Pococha特化ライバー事務所「Sesang（セサング）」設立

株式会社エンターファンズSesang（セサング）

株式会社エンターファンズ（本社：東京都渋谷区、以下「エンターファンズ」）は、このたび、Pocochaに特化したライバー事務所「Sesang（セサング）」を設立したことをお知らせいたします。

Sesangは、Pococha領域においてトップライバーを目指す配信者の育成と、長期的に活躍できるライバーキャリアの形成支援を目的として設立されたライバー事務所です。



配信ノウハウの提供に加え、データ分析、イベント戦略設計、コミュニティ形成支援などを通じて、ライバー一人ひとりの成長と活躍をサポートしてまいります。

設立の背景

近年、ライブ配信を通じた活動の幅は広がりを見せており、配信活動を本業・副業として取り組む方も増えています。

その一方で、多くのライバーが、配信時間や配信内容の最適化、イベントへの取り組み方、リスナーコミュニティの構築、長期的なキャリア設計など、さまざまな課題を抱えています。

こうした背景を踏まえ、エンターファンズは、これまでライブ配信領域で培ってきたマネジメントノウハウを活かし、Pocochaに特化した専門組織としてSesangを設立いたしました。

「Sesang（セサング）」に込めた想い

「Sesang（セサング）」は、エスペラント語で六角形を意味する「Sesangulo（セサングル）」を由来としています。

六角形は、安定性や調和を想起させる形であり、Sesangでは、ライバー、リスナー、マネージャー、プラットフォーム、パートナー企業、コミュニティが互いに支え合いながら成長していく世界観を表現しています。

ライブ配信は、ライバー一人だけで成立するものではありません。

関わるすべての人が価値を生み出しながら成長できる環境を目指し、Sesangは「配信を通じて人生を豊かにする」をテーマに、ライバーの活動を支援してまいります。

Sesangの特徴

今後の展望

- Pococha特化のマネジメント体制Pocochaに特化した知見を持つマネージャーが、所属ライバーの活動をサポートします。日々の配信設計やイベント戦略、活動状況の分析を通じて、ライバー一人ひとりに合わせた成長支援を行います。- データに基づく配信支援配信時間、視聴者動向、イベント実績などを分析し、ライバーごとに最適な配信戦略を提案します。感覚だけに頼るのではなく、データを活用した継続的な改善により、着実な成長を支援します。- 長期的なキャリア形成支援短期的な成果だけでなく、継続的な活動によるファンコミュニティ形成や収益基盤の構築を重視しています。ライバーが安心して活動を続けられるよう、中長期的な視点でキャリア形成をサポートします。- トップライバーの輩出を目指す育成体制トップライバーの輩出を目指し、マネジメント、教育、コミュニティ形成の仕組みを強化してまいります。新人ライバーからさらなる飛躍を目指すライバーまで、それぞれのステージに応じた支援を行います。

Sesangでは今後、所属ライバーの拡大と育成体制の強化を進め、Pococha領域で活躍するライバーの輩出を目指してまいります。

また、ライブ配信活動にとどまらず、モデル活動、インフルエンサー活動、企業タイアップ、イベント出演など、ライバーの活躍領域を広げる取り組みも推進してまいります。

エンターファンズは今後も、ライブ配信業界の発展と、配信者が自分らしく活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。

Pococha特化ライバー事務所「Sesang（セサング）」について

事務所名：Pococha特化ライバー事務所「Sesang（セサング）」

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 WeWorkリンクスクエア新宿 16F

代表者：取締役 小野寺聡一

公式サイト：https://sesang.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sesang.pococha

公式X：https://x.com/sesang_info

お問い合わせ先：https://sesang.jp/contact/

株式会社エンターファンズについて

会社名：株式会社エンターファンズ

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 WeWorkリンクスクエア新宿 16F

代表者：取締役 小野寺聡一

事業内容：Pococha特化ライバー事務所「Sesang（セサング）」、TikTok LIVE特化ライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」、ライバー事務所「カーブアウト」、Vライバー事務所「Linear」、音楽事務所「インターラインミュージック」等の運営、マネジメント事業

公式サイト：https://enterfans.tokyo/

ライバー代理店専門メディア：https://enterfans.tokyo/media/