“Oliveラップリリース記念”お取引キャンペーン実施について

株式会社Oliveコンサルティング

株式会社Oliveコンサルティング（代表取締役社長：本田 顕、以下、「当社」）は、2026年5月30日（土）より、新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」のご案内を開始いたしました。新商品のご案内開始にあわせ、Olive資産運用サービスリリース記念キャンペーン第二弾として、抽選で3,000名さまに総額1,000万円相当分のVポイントPayギフトをプレゼントするキャンペーンを6月1日（月）より実施いたします。

「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」の商品概要

Oliveラップは、業界最低水準※1の手数料でおまかせ運用を提供するとともに、分散投資や資産配分についてアドバイザーに相談できる※2資産運用サービスです。 本サービスは、Oliveコンサルティング仲介コースをご利用のお客さまに限定して提供します。※1一般社団法人資産運用業協会が公表する「契約資産状況（最新版）（2025年12月末現在）」におけるラップ業務の契約資産状況の上位10社との比較による。2025年12月末時点、当社調べ。 ※2 一定の条件を満たしたお客さまが対象となります。

“Oliveラップリリース記念”お取引キャンペーンについて

Oliveラップのご案内開始を記念し、対象商品をお買付いただいたお客さまを対象に、“Oliveラップリリース記念”お取引キャンペーンを2026年6月1日（月）より実施いたします。

- キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）- 特典内容：当選等級に応じて、抽選でVポイントPayギフト 総額1,000万円相当分をプレゼントいたします。- 対象者／対象条件：

【対象者】

SBI証券 Oliveコンサルティング仲介コースにて、以下の商品の期間中の購入金（約定金額）が合計100万円以上のお客さま

【対象商品】

Oliveラップを含むSBIラップ※3 ・投資信託※4・債券※5

※3 Oliveラップ以外のSBIラップの各コースも対象となります。

※4 上場投資信託（ETF等）、国内外MMF、MRFを除きます。

※5 個人向け国債、利付国債を除きます。

【抽選口数付与について】

対象商品の購入金額（約定金額）合計に応じて以下口数を付与し、抽選を実施します。

・100万円ごとに1口

・1,000万円ごとにさらに10口加算

さらに、以下に該当する場合、該当項目ごとに応募口数を2倍カウントします。

・キャンペーン期間終了時点でSBIラップ Oliveコンサルティングコース契約あり

・当社アドバイザーとのオンライン面談実績あり※6

※6キャンペーン期間中にオンライン面談予約が完了し、2026年9月30日までにオンライン面談実績があれば「実績あり」とみなします。

SBI証券主催キャンペーンの対象となったお客さまは本キャンペーンの対象外となる等、条件があります。本キャンペーンに関する詳細や留意事項につきましては、以下の本キャンペーンページをご覧ください。

本キャンペーン詳細・留意事項はこちら(https://www.oliveconsulting.co.jp/service/campaign/start_2605/)

<株式会社Oliveコンサルティングについて>

名称：株式会社Oliveコンサルティング

所在地：東京都江東区豊洲2-1-9

代表者：代表取締役社長 本田 顕

設立：2025年8月

URL：https://www.oliveconsulting.co.jp/

【金融商品仲介業者】

商号等：株式会社Oliveコンサルティング

登録番号：関東財務局長（金仲）第 1082 号

【所属金融商品取引業者】

株式会社SBI証券、関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者

【Oliveラップ 投資一任契約締結の代理】

商号等：株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業

協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、一般社

団法人日本暗号資産等取引業協会

【Oliveラップ 投資運用業者】

商号等：株式会社FOLIO

金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）関東財務局長（金商）

第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

【Oliveラップ 投資助言業者】

商号等：ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第449号

加入協会：一般社団法人 資産運用業協会