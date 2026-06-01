株式会社セコカン

建設業界の人手不足・有資格者不足の解消へ。

建設・設備特化の資格取得スクール「セコカン学院」が本日からスタート！

～仕事と両立できる効率的なカリキュラムで、技術者の確実なキャリアアップを最短ルートで支援～

慢性的な人材不足が課題となっている建設・設備業界において、

施工管理技士をはじめとする国家資格の取得を徹底サポートする特化型スクール

「セコカン学院」を、2026年6月1日より開校いたします。

▼「セコカン学院」公式ランディングページ

https://sekokangakuin.studio.site/

■「セコカン学院」開校の背景：建設業界の深刻な「有資格者不足」に挑む

建設業界では、時間外労働の上限規制にともなう生産性向上の必要性や、

若手技術者の離職、そして技術者の高齢化による

「有資格者不足」が深刻な課題となっています。

現場を管理・監督する「施工管理技士（セコカン）」の資格は、

企業の施工品質や社会的信用を高めるために必要不可欠ですが、

日々の業務が忙しく「勉強時間が確保できない」「独学では専門知識の理解が難しく挫折してしまう」という技術者が少なくありません。

こうした背景から、忙しい現場の技術者でも、

仕事と両立しながら最小限の負担で確実に合格を目指せる環境を提供すべく、

建設・設備に特化した資格取得スクール「セコカン学院」を立ち上げました。

■ 資格取得スクール「セコカン学院」3つの特徴

1. 仕事と両立できる「超効率カリキュラム」（タイパ・コスパ重視）

出題傾向を徹底的に分析し、本試験で得点するために必要な重要ポイントを厳選。

無駄を徹底的に省き、忙しい現場仕事の合間やスキマ時間でも

効率よく合格できるようにカリキュラムを提供します。

料金：

1次対策プラン 10万円～

2次対策プラン 10万円～

1発合格コース 18万円～

※助成金利用で、上記価格となります。

※セコカンが申請まで伴走してサポートいたしますので、とてもスムーズに工数なく対応できます。

2. 業界を熟知したプロ講師による、わかりやすい解説

難解な専門用語や現場の施工法も、

業界の第一線で活躍してきた実務経験豊富な講師陣が噛み砕いて解説。

初学者や実務経験が浅い方でも、スムーズに理解し記憶に定着させることができます。

3. 挫折させない「伴走型の徹底サポート」

資格取得において最大の敵となる「モチベーションの低下」を防ぐため、

受講生一人ひとりに寄り添った学習管理やフォロー体制を構築。

試験当日まで伴走し、高い合格率を目指します。

■ 対象となる主な資格

・1級／2級 建築施工管理技士（第一次検定・第二次検定）

・1級／2級 管工事施工管理技士（第一次検定・第二次検定）

・1級／2級 電気工事施工管理技士（第一次検定・第二次検定）

・1級／2級 電気通信施工管理技士（第一次検定・第二次検定）

※詳細は以下より

公式ページ（ https://sekokangakuin.studio.site/ ）をご確認ください。

■ 代表のコメント

「建設業界の未来を支えるのは、現場で汗を流す技術者の皆様です。

しかし、資格取得のハードルの高さが、キャリアアップや企業の成長を阻む壁になっている現状があります。『セコカン学院』は、単に試験に受かるための知識を教えるだけでなく、技術者が自信を持ってステップアップし、建設企業様が有資格者不足に悩まない未来を作るための架け橋となります。業界全体の活性化に向けて、全力で受講生の皆様をサポートしてまいります」

【スクール概要】

スクール名：セコカン学院

公式URL：https://sekokangakuin.studio.site/

対象：施工管理の資格取得を目指す個人の方、および社内育成を進めたい建設・設備関連企業様

【会社概要】

社名：株式会社セコカン

代表者：代表取締役 山口圭太

HP：https://sekokan.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

電話：050-1794-2303

メールアドレス：support@sekokan-group.com