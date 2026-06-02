試作前に「触り心地」をAI予測！MateriaLinkに新機能を搭載〜「質感⇔物性」の双方向シミュレーションで、素材のデジタル試作を実現〜

試作前に「触り心地」をAI予測！MateriaLinkに新機能を搭載〜「質感⇔物性」の双方向シミュレーションで、素材のデジタル試作を実現〜