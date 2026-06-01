【社名変更およびコーポレートロゴ発表のお知らせ】株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（RACZ） 社名変更完了と新ロゴを発表

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）は、2026年6月1日付で社名を「株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ」（略称：RACZ／ラックス）へ正式に変更いたしました。

2020年の設立以来、当社はREAL AKIBA GROUPのクリエイティブエージェンシーとして広告クリエイティブやコンテンツプランニングを中心に事業を展開してまいりましたが、近年のAI技術の急速な発展により、クリエイティブ産業は大きな転換期を迎えています。こうした環境変化を踏まえ、REAL AKIBA GROUPにおけるコミュニケーション領域を担う戦略会社としての役割をより明確にし、事業領域の拡大を図るべく、今回の社名変更を決定し、本日正式に完了いたしました。

また、社名変更に合わせて、RACZのビジョンや事業方針を発信する公式WEBサイト（https://racz.co.jp/）を本日公開いたしました。新サイトでは、REAL AKIBA GROUPにおけるコミュニケーション戦略の中核を担う企業としての取り組みや、今後展開予定の新規事業・サービスに関する情報を順次発信してまいります。

RACZとして、今後は従来の広告クリエイティブやコンテンツプランニングにとどまらず、REAL AKIBA GROUPのコミュニケーション戦略を担う企業として、さまざまな新規事業・サービスを順次発表してまいります。引き続き、株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（RACZ）への変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※尚、PR TIMESをはじめとする各種配信サービスでの社名表記につきましては、順次対応を進めてまいります。

【新社名】

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ

（英名：REAL AKIBA COMMUNICATIONZ,Inc)

（略称：RACZ）

設立：2020年4月

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19 シンアキハバラビル8階

事業内容：

エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング /

エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 /アーティスト・クリエイターマネージメント

公式WEBサイト：https://racz.co.jp/

＜役員＞

代表取締役社長：田川 浩巳

取締役：平田 孝幸

取締役：神田 勘太郎

執行役員：松浦 訓寛

執行役員：倉光 一輝

執行役員：小林 諒