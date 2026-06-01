『あんさんぶるスターズ！！』より、「ステラフォトsparkle」が新デザインでamieから登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が展開するグッズブランド「amie（アミィ）」から『あんさんぶるスターズ！！ ステラフォトsparkle』の「Vol.2-A」「Vol.2-B」を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

■あんさんぶるスターズ！！ ステラフォトsparkle(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%81%82%E3%82%93%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

「amie（アミィ）」はフィギュア＆ホビー通販大手「あみあみ」を運営する大網株式会社のグッズブランドです。ファンが気になる魅力的なグッズをお届けいたします。

■あんさんぶるスターズ！！ ステラフォトsparkle Vol.2-A

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各880円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：amie

【サイズ】A4サイズ

【素材】PET

【ラインナップ】

1.天祥院英智 / 2.日々樹渉 / 3.姫宮桃李 / 4.伏見弓弦 / 5.氷鷹北斗 / 6.明星スバル / 7.遊木真 / 8.衣更真緒 / 9.南雲鉄虎 / 10.高峯翠 / 11.仙石忍 / 12.守沢千秋 / 13.深海奏汰 / 14.天城一彩 / 15.白鳥藍良 / 16.礼瀬マヨイ / 17.風早巽 / 18.乱凪砂 / 19.巴日和 / 20.七種茨 / 21.漣ジュン / 22.斎宮宗 /

23.影片みか / 24.葵ひなた / 25.葵ゆうた / 26.天城燐音 / 27.HiMERU / 28.桜河こはく / 29.椎名ニキ

（全29種）

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88sparkle%20Vol.2-A&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60)

■あんさんぶるスターズ！！ ステラフォトsparkle Vol.2-B

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各880円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：amie

【サイズ】A4サイズ

【素材】PET

【ラインナップ】

1.朔間零 / 2.羽風薫 / 3.大神晃牙 / 4.乙狩アドニス / 5.真白友也 / 6.仁兎なずな / 7.天満光 / 8.紫之創 / 9.蓮巳敬人 / 10.鬼龍紅郎 / 11.神崎颯馬 / 12.滝維吹 / 13.朱桜司 / 14.月永レオ / 15.瀬名泉 / 16.朔間凛月 / 17.鳴上嵐 / 18.逆先夏目 / 19.青葉つむぎ / 20.春川宙 / 21.三毛縞斑 / 22.エス / 23.カンナ / 24.ユメ / 25.ライカ

（全25種）

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88sparkle%20Vol.2-B&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60)

『あんさんぶるスターズ！！』より、ステラフォトsparkleが新デザインで登場！

A4サイズのオーロラにきらめくビジュアルシート♪

お部屋に飾ったり、デコレーションアイテムとして使用したりと様々な使い方が楽しめます。

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。デザインは予告なく変更となる場合がございます。

※製造過程で止むを得ず、小さな傷・スレなどが生じることがございます。

また、加工の特性により小さな傷や気泡が目立ちやすくなっております。予めご了承ください。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■商品サンプルを画像でご紹介

(C)2014-2019 Happy Elements K.K

【amie】

■amie（アミィ）アカウント

大網株式会社のグッズブランド「amie（アミィ）」のアカウントです。商品についてのお知らせや開発中アイテムのご紹介などをいたします。

https://x.com/amiami_amie(https://x.com/amiami_amie)

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)