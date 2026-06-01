中国ドラマ7作品をU-NEXTで独占配信！『九寧伝～後宮に燃ゆる愛と復讐～』『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』が6月に登場

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年6月1日（月）より中国ドラマ7作品を順次独占配信いたします。

6月配信の中国ドラマとして、下克上復讐サスペンス 『九寧伝～後宮に燃ゆる愛と復讐～』、時空を超えたヒロインの運命と愛と復讐が交錯する愛憎ドラマ『三更雪～愛と憎しみの三生三世～』、転生×推理×宮廷ロマンス『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』などが登場。

U-NEXTでは計7作品を6月1日（月）から順次独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。



『九寧伝～後宮に燃ゆる愛と復讐～』＜全13話＞

【配信開始日】6月1日（月）12時

【価格】各330円（税込）／7日間

【STORY】

姉を亡くした陸九寧は、その死の真相を暴くために闇が渦巻く後宮へと身を投じる。持ち前の聡明さと針治療の技術で頭角を現した彼女は、姉の悲劇の背後に権力者たちが操る巨大な人身売買組織が潜んでいることを突き止め、命を懸けて黒幕を追い詰めていく…。

Superpower Pictures (Beijing) Co.,Ltd

『龍珞縁～万年の恋、君を待つ～』＜全12話＞

【配信開始日】6月1日（月）12時

【価格】各330円（税込）／7日間

【STORY】

天族の戦神・瓔珞は、かつて愛した龍族の尊主・龍銜を天尊の命によりその手で葬った。一万年後、記憶を失い目覚めた二人は運命に導かれ再会する。天尊の陰謀で正体を隠し龍族へ潜入した瓔珞だったが、共に試練を乗り越える中で封印された愛と真実を取り戻していく。天尊の崩御後、後継者となった龍銜と自らの命を賭して戦神から月尊へと転生した瓔珞。天族と月族、決して相容れない宿命を背負った二人は、赤煉真人の野望を打ち砕き、再会の約束を果たすべく輪廻の旅へと身を投じる。

Shanghai Wanli Qifa Pictures Co., Ltd.



『三更雪～愛と憎しみの三生三世～』＜全24話＞

【配信開始日】6月3日（水）12時

【価格】各110円（税込）／7日間

【STORY】

暴君として知られる君茢（ジュン・チョー）皇帝の元へ嫁いだ礼部尚書の娘、陸熒熒（ルー・インイン）は、辛い日々を送った末に君茢の剣にかかり、非業の最期を遂げる。

その凄まじい遺恨は彼女の魂を復讐の鬼へと変え、天辰28年の自分へと転生させるのだった。

卑劣な罠から父親を守り安堵する熒熒。そんな折、彼女の前に出会う前の君茢が…。君茢は奴隷として生きていた。君茢を買い取り、陸府に連れ帰る熒熒。君茢から受けた過去の苦しみを思い出し、熒熒は降りしきる雪の中、何度も鞭で打ち据えるが…。

(C)Hunan FengMang Media Company Limited

『雪月花～運命に繋がる愛の軌跡～』＜全9話＞

【配信開始日】6月3日（水）12時

【価格】各330円（税込）／7日間

【STORY】

天元８年に戦死したはずの月千雪（げつ・せんせつ）はタイムスリップして２年前の過去にさかのぼっていた。鎮北王の花晴明（か・せいめい）に落日城を守るよう命じられたが、敵に包囲され食糧が尽き、挙句の果てに花晴明の手下に殺されてしまったのだ。月千雪の命を奪った陸離（りく・り）と陸芊芊（りく・せんせん）に遭遇した月千雪は、反射的に剣を向けてしまう。幼い頃、路頭に迷っていた月千雪を助けた幼なじみの花晴明に、なぜ裏切るのかと迫り、事の真相を明らかにしようとしていた。

『花散る季節、君に愛を誓う』＜全41話＞

【配信開始日】6月3日（水）12時

【価格】各330円（税込）／7日間

【STORY】

世界が仙界・妖界・人界に分かれ、仙界に中天・西海・北仙界がある時代。世の秩序を決定する中天の帝君・堯天に双子の息子が誕生、兄・錦繍が後継者と見なされる。だが、錦繍は情に脆く、それを憂えた堯天は彼が大事にする紅茶花を見せしめに罰し、悲しむ錦繍はその花びらを固め自分の指の骨を与えると紅凝と名付け人界に送ったのだった。500年後、人の姿を得た紅凝が錦繍の前に現れる。彼は無邪気に愛を訴える紅凝に心動かされ…。

(C) 2025 China Huace Global Media Co., Ltd.

『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』＜全40話＞

【配信開始日】6月3日（水）12時

【価格】各220円（税込）／3日間

【STORY】

不動産会社の営業担当として働く楊凌。ある日、同僚と訪れた推理ゲームの店で意識を失い、気がつくと古代王朝「大奉」の捕吏・許七安として転生していた。しかも目覚めたのは牢の中。許七安の叔父が税銀盗難の容疑者となり、一族が皆、捕らえられていたのだ。推理小説ファンでかつて警察官を志していた楊凌は、現代の知識と推理力を駆使し、事件の真相を暴いていく。一族を救った彼は、やがてその能力を警備警察機関「打更人」の首領・魏淵に認められ、打更人の一番下の階級である「銅鑼」として迎えられることに。だが治安維持は彼らの表の顔にすぎなかった。打更人になった許七安はやがて国を揺るがす勢力に立ち向かっていくのだが…。

(C)2024 New Classics Television

『承歓記(しょうかんき) ～人生最高の出会い～』＜全37話＞

【配信開始日】6月3日（水）12時

【価格】各220円（税込）／2日間

【STORY】

上海の一流ホテル「ボッティチェリ・ホテル」で働く、努力家で成績優秀な29歳のキャリアウーマン、麦承歓。優しい恋人の辛家亮とは3年間いい関係を築いてきた。仕事もプライベートも順調――ただ一つの悩みの種は、何かと干渉してくる母の存在だった。母の期待に応えようと、これまで“いい娘”として振る舞い、自分の気持ちを抑え続けてきた承歓。そんな中、結婚をせかす母の声に押される形で恋人との婚約を決めるが、婚約を巡って両家の価値観や経済的な差が浮き彫りになり、次第に2人の関係にもほころびが生じていく。これは本当に自分が望む幸せの形なのか？承歓は迷い始める。一方、職場では新たに着任した上司・姚志明によって波乱が巻き起こる。承歓は彼の毒舌ぶりに参りながらも、仕事を通して互いに理解を深めていく。そんな中、2人の“ただならぬ縁”が明らかになり……。

(C) 2024 Croton Entertainment Co. Ltd.

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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