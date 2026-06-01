夏の新商品発売！じゅわっと弾ける、初夏のおいしさGOOD NEWS「夏のフルーツ祭り」2026年6月1日（月）より開催

株式会社GOODNEWSバターのいとこ マーマレード

“食”をテーマに、社会課題をデザインによって解決することを目的としたまちづくりや仕組みづくり、そして副産物の利活用をコンセプトにしたスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける株式会社GOODNEWS（所在地：栃木県那須町）は、「夏のフルーツ祭り」と題し、柑橘系やベリーを主とした新フレーバーを2026年6月1日（月）より順次発売します。本格的な夏の訪れを前に、「バターのいとこ」から、希少フルーツである湘南ゴールドを使用したマーマレードやブルーベリーのフレーバーが登場。さらに、「フルーツバターのサンド」には、マーマレードフレーバーを、そして夏に爽やかなレモンフレーバーは、「とろけるベイクドケーキ」に採用しました。夏の訪れに先駆け、初夏を彩る爽やかなフルーツの魅力が詰まったラインナップを展開します。

【注目商品】幻の柑橘とも呼ばれる「湘南ゴールド」入りマーマレード味が登場！

ブルーベリー湘南ゴールドレモン

“ふわっ、シャリッ、とろっ”新食感スイーツ『バターのいとこ』。バターが香るゴーフレット(ワッフル)生地に、スキムミルクから作るとろっと甘いミルクジャムをたっぷりサンドした商品から新フレーバーが登場します。

そごう横浜店限定・新発売 「バターのいとこ」 湘南ゴールド使用 マーマレード～湘南ゴールドの爽やかな酸味と、ちょっぴり大人のほろ苦さがアクセント～バターのいとこ マーマレード

商品名：バターのいとこ マーマレード

価格：1,080円 （3枚入り）

発売日：6月1日（月）

販売店舗：バターのいとこ そごう横浜店

マーマレードには、みずみずしく弾けるような味わいが特徴の柑橘「湘南ゴールド」に加え、数種類の柑橘をミックス。口いっぱいに広がる爽やかな酸味と、程よい苦みがアクセントとなり、これまでの「バターのいとこ」とはひと味違う、ちょっぴり大人な風味をお楽しみいただけます。

幻の柑橘「湘南ゴールド」とは

湘南ゴールドとは： 神奈川県が12年をかけて開発したオリジナル品種（「黄金柑」×「今村温州」）。県内の登録農家のみで限定栽培されているため流通量が極めて少なく、「幻の柑橘」とも呼ばれます。鮮やかなレモン色の見た目に反して糖度12度前後の強い甘みを持ち、3月上旬～4月中旬頃にしか出回らない希少な春限定のプレミアム柑橘です。

続々新発売！「夏のフルーツ祭り」商品ラインナップ

湘南ゴールド■バターのいとこ

夏季限定・新発売 「バターのいとこ」 ブルーベリー

～今年もやってきた！ミルクと旬のブルーベリーが織りなす甘酸っぱい初夏の味～

バターのいとこ ブルーベリー

商品名：バターのいとこ ブルーベリー

価格：1,080円 （3枚入り）

発売日：6月1日（月）より順次

販売店舗：バターのいとこ 全店

昨年の夏季限定でご好評いただいた人気フレーバー「ブルーベリー」が待望の再登場！今季は、一番人気のミルクフレーバーをベースに、ブルーベリーを贅沢にミックスしました。甘酸っぱく爽やかな果実味を余すことなく閉じ込め、とろっと濃いミルクの甘みとほのかな酸味が、口の中で絶妙な一体感を生み出します。

バターのいとこ :https://goodnews-shop.com/item?mode=&category_id=7&name=&pageno=1&disp_number=0&orderby=0

■バターのいとこ フルーツバターサンド

新発売 「バターのいとこ マーマレードバターサンド」

～マーマレード×レモンジャム！柑橘香るベストマッチのハーモニー～

バターのいとこ マーマレードバターサンド

商品名：バターのいとこ マーマレードバターサンド

価格：1,296円 （4個入り）

発売日：6月24日（水）

販売店舗：バターのいとこ 全店 （※大丸東京店のぞく）/いとこのフルーツサンド エキュート大宮店





スキムミルクを使用したミルクジャムを入りバタークリームに、マーマレードとレモンジャムをブレンドしました。ミルクのまろやなコクと柑橘の酸味・苦みが絶妙に調和する、初夏にふさわしい味わいです。トッピングには、シロップ漬けのオレンジコンフィをあしらい、食感と風味のアクセントを加えました。

バターのいとこ フルーツバターサンド :https://goodnews-shop.com/item?mode=&category_id=26&name=&pageno=1&disp_number=0&orderby=0

■バターのサンド

新発売 「バターのサンド」 ブルーベリー

～ひと口食べれば果実感が溢れ出す！濃厚クリームとブルーベリーの贅沢マリアージュ～

バターのサンド ブルーベリー

商品名：バターのサンド ブルーベリー

価格：1,296円

発売日：6月下旬より順次

取扱い店舗：バターのサンド 取り扱い全店





ローファットミルクとブルーベリーの果肉をじっくり煮詰めた特製ジャムに、ブルーベリーのミンチを加えた濃厚なバタークリームを組み合わせました。ベリー感を贅沢に味わえる新フレーバーです。

バターのサンド :https://goodnews-shop.com/item?name=%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89■とろけるベイクドケーキ

夏季限定・新発売 「とろけるベイクドケーキ」 さわやかレモン

～濃厚×後味さっぱり！爽やかなレモンピール香る新食感ベイクドケーキ～

爽やかなレモンピールを生地に練り込むことにより、濃厚でありながらも後味はさっぱりと仕上げました。しっとりとした生地の甘みと、レモンの爽やかな風味が織りなす、絶妙なハーモニーをお楽しみください。

商品名：とろけるベイクドケーキ さわやかレモン

価格：972円 （3個入り）

発売日：7月1日（水） ※7月～9月期間限定

取扱い店舗：バターのいとこ全店 （※大丸東京店、阪急うめだ本店 のぞく）

とろけるベイクドケーキ :https://goodnews-shop.com/item?name=%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%89

■株式会社GOODNEWSについて

“食”をテーマに社会（地方）課題をデザインによって解決することを目的とした商品づくりやまちづくり、仕組みづくりを行なう企業です。「大きな食卓」というビジョンのもと、あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所をつくり、つくり手も買い手も働き手も関わる人全てが幸せになれるコミュニティづくりを目指しています。また、未利用食に新たな価値を見出し、美味しいお菓子や身近に楽しめる食品の開発および販売を手掛けています。

GOOD NEWS NASU

＊GOOD NEWS NASUの様子

「バターのいとこ」の自社工場拡張を機に、全国から「持続可能なまちづくり」というコンセプトに共感した仲間が集っている複合施設「GODD NEWS」。就労支援機能を備えた食品製造工場「GOOD NEWS FACTORY（グッドニュース ファクトリー）」、自然環境に配慮した店舗の集まる「GOOD NEWS NEIGHBORS（グッドニュース ネイバーズ）」、酪農王国・那須ならではのミルクにまつわる美味しいものがそろう「GOOD NEWS DAIRY（グッドニュース デァリー）」が並びます。「森との共生」をテーマに木々に囲まれながら自然と共存する新しいビジネスを行っております。





【会社概要】

社名：株式会社GOODNEWS

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

GOOD NEWS :https://gooooodnews.com/



■GOOD NEWS Podcast “Something nice!” 配信中！

GOOD NEWS PODCAST

GOOD NEWS では、3月から podcastをスタート！「バターのいとこ」をはじめ、”おいしい”の背景になる生産者さんとのつながりや、商品開発の裏側のエピソードを創業者である宮本吾一本人から音声でお届けしています。宮本やその仲間等のGOOD なNEWSを通じて、日々の生活のSomething nice!＝なんかいいこと、を再発見できるような内容をお届けしていきます。ぜひご視聴ください。

GOOD NEWS Podcast :https://open.spotify.com/show/45hcBhy6AwEa9hHYzVq5w3?si=77KUMXo9Rz-fNOcYMXCOug&nd=1&dlsi=6d2fa9c0f5e74051