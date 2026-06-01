森と海。北と南。休暇村に2つの「まちライブラリー」が誕生　姉妹都市・千歳市と指宿市で本日より同時オープン

一般財団法人休暇村協会北海道・支笏湖の森と鹿児島・指宿の海。休暇村ならではの自然環境を生かした「まちライブラリー」

新千歳空港から車で40分、千歳市の支笏湖畔に位置するリゾートホテル「休暇村支笏湖」（所在地：北海道千歳市支笏湖温泉、支配人：土居 麻子）と、霧島錦江湾国立公園内に位置するリゾートホテル「休暇村指宿」（鹿児島県指宿市／支配人：假屋 和郎）では、全国で展開されている「まちライブラリー」の新たな拠点を6月1日（月）に同時オープンします。

両ホテルが位置する北海道千歳市と鹿児島県指宿市は、長年にわたり交流を続ける姉妹都市です。「まちライブラリー」の仕組みに、休暇村ならではの自然環境を組み合わせ、森と海、北と南という対照的なロケーションで、本を通じた交流の場を開設します。

◆「まちライブラリー」とは本をきっかけに人と人がつながる、全国に広がる「まちライブラリー」

いつでも誰でもどこでも始めることができる、「本」を通じて「人」と出会うまちの図書館です。個人や団体が、自宅や店舗、病院などの一角に本棚を設置し、それぞれの場所を「まちライブラリー」として運営しています。

現在では、図書館や公共施設、商業施設、サービス付き高齢者住宅などにも広がり、読書や本をきっかけにした交流の場として全国各地に展開されています。

詳細URL：https://machi-library.org/

◆なぜ休暇村で取り組むのか？人と人、人と自然とのふれあいを大切にしてきた休暇村が提案する、本と自然を楽しむ新たな過ごし方

休暇村のロゴには、ハンモックの上で本を読む人の姿があります。

自然の中で少し立ち止まる、スマートフォンから離れて本を読む、誰かと本の話をする、静かな時間を味わう――。「国立公園で自分らしく過ごす時間」を提供したいという思いから、このたび「まちライブラリー」の取組みに参加しました。

宿泊者だけでなく地域の方にも利用いただける読書空間として、休暇村ならではの自然環境を組み合わせ、本をきっかけにゆるやかな交流が生まれる場所を目指します。

◆2026年6月1日、姉妹都市に2つの「まちライブラリー」は同時オープン場所は違っても、本を通じて人と人がつながる思いは同じ。姉妹都市のふたつの休暇村に、新たな交流の場が誕生します。

姉妹都市である千歳市と指宿市の休暇村に、それぞれの自然環境を生かした読書空間が誕生します。森に囲まれた支笏湖と、錦江湾を望む指宿。北と南、森と海という異なる自然の中で、本を手に取りながら思い思いの時間を過ごせる場所を提供します。

本をきっかけに、旅先での滞在時間や地域との接点をより豊かにすることを目指します。

・休暇村支笏湖（北海道）「まちライブラリー森のじかん＠休暇村」

森の静けさに包まれて、本と向き合う。使われなくなったりんご箱を本棚として活用し、「絵本」と「ときめき」をテーマに選書した本をご用意しています。

森の中のアウトドアリビングに本棚を設置し、木漏れ日や野鳥の声を感じながら読書を楽しめる空間です。千歳市内で展開されている「りんご箱プロジェクト」に賛同し、使われなくなったりんご箱を本棚として活用。「絵本」と「ときめき」をテーマに選書した本をご用意しています。

利用時間：10：00～16：00

利用対象：宿泊・日帰り利用者

貸 出：不可

蔵書数：40冊

・休暇村指宿（鹿児島県）「まちライブラリー渚のじかん＠休暇村」

錦江湾を望むブックスペースと開放的なテラス席で楽しむ読書時間。波音や潮風を感じながら、旅先ならではのゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

錦江湾を望む館内ブックスペースとテラス席で、海を眺めながら読書を楽しめる空間です。潮風を感じながら、旅先ならではのゆったりとした読書時間をお過ごしいただけます。

利用時間：10：00～16：00

利用対象：宿泊・日帰り利用者

貸 出：不可

蔵書数：50冊

◆本と過ごす旅を彩る、夏の味覚

読書や自然の中でのひとときを楽しんだ後は、それぞれの地域ならではの食の魅力もお楽しみいただけます。

・休暇村支笏湖「しこつこ夏ビュッフェ」

北の海の幸と醤油ジュレを合わせた海鮮丼をはじめ、「千歳ベーコンと夏野菜のトロトロチーズ」や「ラム肉のジンギスカン」など、北海道らしい味覚を楽しめる夏限定ビュッフェです。6月はハスカップ、7月はメロン、8月はとうきびをテーマにした月替わりフェアも実施。

期 間：2026年6月1日（月）～ 8月31日（月）

料 金：１泊２食付き16,000円～（税込／入湯税・宿泊税別）

※２名1室利用時の1名様料金

＜休暇村支笏湖について＞

支笏湖を見下ろす高台に建つリゾートホテル。周辺に広がる野鳥の森では、北海道の象徴的な鳥「シマエナガ」など、季節を問わず沢山の野鳥と出会えます。また、美肌の湯として知られる支笏湖温泉はとろりとした泉質が特徴です。

所在地 ：〒066-0281 北海道千歳市支笏湖温泉

支配人 ：土居 麻子

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/

2026年4月25日レストランリニューアルオープン

・休暇村指宿「鹿児島うなぎと黒牛溶岩焼きしゃぶ×ハーフビュッフェ」

鹿児島県産うなぎを「うざく」「う巻き」「白焼き」「ひつまぶし」などで味わう「鰻のたまて箱」と、鹿児島黒牛の溶岩焼きしゃぶを楽しめる夏限定の特別料理です。地魚のお造りやさつまあげ、キビナゴ天ぷらなど鹿児島ならではの味覚もご用意しています。

期 間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

料 金：１泊２食付き21,000円～（税込・入湯税別）

※平日２名1室海側和室利用時の1名様料金

食後は、スイーツやコーヒーを客室で楽しめる「ナイトデザート★テイクアウト」も人気です。

＜休暇村指宿について＞

砂むし温泉で知られる指宿温泉郷に位置し、魚見岳と錦江湾に囲まれた南国リゾート。

館内では名物の砂むし温泉や天然かけ流し温泉、鹿児島の味覚を楽しめる料理をご用意。知林ヶ島砂州渡りやキャンプなど自然と触れ合える体験も充実しています。

所在地：〒891-0404 鹿児島県指宿市東方10445

支配人：假屋 和郎

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/ibusuki/

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史との体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。