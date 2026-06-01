【兵庫県宍粟市】夏休みのやりたいこと、全部できます。遊ぶ・食べる・泊まるを森で楽しむ温泉併設グランピング〈ウッドデザインパーク与位〉

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社が運営する、兵庫県宍粟市のコテージ＆グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」は、夏休みシーズンに向けて、親子で楽しめる夏の滞在提案ページ「家族で過ごす夏休み」を公開しました。

本ページでは、流しそうめん、水遊び、ワクワク広場、施設内公園「ウッドパーク」、薪割り体験、アクリルキーホルダー作り、スイカ割り、BBQ、焚火、花火、星空観察、徒歩0分の「しそう よい温泉」まで、ウッドデザインパーク与位で楽しめる夏の過ごし方を紹介しています。

子どもにとっては、森の中にあるものすべてが遊びになる。

大人にとっては、自然の中で少し肩の力を抜き、温泉でひと息つける。

そんな親子それぞれの楽しみ方を、宿泊でも日帰りでも体験できる夏の滞在として提案します。

夏休みの「何しよう？」に応える、森の中の一日

夏休みのおでかけ先を考えるとき、親にとって悩ましいのが「子どもが本当に楽しめるか」ということ。

ウッドデザインパーク与位では、特別なテーマパークのような派手さではなく、自然の中で体を動かし、見つけ、作り、食べ、夜まで過ごす体験を大切にしています。

流しそうめんを追いかける。

プールで水遊びをする。

広場で走り回る。

生き物を見つける。

薪割りに挑戦する。

BBQを食べる。

焚火を囲み、花火を楽しむ。

夜空を見上げ、最後は温泉でさっぱりする。

夏休みらしい体験を、森の中で一日を通して楽しめることが、当施設の大きな魅力です。

夏限定の流しそうめんと水遊び

ウッドデザインパーク与位の夏の注目コンテンツは、流しそうめん。

森の中で流れてくるそうめんを追いかける時間は、食事でありながら、ひとつのアクティビティのような楽しさがあります。今年は、巨大流しそうめんスライダーも登場予定です。

また、暑い日にはプールで水遊びも楽しめます。

服のまま気軽に遊ぶこともでき、夏の外遊びらしい時間を過ごせます。

ワクワク広場と施設内公園「ウッドパーク」

管理棟の裏手には、自由に遊べる「ワクワク広場」があります。

バレーボール、ふわふわボール、モルック、バドミントン、フライングディスク、シャボン玉、大縄跳びなど、自然の中で体を動かして遊べるアイテムを用意しています。

また、グランピングテントの近くには、遊具のある施設内公園「ウッドパーク」もあります。

BBQまでの待ち時間、朝食後の少しの時間、チェックイン後の空き時間など、「ちょっと遊びたい」に応えられる場所があることで、子どもたちものびのびと過ごせます。

自然の中で出会う、夏の発見

ウッドデザインパーク与位は、木々に囲まれた自然豊かな施設です。

場内では鳥のさえずりが聞こえ、木々や池のまわりには、季節ごとの生き物の気配を感じることができます。

「何かいた！」

「これ、なんだろう？」

そんな小さな発見も、自然の中で過ごす夏休みならではの思い出になります。

薪割り体験、アクリルキーホルダー作り、スイカ割りも

夏の滞在では、遊ぶだけでなく、体験する楽しさも用意しています。

薪割り体験では、スタッフと一緒に金属製のハンマーを使って薪割りに挑戦。

自分で割った薪が夜の焚火につながっていく体験は、アウトドアならではの思い出になります。

また、好きなデザインを選んで作るアクリルキーホルダー体験は、旅の記念にもぴったりです。

さらに、夏らしい体験としてスイカ割りも実施。目隠しをして、声をかけ合いながら楽しむ昔ながらの夏遊びは、自然の中だからこそよく似合います。

たくさん遊んだあとは、BBQの時間

宿泊の食事は、「1泊2食付き」と「素泊まり」プランから選べます。

準備をまかせて気軽に楽しむことも、好きな食材を持ち込んで自由に楽しむことも可能です。

屋根付きのBBQエリアで、焼ける音を聞きながら過ごす時間。

外で食べるごはんは、それだけで夏のごちそうです。

子どもが喜びやすいソーセージやコーンなども楽しめ、たくさん遊んだあとの食事時間を盛り上げます。

夜は焚火、花火、星空観察

日が暮れるころ、森の空気は少し静かになります。

焚火を囲みながら焼きマシュマロを楽しんだり、手持ち花火の光を眺めたり。昼間のにぎやかな時間とは違う、ゆったりとした夏の夜を過ごせます。

さらに、周囲を山に囲まれた与位では、夜になると空いっぱいに星が広がります。

焚火のあと、少し空を見上げてみる。

そんな何気ない時間も、宿泊だからこそ味わえる楽しみです。

最後は徒歩0分の「しそう よい温泉」へ

ウッドデザインパーク与位には、「しそう よい温泉」が併設されています。

流しそうめん、水遊び、広場遊び、BBQ、焚火。

一日たっぷり遊んだあとは、徒歩0分の温泉で汗を流してさっぱり。

宿泊だけでなく、日帰り利用でも温泉を楽しめるため、夏のおでかけにも、夏休みの旅行にも利用しやすい施設です。

宿泊でも日帰りでも、夏の森を楽しめる

ウッドデザインパーク与位では、宿泊利用はもちろん、日帰りBBQでも夏の体験を楽しめます。

一日しっかり遊びたい方は日帰りBBQ。

焚火や星空、朝の森まで楽しみたい方は宿泊。

過ごし方に合わせて、自然の中で夏の一日をお楽しみいただけます。

涼しい木陰、きれいな緑、夏らしい水遊びや外遊び。

ウッドデザインパーク与位には、自然の中でゆっくり楽しめる夏の時間があります。

この夏はぜひ、ウッドデザインパーク与位へお越しください。

特設ページ

家族で過ごす夏休み

https://wood-designpark.jp/yoi/family/

施設概要

施設名：ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

電話番号：0790-64-0170

電話受付：11:30～14:00／15:00～17:00

営業時間：8:30～21:30

公式サイト：https://wood-designpark.jp/yoi/

会社概要

会社名：ウッドデザインパーク株式会社

事業内容：グランピング施設、BBQ施設、アウトドア施設、セルフカフェ事業の運営

公式サイト：https://wood-designpark.jp/