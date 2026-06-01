【名古屋】英語サマースクール2026｜全国・海外から参加者が集まる人気プログラム「英語×STEM×スポーツ×アニメ」で探究力・創造する力・非認知能力を育成

株式会社アライブ

英語保育園・子ども英会話・英語学童・英語 STEM スクールを展開する 株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年７月より、未就園児・園児・小学生を対象とした ”サマースクール 2026” をアライブの全９校舎で開催いたします。本イベントは、一般の方も参加可能な、名古屋で最大級の英語の探究型サマースクールです。テーマは、2026年に名古屋で開催されるアジア競技大会を背景に「スポーツ」「人体」「アニメーション」で、英語で探究心を養う 3 週間のプログラムを実施します。

外国人講師によるオールイングリッシュ環境の中で、子どもたちは、「なぜ？」を考える探究心、自分の考えを伝える表現力、チームで協力する力、創造する力などを育みながらAI時代に必要とされる“生きる力”を身につけます。

全国・海外から参加者が集まる人気の英語サマースクール

アライブのサマースクールは、名古屋市内だけでなく、全国・海外からも参加者が集まる人気イベントです。毎年、募集開始後すぐに満席となる校舎もあり、リピーターも多数参加しています。「夏休みに英語環境を体験させたい」「英語だけでなく、考える力も育てたい」「探究学習を体験させたい」という、教育に高い関心を持つ保護者から支持を得ています。

英語×探究心×創造力を育てる3週間プログラム

３週間の内容

詳細・お申込みはこちら(https://alive-co.com/6985/)

第1週：ASIA ADVENTURE 名古屋から世界へ。アジアの国とスポーツ大発見

アジア各国の文化やスポーツをテーマに、国際感覚や異文化理解を育成します。

第2週：BODY & SENSE LAB 体の不思議を科学しよう！メカニズムと魔法のレンズ

人体や五感の仕組みを英語で学びながら、スポーツ科学や身体の動きについて探究します。

第3週：ANIMATION STUDIO 自分だけのアニメーションをつくろう！

子どもたちは自分のアイデアをカタチにし、アニメーションを制作して表現します。

特徴

・1日から参加可能

・少人数・レベル別クラス

・外国人講師によるオールイングリッシュ

・外国人講師と日本人スタッフによる担任制

・英語初心者でも安心

・毎日異なるアクティビティとアート制作

・英語＋STEM教育＋創造教育を融合

・お弁当／給食選択可能

・オリジナルグッズプレゼント

・開催中にお楽しみイベント（夏祭り）あり

・連続参加で修了証書授与

開催概要

過去のシーズナルスクール（春・夏・冬季集中コース）

イベント名：アライブサマースクール 2026

テーマ：「ADVENTURE TO THE FUTURE Move, Learn, and Create! 世界とつながる！人体のふしぎを科学して、未来のアニメを動かそう」

開催期間：

・第1週：2026年7月27日（月）～7月31日（金）

・第2週：2026年8月3日（月）～8月7日（金）

・第3週：2026年8月17日（月）～8月21日（金）

対象：未就園児（2歳以上）～小学生まで（年齢・英語経験別で少人数グループに分かれて実施）

開催場所：名古屋市熱田区、東区、千種区、昭和区、中村区、名東区のアライブイングリッシュスクール各校舎及び東区のアライブインターナショナルスクール校舎にて実施

こんな方におすすめ

・名古屋で英語サマースクールを探している

・夏休みの教育イベントを探している

・インターナショナルスクールに興味がある

・英語＋非認知能力を伸ばしたい

・STEM教育・探究学習に関心のある

・スポーツ、体、アニメなどを英語で学びたい

少人数制×外国人講師による安心の英語環境

各クラスは約 8 名の少人数制。各クラスでは、外国人講師によるオールイングリッシュレッスンに加え、英語力豊かな日本人アシスタントが２名体制で丁寧にサポートします。そのため、英語が初めての子や幼児でも、安心して参加していただくことができます。「英語で専門分野を学ぶ」環境を通して、子どもたちは自然と英語への自信を育んでいきます。また、プログラムを通じて、創造力・表現力・プレゼンテーション力も育むことができます。本サマースクールでは、英語と非認知能力育成を融合した独自の教育プログラムを実施しています。アライブでは、英語を「考える」「探究する」「創る」「世界とつながる」ためのツールとして位置づけています。

アライブシーズナルスクール事業長宮崎文のコメント

事業長 宮崎文

2026年、私たちのまち、名古屋にアジア中の情熱が集まります。 この夏、私たちは 「アジア競技大会」という大きな舞台をきっかけに、子どもたちの知的好奇心と想像力を解き放つ特別な 3 週間をご用意しました。知る」ことが「驚き」に変わり、それが「カタチある作品」へとつながる。この3つのス テップを通して、子どもたちは自ら考え、表現する喜びを学びます。名古屋から世界 へ、そして未来へ。子どもたちの無限の可能性が動き出す夏が、ここから始まります！

保護者からの声（アンケート一部抜粋）

過去のシーズナルスクール（春・夏・冬季集中コース）

・「毎日、連絡帳に子どもの様子を丁寧に記入していただき、安心して参加することができました。自宅でも英語の会話が増え、子どもが楽しく参加していることが分かってうれしかったです。」

・「他の英会話スクールも検討していましたが、子ども自身が『ここがいい！』とアライブを選びました。テーマやアクティビティの内容が魅力的で、初日から『楽しかった！』と言っていたのが印象的でした。」

・「サマースクール後、子どもが自分から英単語を調べたり、意味を聞いてきたりするようになりました。英語への興味や学ぶ意欲が育っていることを感じています。」

・「以前は『英語は嫌だ』と言っていた子どもが、毎日『楽しかった！』と帰ってきました。英語だけではなく、探究型の内容やアクティビティが充実していたようです。」

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。