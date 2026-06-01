TikTok LIVE特化ライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」設立

株式会社エンターファンズUniTrus（ユニトラス）

株式会社エンターファンズ（本社：東京都渋谷区、以下「エンターファンズ」）は、このたび、TikTok LIVEに特化したライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」を設立したことをお知らせいたします。

UniTrusは、「クリエイターの可能性を最大化する」をミッションに掲げ、TikTok LIVEに特化したマネジメント・育成・企業連携を行うライバー事務所です。

ライブ配信市場が拡大を続ける中、クリエイターには、より専門的なサポートや中長期的なキャリア形成支援が求められています。

UniTrusでは、エンターファンズがこれまでライバーマネジメント事業で培ってきた運営ノウハウとデータ分析を活用し、クリエイター一人ひとりの成長と活躍を支援してまいります。

設立の背景

近年、ライブ配信市場は急速な成長を続けており、その中でもTikTok LIVEは、高い拡散力とエンターテインメント性を兼ね備えたプラットフォームとして、多くのクリエイターやユーザーから支持を集めています。

一方で、ライブ配信を継続的な活動や職業として確立するためには、配信ノウハウだけでなく、データ分析、ブランディング、ファンコミュニティ形成など、多面的なサポートが必要となっています。

こうした市場環境を踏まえ、エンターファンズはTikTok LIVEに特化した専門組織として、UniTrusを設立いたしました。

UniTrusの特徴

今後の展望

- TikTok LIVE特化の専門マネジメントTikTok LIVEに特化した知見を持つマネージャーが、配信戦略の立案から日々の活動支援まで、一貫してサポートします。- トップクリエイターの輩出を目指す育成体制新人クリエイターからトップクリエイターを目指す配信者まで、それぞれのステージに応じた育成プログラムを提供します。- データに基づく成長支援配信実績や視聴データを分析し、個々のクリエイターに最適な成長戦略を提案します。- 企業案件・PR案件の拡大企業とのタイアップやプロモーション案件の提供を通じて、クリエイターの活躍機会と収益機会の創出を推進します。- コミュニティ形成支援所属クリエイター同士が学び合い、刺激し合える環境づくりを行い、長期的な成長を支援します。

UniTrusは、単なるライバー事務所にとどまらず、クリエイター、ファン、企業をつなぐプラットフォームとして成長してまいります。

クリエイターが夢を実現し、ファンが心から応援でき、企業が新たな価値を創出できる。

そんなTikTok LIVE業界の未来を創る存在を目指し、事業拡大とサービス強化を進めてまいります。

「配信で人生を変える。」

その挑戦を、UniTrusは全力で支援してまいります。

TikTok LIVE特化ライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」について

事務所名：TikTok LIVE特化ライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 WeWorkリンクスクエア新宿 16F

代表者：取締役 石井翔

公式サイト：http://unitrus.co.jp

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@unitrus_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/unitrus_official

お問い合わせ先：https://unitrus.co.jp/contact/

株式会社エンターファンズについて

会社名：株式会社エンターファンズ

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 WeWorkリンクスクエア新宿 16F

代表者：取締役 石井翔

事業内容：TikTok LIVE特化ライバー事務所「UniTrus（ユニトラス）」、ライバー事務所「Sesang（セサング）」、ライバー事務所「カーブアウト」、Vライバー事務所「Linear」、音楽事務所「インターラインミュージック」等の運営、マネジメント事業

公式サイト：https://enterfans.tokyo/(https://enterfans.tokyo/)

ライバー代理店専門メディア：https://enterfans.tokyo/media/(https://enterfans.tokyo/media/)