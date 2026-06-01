横浜ベイクォーターで「いばらきメロンフェア」開催！

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社（横浜市神奈川区／代表取締役社長 福井 健夫）が運営する横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」では、2026年6月1日(月)から6月21日(日)までの期間、日本一の生産量を誇る茨城県産メロンをふんだんに使ったメニューが楽しめる「いばらきメロンフェア」を開催いたします。

「いばらきメロンフェア」では、館内のレストラン・カフェ13店舗にて、茨城県から産地直送された旬のメロンを使用した限定メニューを提供いたします。

フェア期間に使用されるメロンは、茨城県のオリジナル品種で、すっきりとした上品な甘さと爽やかな香りが特長の「イバラキング（青肉メロン）」と、鮮やかなオレンジ色の果肉に濃厚な甘みと芳醇な香りが特長の「クインシー（赤肉メロン）」の2種類です。これらのメロンの特徴を活かしたスイーツや生ハムメロンなど、各店舗が趣向を凝らした多彩なメニューをご用意しています。

日本一の産地が誇る旬の味覚を、横浜ベイクォーターで心ゆくまでご堪能ください。

「いばらきメロンフェア」提供メニュー

\2,420

\770/\756(テイクアウト)

\2,990

\1,870

\935

\2,600

\978/\960(テイクアウト)

\2,838

\1,580

\1,500

\950

\950

\780

詳細を見る :https://www.yokohama-bayquarter.com/ibaraki-melon-fair/

※表示価格は全て税込です。※テイクアウト表記のあるメニューのみテイクアウト可能です。

※イベント内容は予告なく変更になる可能性がございます。最新情報は横浜ベイクォーターホームページをご確認ください。

メロンの品種について

・イバラキング（青肉メロン）

茨城県で開発されたオリジナル品種で、さっぱりとした甘みとなめらかな果肉が特徴。その名の通り「メロン界の王様」にふさわしい美味しさです。

・クインシー（赤肉メロン）

甘みが強くジューシーでコクのある味わいが特徴。赤い果肉が「女王（Queen）」を連想させることと、ベータカロテンを多く含むことから「健康（Healthy）」を組み合わせて名づけられました。

【横浜ベイクォーター 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17879/table/135_1_44b9cfb550ab1766b8eb95339ea985bb.jpg?v=202606020951 ]