【コスメヲタちゃんねるサラ】登録者150万人突破記念！第2回「FAST COSME PARTY」開催決定

株式会社VAZ

YouTubeチャンネル登録者150万人超え！

昨年、大反響を呼んだあのイベントが帰ってくる！

『FAST COSME PARTY～ショッパーぱんぱん！ウチらの可愛さ激盛り⤴～』開催決定

日時：2026年7月18日（土）19日（日）／場所：WITH HARAJUKU HALL

株式会社 VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：谷鉄也）に所属する美容系クリエイター「コスメヲタちゃんねるサラ」は昨年の大好評にお応えして、2026年7月18日（土）19日（日）にWITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区）にて、『FAST COSME PARTY～ショッパーぱんぱん！ウチらの可愛さ激盛り⤴～』を開催いたします。

■FAST COSME PARTYとは

『FAST COSME PARTY～ショッパーぱんぱん！ウチらの可愛さ激盛り⤴︎～』

2026年1月にチャンネル登録者数150万人を達成した美容クリエイター「コスメヲタちゃんねるサラ」。昨年、視聴者の皆様へ活動10周年記念の感謝を込めて開催したイベント「FAST COSME PARTY」が、さらなる進化を遂げて帰ってきます。

本イベントは、サラ自身が「心から愛する」ブランドをセレクトし、リアルな場で“推しコスメ”と出会える特別な体験を提供することを目的としています。

■イベントコンセプト

「今かわいい」をまるごと楽しむ1日！

『FAST COSME PARTY』は、コスメヲタちゃんねるサラが厳選した話題のコスメブランドが集まる体験型ビューティーイベントです。

・【体験】気になるコスメをその場でチェック

・【トレンド】ステージで最新トレンドに触れる

・【空間】とにかくかわいい空間に浸る

新しいコスメに出会いたい人も、美容モチベを上げたい人も。それぞれの「好き」で楽しめる特別な1日を提案します。

■イベント名

FAST COSME PARTY～ショッパーぱんぱん！ウチらの可愛さ激盛り⤴～

■開催日時

■会場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15757/table/413_1_bd2ffad780173ead668f1c83454e5c22.jpg?v=202606020951 ]

WITH HARAJUKU HALL / LIFORK原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14－30 3Ｆ

■主催

会場詳細はこちら :https://withharajuku-hall.jp/access/

株式会社VAZ

■チケット案内

一次先行受付期間：6/1(月)20:00～6/7(日)23:59

抽選結果発表 ：6月中旬

一般販売開始 ：6月以降ご案内予定

▼販売ページ

https://livepocket.jp/e/phexm

チケット代 1,500円（税込）

※チケット販売は【LivePocket】にて行います。

※別途、支払い方法に応じて各種手数料がかかります。

※手数料の金額は選択方法により異なりますので、購入時にご確認ください

■協賛ブランド （第一弾紹介）※6月1日時点

▼PREMIUM PARTNERhttps://www.nomorerules.net/ (https://www.nomorerules.net/)

▼SPECIAL PARTNER

https://www.qoo10.jp/shop/SKINFOODHQ

https://themedicube.jp/

https://www.millefee.jp/

https://pppom.jp/

https://www.shobido-corp.co.jp/

https://sirok.jp/norganic

▼SUPPORT

https://www.qoo10.jp/shop/tfit

https://www.kiss-cosmetics.com/

https://www.kissme-ferme.jp/

https://www.narisup.com/shop/default.aspx

https://www.cezanne.co.jp/

https://www.apagard.com/(https://www.apagard.com/)

http://www.meishoku.co.jp/

https://printmedia.jp/

▼MEDIA PARTNERhttps://b-up.online/

■イベント公式サイト・公式SNS情報

イベント公式サイトURL：https://fastcosmeparty.vaz.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fastcosmeparty/

X ：https://x.com/fastcosmeparty

コスメヲタちゃんねるサラとは

コスメヲタちゃんねるサラ

コスメ選びの救世主！

YouTube登録者150万人超えの美容系YouTuber！

新作コスメや話題アイテムをいち早く紹介し、

徹底した比較検証や正直レビューで多くの支持を集める。

視聴者目線の飾らない語り口と確かな情報で、“失敗しないコスメ選び”をサポートする動画を発信している。

YouTube：https://www.youtube.com/c/CosmeWotaSara

X（旧Twitter）：https://x.com/saraparin

Instagram：https://www.instagram.com/sara_parin/

■サラからのコメント

皆さんのおかげで「FAST COSME PARTY」第二回開催となりました！

今年も大好きなブランドさん達と、かわいい世界観を準備中なので、お楽しみに！

私と同じく「あの頃」を過ごしていた方には特に刺さるはず…！？

去年よりもさらにパワーアップしたファスコスで、また皆さんと一緒にコスメ・美容を楽しめたら嬉しいです。





■問い合わせ先株式会社VAZ FAST COSME PARTY 運営事務局vaz-events@vaz.co.jp

■会社概要

会 社 名 株式会社VAZ

代 表 者 谷 鉄也

所 在 地 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容 ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL https://vaz.co.jp/(https://vaz.co.jp/)



