncbc.co.jp/dashboard）におきまして、一部の指標が正しく表示されない不具合が発生いたしました。お客様ならびに関係者の皆様に、ご不便ならびにご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

■発生した事象

暗号資産ダッシュボードにおいて、一部の指標が実態とは異なる数値で一時的に表示される不具合が発生いたしました。

■原因

運用状況のデータを取得している外部システムにて一時的なエラーが発生し、一部の指標が正しく取得・反映されなかったことが原因でございます。このため、実態とは異なる数値が一時的に表示されておりました。

■現在の対応状況およびサービスへの影響

現在は原因を特定し、正しい値への修正が完了しております。サイトの表示・システムの稼働自体に問題はなく、通常どおりご利用いただけます。

なお、本事象はダッシュボードの表示に関するものであり、「らくらくちょコイン」のサービス

運用には影響ございません。このたびはご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

以上

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/