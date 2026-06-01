【兵庫県宍粟市】夏休みのやりたいこと、全部できます。遊ぶ・食べる・泊まるを森で楽しむ温泉併設グランピング〈ウッドデザインパーク与位〉
ウッドデザインパーク株式会社が運営する、兵庫県宍粟市のコテージ＆グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」は、夏休みシーズンに向けて、親子で楽しめる夏の滞在提案ページ「家族で過ごす夏休み」を公開しました。
本ページでは、流しそうめん、水遊び、ワクワク広場、施設内公園「ウッドパーク」、薪割り体験、アクリルキーホルダー作り、スイカ割り、BBQ、焚火、花火、星空観察、徒歩0分の「しそう よい温泉」まで、ウッドデザインパーク与位で楽しめる夏の過ごし方を紹介しています。
子どもにとっては、森の中にあるものすべてが遊びになる。
大人にとっては、自然の中で少し肩の力を抜き、温泉でひと息つける。
そんな親子それぞれの楽しみ方を、宿泊でも日帰りでも体験できる夏の滞在として提案します。
夏休みの「何しよう？」に応える、森の中の一日
夏休みのおでかけ先を考えるとき、親にとって悩ましいのが「子どもが本当に楽しめるか」ということ。
ウッドデザインパーク与位では、特別なテーマパークのような派手さではなく、自然の中で体を動かし、見つけ、作り、食べ、夜まで過ごす体験を大切にしています。
流しそうめんを追いかける。
プールで水遊びをする。
広場で走り回る。
生き物を見つける。
薪割りに挑戦する。
BBQを食べる。
焚火を囲み、花火を楽しむ。
夜空を見上げ、最後は温泉でさっぱりする。
夏休みらしい体験を、森の中で一日を通して楽しめることが、当施設の大きな魅力です。
夏限定の流しそうめんと水遊び
ウッドデザインパーク与位の夏の注目コンテンツは、流しそうめん。
森の中で流れてくるそうめんを追いかける時間は、食事でありながら、ひとつのアクティビティのような楽しさがあります。今年は、巨大流しそうめんスライダーも登場予定です。
また、暑い日にはプールで水遊びも楽しめます。
服のまま気軽に遊ぶこともでき、夏の外遊びらしい時間を過ごせます。
ワクワク広場と施設内公園「ウッドパーク」
管理棟の裏手には、自由に遊べる「ワクワク広場」があります。
バレーボール、ふわふわボール、モルック、バドミントン、フライングディスク、シャボン玉、大縄跳びなど、自然の中で体を動かして遊べるアイテムを用意しています。
また、グランピングテントの近くには、遊具のある施設内公園「ウッドパーク」もあります。
BBQまでの待ち時間、朝食後の少しの時間、チェックイン後の空き時間など、「ちょっと遊びたい」に応えられる場所があることで、子どもたちものびのびと過ごせます。
自然の中で出会う、夏の発見
ウッドデザインパーク与位は、木々に囲まれた自然豊かな施設です。
場内では鳥のさえずりが聞こえ、木々や池のまわりには、季節ごとの生き物の気配を感じることができます。
「何かいた！」
「これ、なんだろう？」
そんな小さな発見も、自然の中で過ごす夏休みならではの思い出になります。
薪割り体験、アクリルキーホルダー作り、スイカ割りも
夏の滞在では、遊ぶだけでなく、体験する楽しさも用意しています。
薪割り体験では、スタッフと一緒に金属製のハンマーを使って薪割りに挑戦。
自分で割った薪が夜の焚火につながっていく体験は、アウトドアならではの思い出になります。
また、好きなデザインを選んで作るアクリルキーホルダー体験は、旅の記念にもぴったりです。
さらに、夏らしい体験としてスイカ割りも実施。目隠しをして、声をかけ合いながら楽しむ昔ながらの夏遊びは、自然の中だからこそよく似合います。
たくさん遊んだあとは、BBQの時間
宿泊の食事は、「1泊2食付き」と「素泊まり」プランから選べます。
準備をまかせて気軽に楽しむことも、好きな食材を持ち込んで自由に楽しむことも可能です。
屋根付きのBBQエリアで、焼ける音を聞きながら過ごす時間。
外で食べるごはんは、それだけで夏のごちそうです。
子どもが喜びやすいソーセージやコーンなども楽しめ、たくさん遊んだあとの食事時間を盛り上げます。
夜は焚火、花火、星空観察
日が暮れるころ、森の空気は少し静かになります。
焚火を囲みながら焼きマシュマロを楽しんだり、手持ち花火の光を眺めたり。昼間のにぎやかな時間とは違う、ゆったりとした夏の夜を過ごせます。
さらに、周囲を山に囲まれた与位では、夜になると空いっぱいに星が広がります。
焚火のあと、少し空を見上げてみる。
そんな何気ない時間も、宿泊だからこそ味わえる楽しみです。
最後は徒歩0分の「しそう よい温泉」へ
ウッドデザインパーク与位には、「しそう よい温泉」が併設されています。
流しそうめん、水遊び、広場遊び、BBQ、焚火。
一日たっぷり遊んだあとは、徒歩0分の温泉で汗を流してさっぱり。
宿泊だけでなく、日帰り利用でも温泉を楽しめるため、夏のおでかけにも、夏休みの旅行にも利用しやすい施設です。
宿泊でも日帰りでも、夏の森を楽しめる
ウッドデザインパーク与位では、宿泊利用はもちろん、日帰りBBQでも夏の体験を楽しめます。
一日しっかり遊びたい方は日帰りBBQ。
焚火や星空、朝の森まで楽しみたい方は宿泊。
過ごし方に合わせて、自然の中で夏の一日をお楽しみいただけます。
涼しい木陰、きれいな緑、夏らしい水遊びや外遊び。
ウッドデザインパーク与位には、自然の中でゆっくり楽しめる夏の時間があります。
この夏はぜひ、ウッドデザインパーク与位へお越しください。
特設ページ
家族で過ごす夏休み
https://wood-designpark.jp/yoi/family/
施設概要
施設名：ウッドデザインパーク与位
所在地：〒671-2512 兵庫県宍粟市山崎町与位66-3
電話番号：0790-64-0170
電話受付：11:30～14:00／15:00～17:00
営業時間：8:30～21:30
公式サイト：https://wood-designpark.jp/yoi/
会社概要
会社名：ウッドデザインパーク株式会社
事業内容：グランピング施設、BBQ施設、アウトドア施設、セルフカフェ事業の運営
公式サイト：https://wood-designpark.jp/