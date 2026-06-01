～子供による投票で入賞作品を決定！入賞作品はラッピングバスのデザインに～令和８年度「東京都こども基本条例」ポスターコンクール作品募集！！

東京都

東京都では、「チルドレンファースト」の社会の実現を目指し、都政の政策全般を子供目線で捉え直し、子供政策を総合的に推進しています。

令和３年に施行された「東京都こども基本条例」では、全ての子供が、今と将来への希望を持って伸び伸びと健やかに育っていけるよう、社会全体で子供を育む環境を整備していくこととしており、子供をはじめ、都民の多くの皆様と、この理念を共有していくことが重要です。

この度、「東京都こども基本条例」の普及啓発を目的とした「令和８年度『東京都こども基本条例』ポスターコンクール」を実施します。ポスターを描くだけでなく、テーマの決定から入賞作品の選定に至るまで、子供が主体的に参加する点がこの事業の特色です。

つきましては、下記のとおり作品を募集します。



記

（１）期間

令和８年６月１７日（水曜日）から９月７日（月曜日）まで（当日消印有効）

（２）テーマ

「こどもが好きなことを楽しめるまち 東京」

あなたは、普段どんなことをして楽しく過ごしていますか？公園で遊んでいるところ、スポーツや

音楽を楽しんでいるところ、興味があることについて調べているところなど、あなたが好きなこと

をして楽しんでいる様子について自由に描いてください。

（３）部門

・手描き作品（小学校低学年）部門（小学校１～３年生相当）

・手描き作品（小学校高学年）部門（小学校４～６年生相当）

・デジタル作品部門（小学校１～６年生相当）

（４）形式

手描き作品：四つ切画用紙を横向きに使用してください。画材及び彩色は自由です。

デジタル作品：横向きで制作し、JPG又はPNG形式で応募してください。

どちらの形式で応募する場合も、作品内に「こどもが好きなことを楽しめるまち 東京」又は「こ

どもがすきなことをたのしめるまち とうきょう」という標語を入れてください。

（５）応募資格

都内に在住又は在学の小学生相当年齢（募集年度の４月１日時点で６歳以上１３歳未満）

（６）応募方法

ア 手描き作品

応募用紙（別添資料２枚目「応募要項」の下部）に必要事項を記入の上、応募作品の裏面に貼

り付けて、以下の応募先に郵送してください。

【応募先】〒104-0045

東京都中央区築地2-7-12 山京ビル708 株式会社ウルフスタイル内

「東京都こども基本条例普及啓発ポスターコンクール応募受付」事務局

イ デジタル作品

応募フォーム（外部リンク）(https://logoform.jp/form/tmgform/1589136)から提出してください。

（７）入賞作品の決定

審査委員会による選考の後、子供たちによる投票で、入賞作品を決定します。１１月頃に東京都

公式ホームページ等で発表予定です。

（８）賞状・副賞

入賞作品には、賞状と副賞（図書カード）を贈呈します。

ア 最優秀賞：手描き作品各部門１名/図書カード（10,000円相当）

イ 優秀賞：手描き作品各部門２名/図書カード（5,000円相当）

ウ デジタル特別賞：デジタル作品部門の中から１名程度/図書カード（5,000円相当）

（９）入賞作品の活用

「東京都こども基本条例」の普及啓発のために活用します。入賞作品は、ラッピングバスのデザイ

ンへの活用や、都庁舎内・国際会議での展示を予定しております。

（10）その他

応募作品は返却いたしません。郵送料・通信費等の経費は、応募者の負担となります。

応募者全員に参加賞を送付します。

（別添資料）令和８年度「東京都こども基本条例」ポスターコンクール募集チラシ・応募要項

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6647-0dae45dc04416ed5af839bb0bee2bd7f.pdf

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」